https://sarabic.ae/20260604/50-عاما-من-العلاقات-الدبلوماسية-لافروف-الشراكة-بين-روسيا-والفلبين-تتجه-إلى-آفاق-أوسع-1114051662.html

50 عاما من العلاقات الدبلوماسية... لافروف: الشراكة بين روسيا والفلبين تتجه إلى آفاق أوسع

50 عاما من العلاقات الدبلوماسية... لافروف: الشراكة بين روسيا والفلبين تتجه إلى آفاق أوسع

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العلاقات بين روسيا والفلبين شهدت تطورا متواصلا على مدى نصف قرن، معربا عن تفاؤله بمستقبل الشراكة الثنائية وإمكانية... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T23:01+0000

2026-06-04T23:01+0000

2026-06-04T23:01+0000

سيرغي لافروف

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الفلبين

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وفي مقال نشر بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أشار لافروف إلى أن الثاني من يونيو/حزيران عام 1976 شكّل محطة تاريخية في مسار العلاقات الروسية الفلبينية، معتبرا أن قرار إقامة العلاقات آنذاك عكس توجها نحو سياسة خارجية مستقلة ومبنية على الاحترام المتبادل.وأوضح أن جذور التواصل بين الشعبين تعود إلى ما قبل ذلك بسنوات طويلة، لافتا إلى وجود روابط تاريخية وثقافية وتجارية امتدت منذ القرن التاسع عشر، وأسهمت في تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين.ولفت لافروف إلى وجود تعاون عملي في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة والنقل والتكنولوجيا والفضاء والطاقة النووية السلمية، مشيرا إلى أن استئناف إمدادات النفط الروسي إلى الفلبين خلال العام الجاري يعكس موثوقية روسيا كشريك اقتصادي.كما تحدث عن مشاريع يجري بحثها بين الجانبين في مجال الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية الصغيرة وتطبيقات التكنولوجيا النووية في الطب والزراعة والصناعة.وفي الشق الدولي، شدد لافروف على أهمية التنسيق بين موسكو ومانيلا داخل الأمم المتحدة والمنظمات متعددة الأطراف، مشيدا بما وصفه بتقارب المواقف تجاه عدد من القضايا الدولية، ودعم الفلبين لمبادرات روسية تتعلق بمكافحة النازية الجديدة والحفاظ على الأمن الدولي.واختتم لافروف مقاله بالتأكيد على أن الذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية تمثل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي وإطلاق مبادرات جديدة تخدم مصالح الشعبين، معربا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من المشاريع المشتركة في مجالات الاقتصاد والطاقة والتعليم والثقافة والسياحة.

https://sarabic.ae/20260602/لافروف-روسيا-كانت-ولا-تزال-مصدرا-موثوقا-لموارد-الطاقة-والغذاء-لجميع-دول-جنوب-شرق-آسيا-1113958500.html

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سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الفلبين