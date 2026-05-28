https://sarabic.ae/20260528/موسكو-أوروبا-تتجه-بخطى-سريعة-نحو-الحرب-مع-روسيا--1113827454.html
موسكو: أوروبا تتجه بخطى سريعة نحو الحرب مع روسيا
موسكو: أوروبا تتجه بخطى سريعة نحو الحرب مع روسيا
سبوتنيك عربي
أكد دميتري بوليانسكي، المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الخميس، أن أوروبا "تتجه نحو الحرب مع روسيا بخطى سريعة". 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T13:46+0000
2026-05-28T13:46+0000
2026-05-28T13:54+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101417/25/1014172590_0:207:3500:2176_1920x0_80_0_0_bff94561dcb5bb821ed2a42dd0cc421f.jpg
وقال بوليانسكي خلال اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: إن "ممثلي الاتحاد الأوروبي، من خلال التودد إلى النازيين الأوكرانيين واسترضائهم، يزرعون بذور الصراع في أوروبا"، مضيفا أنه "إذا ما ترسخت هذه البذور بالفعل، فلن تتمكن الدبلوماسية من حل هذه التناقضات". وقال: "نحن، بالمناسبة، نتجه بالفعل نحو الحرب بخطى متسارعة، فأوروبا تتيح أراضيها بالفعل لزيلينسكي لشن هجمات على أهداف في روسيا".وأشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية أصبحت قواعد خلفية للقوات المسلحة الأوكرانية، وميدان تدريب للمسلحين، ومراكز لوجستية لإمدادات الأسلحة، ومنصات إطلاق للطائرات المسيّرة القتالية. وتابع: "هناك كل الأسباب التي تدفعنا للاعتقاد بأن الطائرات المسيّرة التي تستخدم لقتل الأطفال الروس قد تطلق في المرة القادمة من أراضي دول الناتو"، مضيفا: "عندها لا تتفاجأوا بردنا القاسي والبلا رحمة، فأنتم تدفعوننا إليه الآن".وفي وقت سابق، أكد بوليانسكي، أن موسكو أبلغت الدول الأعضاء في المنظمة بأن الوضع الحالي يضع روسيا والغرب على حافة مواجهة عسكرية مباشرة.وأعربت السلطات الروسية، مرات عدة، عن قلقها إزاء الحشد العسكري والسياسي للحلف في أوروبا، وصرح الكرملين بأن موسكو لا تشكل أي تهديد لأحد، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تشكل خطرًا على مصالحها.
https://sarabic.ae/20260527/بوليانسكي-روسيا-والغرب-على-حافة-مواجهة-عسكرية-مباشرة-1113798466.html
https://sarabic.ae/20260522/الخارجية-الروسية-هجوم-القوات-الأوكرانية-في-لوغانسك-يعرقل-جهود-التسوية-1113668216.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101417/25/1014172590_162:0:3339:2383_1920x0_80_0_0_e39d4b16f43dd85bff34acd0fac969cb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
موسكو: أوروبا تتجه بخطى سريعة نحو الحرب مع روسيا
13:46 GMT 28.05.2026 (تم التحديث: 13:54 GMT 28.05.2026)
أكد دميتري بوليانسكي، المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الخميس، أن أوروبا "تتجه نحو الحرب مع روسيا بخطى سريعة".
وقال بوليانسكي خلال اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: إن "ممثلي الاتحاد الأوروبي، من خلال التودد إلى النازيين الأوكرانيين واسترضائهم، يزرعون بذور الصراع في أوروبا"، مضيفا أنه "إذا ما ترسخت هذه البذور بالفعل، فلن تتمكن الدبلوماسية من حل هذه التناقضات".
وأوضح بوليانسكي أن أوروبا تسعى إلى تقويض أي مبادرات سلام واقعية من خلال تسليح نظام كييف، وزيادة وجودها العسكري قرب حدود روسيا، وتهيئة الرأي العام الأوروبي لحتمية الحرب مع روسيا.
وقال: "نحن، بالمناسبة، نتجه بالفعل نحو الحرب بخطى متسارعة، فأوروبا تتيح أراضيها بالفعل لزيلينسكي لشن هجمات على أهداف في روسيا".
وأشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية أصبحت قواعد خلفية للقوات المسلحة الأوكرانية، وميدان تدريب للمسلحين، ومراكز لوجستية لإمدادات الأسلحة، ومنصات إطلاق للطائرات المسيّرة القتالية.
وأوضح أن موسكو تمتلك مؤشرات تدعو للاعتقاد بأن الطائرات المسيّرة المستخدمة في الهجمات ضد روسيا قد تطلق مستقبلا من أراضي دول تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدا أن الرد الروسي في هذه الحالة سيكون "قاسيا ولا يرحم".
وتابع: "هناك كل الأسباب التي تدفعنا للاعتقاد بأن الطائرات المسيّرة التي تستخدم لقتل الأطفال الروس قد تطلق في المرة القادمة من أراضي دول الناتو"، مضيفا: "عندها لا تتفاجأوا بردنا القاسي والبلا رحمة، فأنتم تدفعوننا إليه الآن".
وفي وقت سابق، أكد بوليانسكي، أن موسكو أبلغت الدول الأعضاء في المنظمة بأن الوضع الحالي يضع روسيا والغرب على حافة مواجهة
عسكرية مباشرة.
وفي السنوات الأخيرة، نددت روسيا بنشاط حلف شمال الأطلسي (الناتو) غير المسبوق على طول حدودها الغربية. ويعمل الحلف على توسيع مبادراته، واصفًا إياها بـ"ردع التهديد الروسي"، بحسب زعمه.
وأعربت السلطات الروسية، مرات عدة، عن قلقها إزاء الحشد العسكري والسياسي للحلف في أوروبا
، وصرح الكرملين بأن موسكو لا تشكل أي تهديد لأحد، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تشكل خطرًا على مصالحها.