https://sarabic.ae/20260528/موسكو-الضربة-على-جمهورية-لوغانسك-كانت-عملا-إرهابيا-وحشيا-مهما-حاولت-كييف-تبريره-1113838951.html
موسكو: الضربة على جمهورية لوغانسك كانت عملا إرهابيا وحشيا مهما حاولت كييف تبريره
موسكو: الضربة على جمهورية لوغانسك كانت عملا إرهابيا وحشيا مهما حاولت كييف تبريره
سبوتنيك عربي
أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن وحشية نظام كييف في التعامل مع الأطفال في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T20:48+0000
2026-05-28T20:48+0000
2026-05-28T20:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/17/1113686288_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_32d8b4394751c57e4d35c4cbc6f99ece.jpg
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لا يمكن مقارنة طريقة تعامل نظام كييف مع الأطفال إلا بأفعال النازيين والمتعاونين معهم خلال الحرب العالمية الثانية، الذين أبادوا المدنيين بلا رحمة". وأوضح نيبينزيا أن روسيا لم تستهدف البنية التحتية المدنية خلال ضرباتها الانتقامية ضد أوكرانيا عقب الهجوم الإرهابي في ستاروبيلسك، وقال: "لم تكن الضربات على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا مخططا لها ولم تُنفذ. هذه الضربة الانتقامية في العاصمة الأوكرانية، هي نتيجة مباشرة لخطوات متعمدة من جانب زيلينسكي وداعميه لتأجيج الصراع".وأعرب نيبينزيا عن استغراب روسيا من رد فعل الدول الغربية على مأساة ستاروبيلسك، إذ دأبت هذه الدول على تزويد نظام كييف بالمال والأسلحة لسنوات طويلة. وتابع: "لا يسعى رئيس نظام كييف ولا داعموه إلى حوار جاد حول فرص التوصل إلى حل سلمي مع بلادنا، بل يبذلون كل ما في وسعهم لتصعيد المواجهة".ولفت إلى أن دماء أطفال ستاروبيلسك على أيدي دول الغرب التي تواصل دعم نظام زيلينسكي بالأموال والأسلحة، وقال "أي نوع من التعاطف الإنساني يمكن أن نتحدث عنه من جانبهم (الغرب) ودماء أطفال ستاروبيلسك على أيديهم؟ ففي نهاية المطاف، دأبت دولهم على تزويد نظام زيلينسكي الإرهابي بالمال والمعلومات الاستخباراتية والأسلحة والذخيرة لسنوات، ما دفعه لارتكاب جرائم جديدة ضد المدنيين، ثم التستر عليه بتصويره كضحية".وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، أفاد لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنًا طلابيًا، ليل 23 مايو/أيار الجاري، في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، ما خلّف عشرات الضحايا.وكتب باسيتشنيك عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي: "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالًا نائمين عزّل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربوية".وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن الهجوم لم يكن عشوائيًا، حيث تم استهداف الموقع بعدد كبير من الطائرات المسيرة الأوكرانية. وقال الطلاب الناجون إن الطائرات المسيرة كانت متعمدة، حيث حلّقت الطائرات فوق المنطقة لفترة طويلة وضربت بدقة.وردّ الجيش الروسي بضرب أهداف مرتبطة بالقيادة العسكرية الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20260528/الخارجية-الروسية-ما-حدث-في-ستاروبيلسك-جريمة-حرب-ومسؤولية-الغرب-متزايدة-1113829389.html
https://sarabic.ae/20260528/شويغو-الهجوم-الروسي-على-كييف-الذي-حذرنا-بشأنه-السفراء-الغربيين-قد-يقع-في-أي-لحظة-1113828797.html
https://sarabic.ae/20260525/الكرملين-الغرب-لم-يتخذ-أي-إجراءات-تدين-هجوم-كييف-على-السكن-الطلابي-في-لوغانسك-1113717333.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/17/1113686288_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_0505584abba8268815db5eeef0192174.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
موسكو: الضربة على جمهورية لوغانسك كانت عملا إرهابيا وحشيا مهما حاولت كييف تبريره
20:48 GMT 28.05.2026 (تم التحديث: 20:51 GMT 28.05.2026)
أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن وحشية نظام كييف في التعامل مع الأطفال في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية تضاهي أفعال النازيين، مشيرا إلى أن الضربة على ستاروبيلسك كانت عملا إرهابيا وحشيا مهما حاولت كييف تبريره.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لا يمكن مقارنة طريقة تعامل نظام كييف مع الأطفال إلا بأفعال النازيين والمتعاونين معهم خلال الحرب العالمية الثانية، الذين أبادوا المدنيين بلا رحمة".
