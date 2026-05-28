موسكو: الضربة على جمهورية لوغانسك كانت عملا إرهابيا وحشيا مهما حاولت كييف تبريره

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260528/موسكو-الضربة-على-جمهورية-لوغانسك-كانت-عملا-إرهابيا-وحشيا-مهما-حاولت-كييف-تبريره-1113838951.html
موسكو: الضربة على جمهورية لوغانسك كانت عملا إرهابيا وحشيا مهما حاولت كييف تبريره
موسكو: الضربة على جمهورية لوغانسك كانت عملا إرهابيا وحشيا مهما حاولت كييف تبريره
سبوتنيك عربي
أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن وحشية نظام كييف في التعامل مع الأطفال في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T20:48+0000
2026-05-28T20:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/17/1113686288_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_32d8b4394751c57e4d35c4cbc6f99ece.jpg
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لا يمكن مقارنة طريقة تعامل نظام كييف مع الأطفال إلا بأفعال النازيين والمتعاونين معهم خلال الحرب العالمية الثانية، الذين أبادوا المدنيين بلا رحمة". وأوضح نيبينزيا أن روسيا لم تستهدف البنية التحتية المدنية خلال ضرباتها الانتقامية ضد أوكرانيا عقب الهجوم الإرهابي في ستاروبيلسك، وقال: "لم تكن الضربات على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا مخططا لها ولم تُنفذ. هذه الضربة الانتقامية في العاصمة الأوكرانية، هي نتيجة مباشرة لخطوات متعمدة من جانب زيلينسكي وداعميه لتأجيج الصراع".وأعرب نيبينزيا عن استغراب روسيا من رد فعل الدول الغربية على مأساة ستاروبيلسك، إذ دأبت هذه الدول على تزويد نظام كييف بالمال والأسلحة لسنوات طويلة. وتابع: "لا يسعى رئيس نظام كييف ولا داعموه إلى حوار جاد حول فرص التوصل إلى حل سلمي مع بلادنا، بل يبذلون كل ما في وسعهم لتصعيد المواجهة".ولفت إلى أن دماء أطفال ستاروبيلسك على أيدي دول الغرب التي تواصل دعم نظام زيلينسكي بالأموال والأسلحة، وقال "أي نوع من التعاطف الإنساني يمكن أن نتحدث عنه من جانبهم (الغرب) ودماء أطفال ستاروبيلسك على أيديهم؟ ففي نهاية المطاف، دأبت دولهم على تزويد نظام زيلينسكي الإرهابي بالمال والمعلومات الاستخباراتية والأسلحة والذخيرة لسنوات، ما دفعه لارتكاب جرائم جديدة ضد المدنيين، ثم التستر عليه بتصويره كضحية".وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، أفاد لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنًا طلابيًا، ليل 23 مايو/أيار الجاري، في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، ما خلّف عشرات الضحايا.وكتب باسيتشنيك عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي: "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالًا نائمين عزّل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربوية".وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن الهجوم لم يكن عشوائيًا، حيث تم استهداف الموقع بعدد كبير من الطائرات المسيرة الأوكرانية. وقال الطلاب الناجون إن الطائرات المسيرة كانت متعمدة، حيث حلّقت الطائرات فوق المنطقة لفترة طويلة وضربت بدقة.وردّ الجيش الروسي بضرب أهداف مرتبطة بالقيادة العسكرية الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20260528/الخارجية-الروسية-ما-حدث-في-ستاروبيلسك-جريمة-حرب-ومسؤولية-الغرب-متزايدة-1113829389.html
https://sarabic.ae/20260528/شويغو-الهجوم-الروسي-على-كييف-الذي-حذرنا-بشأنه-السفراء-الغربيين-قد-يقع-في-أي-لحظة-1113828797.html
https://sarabic.ae/20260525/الكرملين-الغرب-لم-يتخذ-أي-إجراءات-تدين-هجوم-كييف-على-السكن-الطلابي-في-لوغانسك-1113717333.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/17/1113686288_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_0505584abba8268815db5eeef0192174.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

موسكو: الضربة على جمهورية لوغانسك كانت عملا إرهابيا وحشيا مهما حاولت كييف تبريره

20:48 GMT 28.05.2026 (تم التحديث: 20:51 GMT 28.05.2026)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في موقع انهيار سكن طلاب كلية ستاروبيلسك بعد أن ضربته القوات المسلحة الأوكرانية
الوضع في موقع انهيار سكن طلاب كلية ستاروبيلسك بعد أن ضربته القوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن وحشية نظام كييف في التعامل مع الأطفال في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية تضاهي أفعال النازيين، مشيرا إلى أن الضربة على ستاروبيلسك كانت عملا إرهابيا وحشيا مهما حاولت كييف تبريره.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لا يمكن مقارنة طريقة تعامل نظام كييف مع الأطفال إلا بأفعال النازيين والمتعاونين معهم خلال الحرب العالمية الثانية، الذين أبادوا المدنيين بلا رحمة".

