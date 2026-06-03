https://sarabic.ae/20260603/ريابكوف-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-رغم-دوامة-الضربات-في-الشرق-الأوسط-هناك-أساس-متين-للاتفاق-1114002154.html

ريابكوف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: رغم دوامة الضربات في الشرق الأوسط هناك أساس متين للاتفاق

ريابكوف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: رغم دوامة الضربات في الشرق الأوسط هناك أساس متين للاتفاق

سبوتنيك عربي

صرّح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن الصراع الأمريكي الإيراني في الخليج العربي يشهد جولة جديدة من تبادل الضربات، مما يُعرقل فرص التوصل إلى اتفاق،... 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T13:04+0000

2026-06-03T13:04+0000

2026-06-03T13:04+0000

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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

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وقال ريابكوف للصحفيين على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026": "إن دوامة العنف التي نشهدها في الخليج العربي، والوضع برمته المحيط بالبرنامج النووي الإيراني، متوقعة من جهة، لكنها مثيرة للقلق الشديد من جهة أخرى. ففي كل مرة يقترب فيها حل لمشكلة ما، تظهر قوى تعارض المسار الدبلوماسي وتميل إلى اللجوء للاستفزازات والتصعيد".وأوضح أن التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والذي تدركه موسكو، "جوهريّ من حيث المبدأ وقابل للتنفيذ".واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.وخلال أكثر من ربع قرن، رسّخ منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مكانته كواحد من أهم المنتديات الاقتصادية في العالم، وكمساحة فريدة للحوار بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، حيث تلتقي الحكومات ورجال الأعمال والخبراء لصياغة رؤى جديدة للتنمية والتعاون الاقتصادي الدولي.ومع اقتراب انطلاق أعماله، تتزايد التوقعات بأن تشهد نسخة 2026، مشاركة قياسية ونقاشات معمّقة واتفاقيات استراتيجية جديدة، ما يجعل المنتدى مجددًا أحد أبرز الأحداث الاقتصادية العالمية المنتظرة لهذا العام.دميترييف: مشاركة المملكة العربية السعودية في منتدى سان بطرسبورغ ستكون بارزةروبوتات ترحب بالصحفيين خلال فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026... فيديو

https://sarabic.ae/20260603/روبوتات-ترحب-بالصحفيين-خلال-فعاليات-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2026-فيديو-1113999680.html

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روسيا, إيران, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, العالم, أخبار العالم الآن