وأكد أن الهجوم على ستاروبيلسك عمل إرهابي، بغض النظر عن محاولات كييف تبرير موقفها، وقال: "مهما حاولت كييف تبرير موقفها، ومهما حاولت وسائل الإعلام الغربية، التي تُوصف بأنها رائدة، التغاضي عما حدث، فإن ما جرى ليلة 22 مايو/أيار هو عمل إرهابي سافر".
وأوضح نيبينزيا أن روسيا لم تستهدف البنية التحتية المدنية خلال ضرباتها الانتقامية ضد أوكرانيا عقب الهجوم الإرهابي في ستاروبيلسك، وقال: "لم تكن الضربات على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا مخططا لها ولم تُنفذ. هذه الضربة الانتقامية في العاصمة الأوكرانية، هي نتيجة مباشرة لخطوات متعمدة من جانب زيلينسكي وداعميه لتأجيج الصراع".
وأعرب نيبينزيا عن استغراب روسيا من رد فعل الدول الغربية على مأساة ستاروبيلسك، إذ دأبت هذه الدول على تزويد نظام كييف بالمال والأسلحة لسنوات طويلة.
وقال: "إن نفاق الوفد الأوروبي ورد فعله الساخر أمرٌ مذهل. فهم عادةً ما يوجهون الاتهامات إلى روسيا فوراً عندما يخدم ذلك مصالحهم السياسية، لكنهم في هذه الحالة اختاروا تجاهل المأساة (في ستاروبيلسك) وإلقاء اللوم على موسكو. لكننا لم نتفاجأ حينها، ولسنا متفاجئين الآن".
وتابع: "لا يسعى رئيس نظام كييف ولا داعموه إلى حوار جاد حول فرص التوصل إلى حل سلمي مع بلادنا، بل يبذلون كل ما في وسعهم لتصعيد المواجهة".
ولفت إلى أن دماء أطفال ستاروبيلسك على أيدي دول الغرب التي تواصل دعم نظام زيلينسكي بالأموال والأسلحة، وقال "أي نوع من التعاطف الإنساني يمكن أن نتحدث عنه من جانبهم (الغرب) ودماء أطفال ستاروبيلسك على أيديهم؟ ففي نهاية المطاف، دأبت دولهم على تزويد نظام زيلينسكي الإرهابي بالمال والمعلومات الاستخباراتية والأسلحة والذخيرة لسنوات، ما دفعه لارتكاب جرائم جديدة ضد المدنيين، ثم التستر عليه بتصويره كضحية".
وأكد نيبينزيا، أن القوات المسلحة الروسية ستواصل تنفيذ أهداف العملية العسكرية الخاصة حتى القضاء التام على التهديدات الأمنية الصادرة من الأراضي الأوكرانية.
وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، أفاد لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنًا طلابيًا، ليل 23 مايو/أيار الجاري، في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، ما خلّف عشرات الضحايا.
وكتب باسيتشنيك عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي: "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالًا نائمين عزّل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربوية".
وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن الهجوم لم يكن عشوائيًا، حيث تم استهداف الموقع بعدد كبير من الطائرات المسيرة الأوكرانية. وقال الطلاب الناجون إن الطائرات المسيرة كانت متعمدة، حيث حلّقت الطائرات فوق المنطقة لفترة طويلة وضربت بدقة.
وردّ الجيش الروسي بضرب أهداف مرتبطة بالقيادة العسكرية الأوكرانية.