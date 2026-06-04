50 عاما من العلاقات الدبلوماسية... لافروف: الشراكة بين روسيا والفلبين تتجه إلى آفاق أوسع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
11:41 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:03 GMT
30 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
سر العداء البريطاني القديم الجديد ضد روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:30 GMT
17 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
08:47 GMT
13 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
10:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
12:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
حصاد الأسبوع
لماذا إطالة أمد الصراع في أوكرانيا أصبح يقلق برلين وباريس ولندن؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260604/50-عاما-من-العلاقات-الدبلوماسية-لافروف-الشراكة-بين-روسيا-والفلبين-تتجه-إلى-آفاق-أوسع-1114051662.html
50 عاما من العلاقات الدبلوماسية... لافروف: الشراكة بين روسيا والفلبين تتجه إلى آفاق أوسع
50 عاما من العلاقات الدبلوماسية... لافروف: الشراكة بين روسيا والفلبين تتجه إلى آفاق أوسع
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العلاقات بين روسيا والفلبين شهدت تطورا متواصلا على مدى نصف قرن، معربا عن تفاؤله بمستقبل الشراكة الثنائية وإمكانية... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T23:01+0000
2026-06-04T23:01+0000
سيرغي لافروف
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الفلبين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/12/1113505336_0:126:2978:1801_1920x0_80_0_0_574243cc3b329e1e3c3cb5c99d811420.jpg
وفي مقال نشر بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أشار لافروف إلى أن الثاني من يونيو/حزيران عام 1976 شكّل محطة تاريخية في مسار العلاقات الروسية الفلبينية، معتبرا أن قرار إقامة العلاقات آنذاك عكس توجها نحو سياسة خارجية مستقلة ومبنية على الاحترام المتبادل.وأوضح أن جذور التواصل بين الشعبين تعود إلى ما قبل ذلك بسنوات طويلة، لافتا إلى وجود روابط تاريخية وثقافية وتجارية امتدت منذ القرن التاسع عشر، وأسهمت في تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين.ولفت لافروف إلى وجود تعاون عملي في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة والنقل والتكنولوجيا والفضاء والطاقة النووية السلمية، مشيرا إلى أن استئناف إمدادات النفط الروسي إلى الفلبين خلال العام الجاري يعكس موثوقية روسيا كشريك اقتصادي.كما تحدث عن مشاريع يجري بحثها بين الجانبين في مجال الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية الصغيرة وتطبيقات التكنولوجيا النووية في الطب والزراعة والصناعة.وفي الشق الدولي، شدد لافروف على أهمية التنسيق بين موسكو ومانيلا داخل الأمم المتحدة والمنظمات متعددة الأطراف، مشيدا بما وصفه بتقارب المواقف تجاه عدد من القضايا الدولية، ودعم الفلبين لمبادرات روسية تتعلق بمكافحة النازية الجديدة والحفاظ على الأمن الدولي.واختتم لافروف مقاله بالتأكيد على أن الذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية تمثل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي وإطلاق مبادرات جديدة تخدم مصالح الشعبين، معربا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من المشاريع المشتركة في مجالات الاقتصاد والطاقة والتعليم والثقافة والسياحة.
https://sarabic.ae/20260602/لافروف-روسيا-كانت-ولا-تزال-مصدرا-موثوقا-لموارد-الطاقة-والغذاء-لجميع-دول-جنوب-شرق-آسيا-1113958500.html
الفلبين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/12/1113505336_205:0:2774:1927_1920x0_80_0_0_13d64d12a0cbebe11592c5b066bfe797.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الفلبين
سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الفلبين

50 عاما من العلاقات الدبلوماسية... لافروف: الشراكة بين روسيا والفلبين تتجه إلى آفاق أوسع

23:01 GMT 04.06.2026
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Sputnik . Alexey Filippov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العلاقات بين روسيا والفلبين شهدت تطورا متواصلا على مدى نصف قرن، معربا عن تفاؤله بمستقبل الشراكة الثنائية وإمكانية توسيع التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية.
وفي مقال نشر بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أشار لافروف إلى أن الثاني من يونيو/حزيران عام 1976 شكّل محطة تاريخية في مسار العلاقات الروسية الفلبينية، معتبرا أن قرار إقامة العلاقات آنذاك عكس توجها نحو سياسة خارجية مستقلة ومبنية على الاحترام المتبادل.
وأوضح أن جذور التواصل بين الشعبين تعود إلى ما قبل ذلك بسنوات طويلة، لافتا إلى وجود روابط تاريخية وثقافية وتجارية امتدت منذ القرن التاسع عشر، وأسهمت في تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين.
وأشار الوزير الروسي إلى أن العلاقات الثنائية شهدت دفعة مهمة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد زيارة الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي إلى روسيا عام 2017، إضافة إلى تنامي الاتصالات السياسية والبرلمانية وتوسع التعاون بين المدن والأقاليم في البلدين.
ولفت لافروف إلى وجود تعاون عملي في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة والنقل والتكنولوجيا والفضاء والطاقة النووية السلمية، مشيرا إلى أن استئناف إمدادات النفط الروسي إلى الفلبين خلال العام الجاري يعكس موثوقية روسيا كشريك اقتصادي.
كما تحدث عن مشاريع يجري بحثها بين الجانبين في مجال الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية الصغيرة وتطبيقات التكنولوجيا النووية في الطب والزراعة والصناعة.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
لافروف: روسيا كانت ولا تزال مصدرا موثوقا لموارد الطاقة والغذاء لجميع دول جنوب شرق آسيا
2 يونيو, 10:13 GMT

وأكد أن التعاون الإنساني والثقافي يشكل أحد أعمدة العلاقات الثنائية، مذكرا بالمساعدات التي قدمتها روسيا للفلبين عقب الكوارث الطبيعية، إضافة إلى توريد ملايين الجرعات من لقاح "سبوتنيك- في" خلال جائحة كورونا.

وفي الشق الدولي، شدد لافروف على أهمية التنسيق بين موسكو ومانيلا داخل الأمم المتحدة والمنظمات متعددة الأطراف، مشيدا بما وصفه بتقارب المواقف تجاه عدد من القضايا الدولية، ودعم الفلبين لمبادرات روسية تتعلق بمكافحة النازية الجديدة والحفاظ على الأمن الدولي.
وأكد الوزير الروسي أن موسكو تدعم تطوير التعاون مع دول جنوب شرق آسيا عبر إطار رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، معتبرا أن الفلبين تلعب دورا مهما في هذا السياق بصفتها تتولى رئاسة الرابطة خلال عام 2026.
واختتم لافروف مقاله بالتأكيد على أن الذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية تمثل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي وإطلاق مبادرات جديدة تخدم مصالح الشعبين، معربا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من المشاريع المشتركة في مجالات الاقتصاد والطاقة والتعليم والثقافة والسياحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала