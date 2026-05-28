الخارجية الروسية: ما حدث في لوغانسك "جريمة حرب"
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الكلية في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية...
2026-05-28T15:05+0000
14:58 GMT 28.05.2026 (تم التحديث: 15:05 GMT 28.05.2026)
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الكلية في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية يُظهر تساهل كييف المطلق وتجاهلها التام للقانون الدولي.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "لقد أثبتت هذه الجريمة البشعة بشكل قاطع، أن نظام زيلينسكي النازي الجديد يشعر بتساهل مطلق، ويحظى بدعم جميع الجهات الراعية لحلف "الناتو". لا تنطبق عليه أي من قواعد القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات. نظام كييف، إلى جانب رعاته الغربيين، يتجاهلونها بشكل صارخ".
وتابعت زاخاروفا قائلة: "إن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على ستاروبيلسك يحمل جميع سمات جريمة حرب".
وأضافت: "هذا بمثابة ضوء أخضر صريح من الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" لبانكوفا، وقد كتبوه حرفيًا ودعموه بالأسلحة والأموال. لا يسع الأقلية الغربية إلا أن تدرك أن دماء هؤلاء الأطفال على أيديهم".
وفي السياق ذاته، أشارت زاخاروفا إلى أن روسيا مصدومة من رد اليونسكو على غارة القوات المسلحة الأوكرانية على ستاروبيلسك؛ فهو إهمال جنائي صارخ.
وقالت: "كان رد أمانة اليونسكو صادمًا. هذا ليس مجرد ازدواجية معايير أو تصريحات متحيزة. أعتقد أن هذا إهمال جنائي صارخ. إنها جريمة حقيقية".
وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، أفاد لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنًا طلابيًا، ليل 23 مايو/أيار الجاري، في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، ما خلّف عشرات الضحايا.
وكتب باسيتشنيك عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي: "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالًا نائمين عزّل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربوية".
وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن الهجوم لم يكن عشوائيًا، حيث تم استهداف الموقع بعدد كبير من الطائرات المسيرة الأوكرانية. وقال الطلاب الناجون إن الطائرات المسيرة كانت متعمدة، حيث حلّقت الطائرات فوق المنطقة لفترة طويلة وضربت بدقة.
وردّ الجيش الروسي بضرب أهداف مرتبطة بالقيادة العسكرية الأوكرانية.