شويغو: الهجوم الروسي على كييف الذي حذرنا بشأنه السفراء الغربيين قد يقع في أي لحظة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
شويغو: الهجوم الروسي على كييف الذي حذرنا بشأنه السفراء الغربيين قد يقع في أي لحظة
سبوتنيك عربي
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن الهجوم الروسي على كييف الذي تم تحذير السفراء الغربيين بشأنه قد يقع في أي لحظة. 28.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال شويغو للصحفيين على هامش منتدى الأمن الدولي المنعقد في ضواحي موسكو: "في رأيي، جميع أفعالنا ظاهرة للعيان. فنحن نظهرها، بل ونحذر الآخرين من بعضها مسبقا. في هذه الحالة، ذكرتم حول تحذير السفراء بمغادرة كييف. وقد تم فعل ذلك بجدية تامة وعن قصد، لأنه على أي حال هذا الأمر قد يقع في أي لحظة".وقال: "لقد قمنا بالرد على ذلك العمل الإرهابي الذي أسفر عن سقوط ضحايا من أبنائنا وبناتنا، الذين لا يزالون في مقتبل العمر والشباب، والذين شاهدنا صورهم هنا".وأكد شويغو أن روسيا تمتلك مخزونات هائلة من مختلف أنواع الأسلحة المتطورة، وأن من يظن أنه "لم يتبق لديها شيء" فهو مخطئ، قائلا: "لقد حذرنا من قوة الضربة المحتملة، وأظهرنا بأنه، لدينا كل ما نحتاجه لذلك، إذا كان أي شخص يعتقد، وهناك من لا يفكرون فحسب، بل يقولون، أن روسيا لم يعد لديها شيء، ولهذا السبب استخدمت مثل هذه الأسلحة (صواريخ أوريشنيك)، فهو مخطئ تماما".ولفت إلى أن روسيا لا يمكنها استبعاد ظهور أسلحة نووية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على خلفية عسكرة المنطقة، وقال: "لا يمكننا استبعاد ظهور أسلحة نووية في هذه المنطقة (آسيا والمحيط الهادئ)، أيضا".وأشار إلى أنه تم توقيع عقود في مواضيع أمنية متنوعة بقيمة تزيد عن مليار دولار أمريكي خلال منتدى الأمن.وقال بوليانسكي خلال اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: إن "ممثلي الاتحاد الأوروبي، من خلال التودد إلى النازيين الأوكرانيين واسترضائهم، يزرعون بذور الصراع في أوروبا"، مضيفا أنه "إذا ما ترسخت هذه البذور بالفعل، فلن تتمكن الدبلوماسية من حل هذه التناقضات".
14:31 GMT 28.05.2026 (تم التحديث: 14:40 GMT 28.05.2026)
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن الهجوم الروسي على كييف الذي تم تحذير السفراء الغربيين بشأنه قد يقع في أي لحظة.
وقال شويغو للصحفيين على هامش منتدى الأمن الدولي المنعقد في ضواحي موسكو: "في رأيي، جميع أفعالنا ظاهرة للعيان. فنحن نظهرها، بل ونحذر الآخرين من بعضها مسبقا. في هذه الحالة، ذكرتم حول تحذير السفراء بمغادرة كييف. وقد تم فعل ذلك بجدية تامة وعن قصد، لأنه على أي حال هذا الأمر قد يقع في أي لحظة".

وأوضح شويغو أن روسيا ردت على الهجوم الإرهابي الذي استهدف ستاروبيلسك، وأظهرت مدى القوة التي يمكن أن تكون عليها ضربتها.

موسكو: أوروبا تتجه بخطى سريعة نحو الحرب مع روسيا
13:46 GMT
وقال: "لقد قمنا بالرد على ذلك العمل الإرهابي الذي أسفر عن سقوط ضحايا من أبنائنا وبناتنا، الذين لا يزالون في مقتبل العمر والشباب، والذين شاهدنا صورهم هنا".

وأكمل: "لقد عرضت صورهم على الجميع في هذا المنتدى ليتضح مدى عمق وفداحة المأساة التي ألمت بآبائهم وروسيا ككل. لذلك، في هذه الحالة، لقد حذرنا. كما أظهرنا مدى القوة التي يمكن أن تكون عليها الضربة، فنحن نمتلك كل الإمكانات اللازمة لذلك".

وأكد شويغو أن روسيا تمتلك مخزونات هائلة من مختلف أنواع الأسلحة المتطورة، وأن من يظن أنه "لم يتبق لديها شيء" فهو مخطئ، قائلا: "لقد حذرنا من قوة الضربة المحتملة، وأظهرنا بأنه، لدينا كل ما نحتاجه لذلك، إذا كان أي شخص يعتقد، وهناك من لا يفكرون فحسب، بل يقولون، أن روسيا لم يعد لديها شيء، ولهذا السبب استخدمت مثل هذه الأسلحة (صواريخ أوريشنيك)، فهو مخطئ تماما".
الكرملين: عملية السلام في أوكرانيا هي الخيار الأفضل بالنسبة لموسكو
08:31 GMT
ولفت إلى أن روسيا لا يمكنها استبعاد ظهور أسلحة نووية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على خلفية عسكرة المنطقة، وقال: "لا يمكننا استبعاد ظهور أسلحة نووية في هذه المنطقة (آسيا والمحيط الهادئ)، أيضا".
وأشار إلى أنه تم توقيع عقود في مواضيع أمنية متنوعة بقيمة تزيد عن مليار دولار أمريكي خلال منتدى الأمن.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد دميتري بوليانسكي، المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن أوروبا "تتجه نحو الحرب مع روسيا بخطى سريعة".

وقال بوليانسكي خلال اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: إن "ممثلي الاتحاد الأوروبي، من خلال التودد إلى النازيين الأوكرانيين واسترضائهم، يزرعون بذور الصراع في أوروبا"، مضيفا أنه "إذا ما ترسخت هذه البذور بالفعل، فلن تتمكن الدبلوماسية من حل هذه التناقضات".
