https://sarabic.ae/20260604/رئيس-مجلس-الأعمال-السعودي-الروسي-لـسبوتنيك-روسيا-شريك-محوري-في-رؤية-السعودية-2030-1114042021.html
رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي لـ"سبوتنيك": روسيا شريك محوري في رؤية السعودية 2030
رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي لـ"سبوتنيك": روسيا شريك محوري في رؤية السعودية 2030
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي، طارق القحطاني، أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وروسيا تشهد تطورًا متسارعًا، وأن المملكة تنظر إلى... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T09:01+0000
2026-06-04T09:01+0000
2026-06-04T09:01+0000
روسيا
السعودية
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
تقارير سبوتنيك
حصري
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وقال القحطاني في حديث خاص لـ"سبوتنيك" على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026: "يركزجدول أعمال مجلس الأعمال السعودي الروسي على تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة، ويعمل على تنشيط حركة الأعمال بين رجال الأعمال في البلدين".وفي ما يتعلق بالفرص الاستثمارية الواعدة، أشار القحطاني إلى أن "قطاع الصناعة يمثل الركيزة الأساسية المرتبطة بالطاقة، إلى جانب مجالات التعدين والتقنيات الحديثة"، لافتًا إلى أن "التعاون بين البلدين في هذه القطاعات يتيح فرصًا مهمة لتبادل الخبرات ونقل التقنيات، خصوصًا في مجالات الطاقة والتعدين والتكنولوجيا المتقدمة".وفي ملف الأمن الغذائي، أوضح القحطاني أن "التعاون بين المملكة وروسيا الاتحادية يستند إلى اتفاقيات قائمة منذ سنوات"، مؤكدًا أن "هذه الشراكة ليست جديدة، بل تقوم على أسس راسخة وتتضمن حصصًا وترتيبات متفقاً عليها بين الطرفين، وما زالت مستمرة حتى اليوم".وحول آفاق التعاون في ظل رؤية السعودية 2030، شدد القحطاني على أن "المملكة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري والصناعي ونقل التقنية مع مختلف دول العالم"، مشددًا على أن "روسيا تعد من الدول التي يُنتظر أن تحظى بحصة كبيرة من فرص التعاون والاستثمار المرتبطة بالرؤية خلال السنوات المقبلة".وفي ختام حديثه، أشاد القحطاني بمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، واصفًا إياه بأنه "منصة تجمع صنّاع القرار ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم"، موجهًا دعوة إلى المستثمرين ورجال الأعمال الروس "للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة العربية السعودية، بوصفها تمثل فرصًا استراتيجية مهمة للمستقبل ولا ينبغي تفويتها".
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https://sarabic.ae/20260603/دميترييف-مشاركة-المملكة-العربية-السعودية-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-ستكون-بارزة-1113984604.html
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محمد الكشك
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
روسيا, السعودية, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, السعودية, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري
رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي لـ"سبوتنيك": روسيا شريك محوري في رؤية السعودية 2030
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
حصري
أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي، طارق القحطاني، أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وروسيا تشهد تطورًا متسارعًا، وأن المملكة تنظر إلى روسيا باعتبارها أحد الشركاء المهمين في تحقيق رؤية السعودية 2030، لا سيما في مجالات الصناعة والطاقة والتقنيات الحديثة.
وقال القحطاني في حديث خاص لـ"سبوتنيك" على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026: "يركزجدول أعمال مجلس الأعمال السعودي الروسي على تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة، ويعمل على تنشيط حركة الأعمال بين رجال الأعمال في البلدين".
وأشار القحطاني إلى "وجود اتفاقيات تجارية وصناعية أُبرمت خلال الفترة الماضية، ويجري حاليًا متابعة تنفيذها وتسهيل الإجراءات اللازمة بين الشركات السعودية والروسية لضمان تحقيق أهدافها".
وفي ما يتعلق بالفرص الاستثمارية الواعدة، أشار القحطاني إلى أن "قطاع الصناعة يمثل الركيزة الأساسية المرتبطة بالطاقة، إلى جانب مجالات التعدين والتقنيات الحديثة"، لافتًا إلى أن "التعاون بين البلدين في هذه القطاعات يتيح فرصًا مهمة لتبادل الخبرات ونقل التقنيات، خصوصًا في مجالات الطاقة والتعدين والتكنولوجيا المتقدمة
".
وعن أهمية المنتدى في دعم العلاقات الاقتصادية بين الرياض وموسكو، أكد القحطاني أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموًا ملحوظًا، فقد ارتفع من نحو ملياري دولار إلى ما يقارب 3.3 مليارات دولار، وهو ما يعكس تنامي الشراكة الاقتصادية بين الجانبين".
وفي ملف الأمن الغذائي، أوضح القحطاني أن "التعاون بين المملكة وروسيا الاتحادية يستند إلى اتفاقيات قائمة منذ سنوات"، مؤكدًا أن "هذه الشراكة ليست جديدة، بل تقوم على أسس راسخة وتتضمن حصصًا وترتيبات متفقاً عليها بين الطرفين، وما زالت مستمرة حتى اليوم".
وحول آفاق التعاون في ظل رؤية السعودية 2030، شدد القحطاني على أن "المملكة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري والصناعي ونقل التقنية مع مختلف دول العالم"، مشددًا على أن "روسيا تعد من الدول التي يُنتظر أن تحظى بحصة كبيرة من فرص التعاون والاستثمار المرتبطة بالرؤية خلال السنوات المقبلة".
وعن قطاع التطوير العقاري، أوضح القحطاني أن "طبيعة السوق العقارية تختلف بين البلدين، إلا أن تبادل الخبرات والمعارف يظل قائمًا، إذ أنه لكل دولة ميزاتها المرتبطة بالظروف المناخية والبيئية التي تنعكس على مشاريعها العقارية وأساليب تطويرها".
وفي ختام حديثه، أشاد القحطاني بمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
، واصفًا إياه بأنه "منصة تجمع صنّاع القرار ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم"، موجهًا دعوة إلى المستثمرين ورجال الأعمال الروس "للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة العربية السعودية، بوصفها تمثل فرصًا استراتيجية مهمة للمستقبل ولا ينبغي تفويتها".