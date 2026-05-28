https://sarabic.ae/20260528/موسكو-أوروبا-تتجه-بخطى-سريعة-نحو-الحرب-مع-روسيا--1113827454.html

موسكو: أوروبا تتجه بخطى سريعة نحو الحرب مع روسيا

موسكو: أوروبا تتجه بخطى سريعة نحو الحرب مع روسيا

سبوتنيك عربي

أكد دميتري بوليانسكي، المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الخميس، أن أوروبا "تتجه نحو الحرب مع روسيا بخطى سريعة". 28.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-28T13:46+0000

2026-05-28T13:46+0000

2026-05-28T13:54+0000

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101417/25/1014172590_0:207:3500:2176_1920x0_80_0_0_bff94561dcb5bb821ed2a42dd0cc421f.jpg

وقال بوليانسكي خلال اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: إن "ممثلي الاتحاد الأوروبي، من خلال التودد إلى النازيين الأوكرانيين واسترضائهم، يزرعون بذور الصراع في أوروبا"، مضيفا أنه "إذا ما ترسخت هذه البذور بالفعل، فلن تتمكن الدبلوماسية من حل هذه التناقضات". وقال: "نحن، بالمناسبة، نتجه بالفعل نحو الحرب بخطى متسارعة، فأوروبا تتيح أراضيها بالفعل لزيلينسكي لشن هجمات على أهداف في روسيا".وأشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية أصبحت قواعد خلفية للقوات المسلحة الأوكرانية، وميدان تدريب للمسلحين، ومراكز لوجستية لإمدادات الأسلحة، ومنصات إطلاق للطائرات المسيّرة القتالية. وتابع: "هناك كل الأسباب التي تدفعنا للاعتقاد بأن الطائرات المسيّرة التي تستخدم لقتل الأطفال الروس قد تطلق في المرة القادمة من أراضي دول الناتو"، مضيفا: "عندها لا تتفاجأوا بردنا القاسي والبلا رحمة، فأنتم تدفعوننا إليه الآن".وفي وقت سابق، أكد بوليانسكي، أن موسكو أبلغت الدول الأعضاء في المنظمة بأن الوضع الحالي يضع روسيا والغرب على حافة مواجهة عسكرية مباشرة.وأعربت السلطات الروسية، مرات عدة، عن قلقها إزاء الحشد العسكري والسياسي للحلف في أوروبا، وصرح الكرملين بأن موسكو لا تشكل أي تهديد لأحد، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تشكل خطرًا على مصالحها.

https://sarabic.ae/20260527/بوليانسكي-روسيا-والغرب-على-حافة-مواجهة-عسكرية-مباشرة-1113798466.html

https://sarabic.ae/20260522/الخارجية-الروسية-هجوم-القوات-الأوكرانية-في-لوغانسك-يعرقل-جهود-التسوية-1113668216.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار العالم الآن