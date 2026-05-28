موسكو: الضربة على جمهورية لوغانسك كانت عملا إرهابيا وحشيا مهما حاولت كييف تبريره

سبوتنيك عربي

أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن وحشية نظام كييف في التعامل مع الأطفال في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية... 28.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-28T20:51+0000

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لا يمكن مقارنة طريقة تعامل نظام كييف مع الأطفال إلا بأفعال النازيين والمتعاونين معهم خلال الحرب العالمية الثانية، الذين أبادوا المدنيين بلا رحمة". وأوضح نيبينزيا أن روسيا لم تستهدف البنية التحتية المدنية خلال ضرباتها الانتقامية ضد أوكرانيا عقب الهجوم الإرهابي في ستاروبيلسك، وقال: "لم تكن الضربات على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا مخططا لها ولم تُنفذ. هذه الضربة الانتقامية في العاصمة الأوكرانية، هي نتيجة مباشرة لخطوات متعمدة من جانب زيلينسكي وداعميه لتأجيج الصراع".وأعرب نيبينزيا عن استغراب روسيا من رد فعل الدول الغربية على مأساة ستاروبيلسك، إذ دأبت هذه الدول على تزويد نظام كييف بالمال والأسلحة لسنوات طويلة. وتابع: "لا يسعى رئيس نظام كييف ولا داعموه إلى حوار جاد حول فرص التوصل إلى حل سلمي مع بلادنا، بل يبذلون كل ما في وسعهم لتصعيد المواجهة".ولفت إلى أن دماء أطفال ستاروبيلسك على أيدي دول الغرب التي تواصل دعم نظام زيلينسكي بالأموال والأسلحة، وقال "أي نوع من التعاطف الإنساني يمكن أن نتحدث عنه من جانبهم (الغرب) ودماء أطفال ستاروبيلسك على أيديهم؟ ففي نهاية المطاف، دأبت دولهم على تزويد نظام زيلينسكي الإرهابي بالمال والمعلومات الاستخباراتية والأسلحة والذخيرة لسنوات، ما دفعه لارتكاب جرائم جديدة ضد المدنيين، ثم التستر عليه بتصويره كضحية".وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، أفاد لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنًا طلابيًا، ليل 23 مايو/أيار الجاري، في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، ما خلّف عشرات الضحايا.وكتب باسيتشنيك عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي: "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالًا نائمين عزّل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربوية".وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن الهجوم لم يكن عشوائيًا، حيث تم استهداف الموقع بعدد كبير من الطائرات المسيرة الأوكرانية. وقال الطلاب الناجون إن الطائرات المسيرة كانت متعمدة، حيث حلّقت الطائرات فوق المنطقة لفترة طويلة وضربت بدقة.وردّ الجيش الروسي بضرب أهداف مرتبطة بالقيادة العسكرية الأوكرانية.

