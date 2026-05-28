https://sarabic.ae/20260528/الخارجية-الروسية-ما-حدث-في-ستاروبيلسك-جريمة-حرب-ومسؤولية-الغرب-متزايدة-1113829389.html

الخارجية الروسية: ما حدث في لوغانسك "جريمة حرب"

الخارجية الروسية: ما حدث في لوغانسك "جريمة حرب"

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الكلية في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية... 28.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-28T14:58+0000

2026-05-28T14:58+0000

2026-05-28T15:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/17/1113683542_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_103919b7e7ee675e47f9d38f5970946a.jpg

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "لقد أثبتت هذه الجريمة البشعة بشكل قاطع، أن نظام زيلينسكي النازي الجديد يشعر بتساهل مطلق، ويحظى بدعم جميع الجهات الراعية لحلف "الناتو". لا تنطبق عليه أي من قواعد القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات. نظام كييف، إلى جانب رعاته الغربيين، يتجاهلونها بشكل صارخ".وأضافت: "هذا بمثابة ضوء أخضر صريح من الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" لبانكوفا، وقد كتبوه حرفيًا ودعموه بالأسلحة والأموال. لا يسع الأقلية الغربية إلا أن تدرك أن دماء هؤلاء الأطفال على أيديهم".وقالت: "كان رد أمانة اليونسكو صادمًا. هذا ليس مجرد ازدواجية معايير أو تصريحات متحيزة. أعتقد أن هذا إهمال جنائي صارخ. إنها جريمة حقيقية".وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، أفاد لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنًا طلابيًا، ليل 23 مايو/أيار الجاري، في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، ما خلّف عشرات الضحايا.وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن الهجوم لم يكن عشوائيًا، حيث تم استهداف الموقع بعدد كبير من الطائرات المسيرة الأوكرانية. وقال الطلاب الناجون إن الطائرات المسيرة كانت متعمدة، حيث حلّقت الطائرات فوق المنطقة لفترة طويلة وضربت بدقة.وردّ الجيش الروسي بضرب أهداف مرتبطة بالقيادة العسكرية الأوكرانية.

https://sarabic.ae/20260528/شويغو-الهجوم-الروسي-على-كييف-الذي-حذرنا-بشأنه-السفراء-الغربيين-قد-يقع-في-أي-لحظة-1113828797.html

https://sarabic.ae/20260525/الكرملين-الغرب-لم-يتخذ-أي-إجراءات-تدين-هجوم-كييف-على-السكن-الطلابي-في-لوغانسك-1113717333.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار العالم الآن