شويغو: الهجوم الروسي على كييف الذي حذرنا بشأنه السفراء الغربيين قد يقع في أي لحظة

سبوتنيك عربي

صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن الهجوم الروسي على كييف الذي تم تحذير السفراء الغربيين بشأنه قد يقع في أي لحظة.

2026-05-28T14:40+0000

وقال شويغو للصحفيين على هامش منتدى الأمن الدولي المنعقد في ضواحي موسكو: "في رأيي، جميع أفعالنا ظاهرة للعيان. فنحن نظهرها، بل ونحذر الآخرين من بعضها مسبقا. في هذه الحالة، ذكرتم حول تحذير السفراء بمغادرة كييف. وقد تم فعل ذلك بجدية تامة وعن قصد، لأنه على أي حال هذا الأمر قد يقع في أي لحظة".وقال: "لقد قمنا بالرد على ذلك العمل الإرهابي الذي أسفر عن سقوط ضحايا من أبنائنا وبناتنا، الذين لا يزالون في مقتبل العمر والشباب، والذين شاهدنا صورهم هنا".وأكد شويغو أن روسيا تمتلك مخزونات هائلة من مختلف أنواع الأسلحة المتطورة، وأن من يظن أنه "لم يتبق لديها شيء" فهو مخطئ، قائلا: "لقد حذرنا من قوة الضربة المحتملة، وأظهرنا بأنه، لدينا كل ما نحتاجه لذلك، إذا كان أي شخص يعتقد، وهناك من لا يفكرون فحسب، بل يقولون، أن روسيا لم يعد لديها شيء، ولهذا السبب استخدمت مثل هذه الأسلحة (صواريخ أوريشنيك)، فهو مخطئ تماما".ولفت إلى أن روسيا لا يمكنها استبعاد ظهور أسلحة نووية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على خلفية عسكرة المنطقة، وقال: "لا يمكننا استبعاد ظهور أسلحة نووية في هذه المنطقة (آسيا والمحيط الهادئ)، أيضا".وأشار إلى أنه تم توقيع عقود في مواضيع أمنية متنوعة بقيمة تزيد عن مليار دولار أمريكي خلال منتدى الأمن.وقال بوليانسكي خلال اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: إن "ممثلي الاتحاد الأوروبي، من خلال التودد إلى النازيين الأوكرانيين واسترضائهم، يزرعون بذور الصراع في أوروبا"، مضيفا أنه "إذا ما ترسخت هذه البذور بالفعل، فلن تتمكن الدبلوماسية من حل هذه التناقضات".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