وأكد أن الهجوم على ستاروبيلسك عمل إرهابي، بغض النظر عن محاولات كييف تبرير موقفها، وقال: "مهما حاولت كييف تبرير موقفها، ومهما حاولت وسائل الإعلام الغربية، التي تُوصف بأنها رائدة، التغاضي عما حدث، فإن ما جرى ليلة 22 مايو/أيار هو عمل إرهابي سافر".

وأوضح نيبينزيا أن روسيا لم تستهدف البنية التحتية المدنية خلال ضرباتها الانتقامية ضد أوكرانيا عقب الهجوم الإرهابي في ستاروبيلسك، وقال: "لم تكن الضربات على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا مخططا لها ولم تُنفذ. هذه الضربة الانتقامية في العاصمة الأوكرانية، هي نتيجة مباشرة لخطوات متعمدة من جانب زيلينسكي وداعميه لتأجيج الصراع".
الوضع في موقع انهيار سكن طلاب كلية ستاروبيلسك بعد أن ضربته القوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: ما حدث في لوغانسك "جريمة حرب"
14:58 GMT
وأعرب نيبينزيا عن استغراب روسيا من رد فعل الدول الغربية على مأساة ستاروبيلسك، إذ دأبت هذه الدول على تزويد نظام كييف بالمال والأسلحة لسنوات طويلة.

وقال: "إن نفاق الوفد الأوروبي ورد فعله الساخر أمرٌ مذهل. فهم عادةً ما يوجهون الاتهامات إلى روسيا فوراً عندما يخدم ذلك مصالحهم السياسية، لكنهم في هذه الحالة اختاروا تجاهل المأساة (في ستاروبيلسك) وإلقاء اللوم على موسكو. لكننا لم نتفاجأ حينها، ولسنا متفاجئين الآن".

وتابع: "لا يسعى رئيس نظام كييف ولا داعموه إلى حوار جاد حول فرص التوصل إلى حل سلمي مع بلادنا، بل يبذلون كل ما في وسعهم لتصعيد المواجهة".
سيرغي شويغو خلال اجتماع غير رسمي للممثلين الساميين لدول مجموعة البريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو: الهجوم الروسي على كييف الذي حذرنا بشأنه السفراء الغربيين قد يقع في أي لحظة
14:31 GMT
ولفت إلى أن دماء أطفال ستاروبيلسك على أيدي دول الغرب التي تواصل دعم نظام زيلينسكي بالأموال والأسلحة، وقال "أي نوع من التعاطف الإنساني يمكن أن نتحدث عنه من جانبهم (الغرب) ودماء أطفال ستاروبيلسك على أيديهم؟ ففي نهاية المطاف، دأبت دولهم على تزويد نظام زيلينسكي الإرهابي بالمال والمعلومات الاستخباراتية والأسلحة والذخيرة لسنوات، ما دفعه لارتكاب جرائم جديدة ضد المدنيين، ثم التستر عليه بتصويره كضحية".

وأكد نيبينزيا، أن القوات المسلحة الروسية ستواصل تنفيذ أهداف العملية العسكرية الخاصة حتى القضاء التام على التهديدات الأمنية الصادرة من الأراضي الأوكرانية.

وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، أفاد لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنًا طلابيًا، ليل 23 مايو/أيار الجاري، في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، ما خلّف عشرات الضحايا.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2026
الكرملين: الغرب لم يتخذ أي إجراءات تدين هجوم كييف على السكن الطلابي في لوغانسك
25 مايو, 10:25 GMT
وكتب باسيتشنيك عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي: "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالًا نائمين عزّل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربوية".

وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن الهجوم لم يكن عشوائيًا، حيث تم استهداف الموقع بعدد كبير من الطائرات المسيرة الأوكرانية. وقال الطلاب الناجون إن الطائرات المسيرة كانت متعمدة، حيث حلّقت الطائرات فوق المنطقة لفترة طويلة وضربت بدقة.
وردّ الجيش الروسي بضرب أهداف مرتبطة بالقيادة العسكرية الأوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала