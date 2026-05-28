موسكو: أوروبا تتجه بخطى سريعة نحو الحرب مع روسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: أوروبا تتجه بخطى سريعة نحو الحرب مع روسيا
سبوتنيك عربي
أكد دميتري بوليانسكي، المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الخميس، أن أوروبا "تتجه نحو الحرب مع روسيا بخطى سريعة". 28.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال بوليانسكي خلال اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: إن "ممثلي الاتحاد الأوروبي، من خلال التودد إلى النازيين الأوكرانيين واسترضائهم، يزرعون بذور الصراع في أوروبا"، مضيفا أنه "إذا ما ترسخت هذه البذور بالفعل، فلن تتمكن الدبلوماسية من حل هذه التناقضات". وقال: "نحن، بالمناسبة، نتجه بالفعل نحو الحرب بخطى متسارعة، فأوروبا تتيح أراضيها بالفعل لزيلينسكي لشن هجمات على أهداف في روسيا".وأشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية أصبحت قواعد خلفية للقوات المسلحة الأوكرانية، وميدان تدريب للمسلحين، ومراكز لوجستية لإمدادات الأسلحة، ومنصات إطلاق للطائرات المسيّرة القتالية. وتابع: "هناك كل الأسباب التي تدفعنا للاعتقاد بأن الطائرات المسيّرة التي تستخدم لقتل الأطفال الروس قد تطلق في المرة القادمة من أراضي دول الناتو"، مضيفا: "عندها لا تتفاجأوا بردنا القاسي والبلا رحمة، فأنتم تدفعوننا إليه الآن".وفي وقت سابق، أكد بوليانسكي، أن موسكو أبلغت الدول الأعضاء في المنظمة بأن الوضع الحالي يضع روسيا والغرب على حافة مواجهة عسكرية مباشرة.وأعربت السلطات الروسية، مرات عدة، عن قلقها إزاء الحشد العسكري والسياسي للحلف في أوروبا، وصرح الكرملين بأن موسكو لا تشكل أي تهديد لأحد، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تشكل خطرًا على مصالحها.
موسكو: أوروبا تتجه بخطى سريعة نحو الحرب مع روسيا

13:46 GMT 28.05.2026 (تم التحديث: 13:54 GMT 28.05.2026)
أكد دميتري بوليانسكي، المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الخميس، أن أوروبا "تتجه نحو الحرب مع روسيا بخطى سريعة".
وقال بوليانسكي خلال اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: إن "ممثلي الاتحاد الأوروبي، من خلال التودد إلى النازيين الأوكرانيين واسترضائهم، يزرعون بذور الصراع في أوروبا"، مضيفا أنه "إذا ما ترسخت هذه البذور بالفعل، فلن تتمكن الدبلوماسية من حل هذه التناقضات".

وأوضح بوليانسكي أن أوروبا تسعى إلى تقويض أي مبادرات سلام واقعية من خلال تسليح نظام كييف، وزيادة وجودها العسكري قرب حدود روسيا، وتهيئة الرأي العام الأوروبي لحتمية الحرب مع روسيا.

وقال: "نحن، بالمناسبة، نتجه بالفعل نحو الحرب بخطى متسارعة، فأوروبا تتيح أراضيها بالفعل لزيلينسكي لشن هجمات على أهداف في روسيا".
وأشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية أصبحت قواعد خلفية للقوات المسلحة الأوكرانية، وميدان تدريب للمسلحين، ومراكز لوجستية لإمدادات الأسلحة، ومنصات إطلاق للطائرات المسيّرة القتالية.

وأوضح أن موسكو تمتلك مؤشرات تدعو للاعتقاد بأن الطائرات المسيّرة المستخدمة في الهجمات ضد روسيا قد تطلق مستقبلا من أراضي دول تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدا أن الرد الروسي في هذه الحالة سيكون "قاسيا ولا يرحم".

وتابع: "هناك كل الأسباب التي تدفعنا للاعتقاد بأن الطائرات المسيّرة التي تستخدم لقتل الأطفال الروس قد تطلق في المرة القادمة من أراضي دول الناتو"، مضيفا: "عندها لا تتفاجأوا بردنا القاسي والبلا رحمة، فأنتم تدفعوننا إليه الآن".
وفي وقت سابق، أكد بوليانسكي، أن موسكو أبلغت الدول الأعضاء في المنظمة بأن الوضع الحالي يضع روسيا والغرب على حافة مواجهة عسكرية مباشرة.

وفي السنوات الأخيرة، نددت روسيا بنشاط حلف شمال الأطلسي (الناتو) غير المسبوق على طول حدودها الغربية. ويعمل الحلف على توسيع مبادراته، واصفًا إياها بـ"ردع التهديد الروسي"، بحسب زعمه.

وأعربت السلطات الروسية، مرات عدة، عن قلقها إزاء الحشد العسكري والسياسي للحلف في أوروبا، وصرح الكرملين بأن موسكو لا تشكل أي تهديد لأحد، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تشكل خطرًا على مصالحها.
