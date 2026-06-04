رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي لـ"سبوتنيك": روسيا شريك محوري في رؤية السعودية 2030

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
11:41 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:03 GMT
30 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
سر العداء البريطاني القديم الجديد ضد روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:30 GMT
17 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
08:47 GMT
13 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
نحو عالم يرتفع فيه صوت الحوار والشراكة بعيداً من لغة الحروب والقتال... ماذا عن تفاصيل فعاليات اليوم الثاني من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي؟
10:00 GMT
3 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
10:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
12:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260604/رئيس-مجلس-الأعمال-السعودي-الروسي-لـسبوتنيك-روسيا-شريك-محوري-في-رؤية-السعودية-2030-1114042021.html
رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي لـ"سبوتنيك": روسيا شريك محوري في رؤية السعودية 2030
رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي لـ"سبوتنيك": روسيا شريك محوري في رؤية السعودية 2030
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي، طارق القحطاني، أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وروسيا تشهد تطورًا متسارعًا، وأن المملكة تنظر إلى... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T09:01+0000
2026-06-04T09:01+0000
روسيا
السعودية
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/04/1114041566_7:0:919:513_1920x0_80_0_0_88358393ac1060afb11915726145b775.jpg
وقال القحطاني في حديث خاص لـ"سبوتنيك" على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026: "يركزجدول أعمال مجلس الأعمال السعودي الروسي على تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة، ويعمل على تنشيط حركة الأعمال بين رجال الأعمال في البلدين".وفي ما يتعلق بالفرص الاستثمارية الواعدة، أشار القحطاني إلى أن "قطاع الصناعة يمثل الركيزة الأساسية المرتبطة بالطاقة، إلى جانب مجالات التعدين والتقنيات الحديثة"، لافتًا إلى أن "التعاون بين البلدين في هذه القطاعات يتيح فرصًا مهمة لتبادل الخبرات ونقل التقنيات، خصوصًا في مجالات الطاقة والتعدين والتكنولوجيا المتقدمة".وفي ملف الأمن الغذائي، أوضح القحطاني أن "التعاون بين المملكة وروسيا الاتحادية يستند إلى اتفاقيات قائمة منذ سنوات"، مؤكدًا أن "هذه الشراكة ليست جديدة، بل تقوم على أسس راسخة وتتضمن حصصًا وترتيبات متفقاً عليها بين الطرفين، وما زالت مستمرة حتى اليوم".وحول آفاق التعاون في ظل رؤية السعودية 2030، شدد القحطاني على أن "المملكة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري والصناعي ونقل التقنية مع مختلف دول العالم"، مشددًا على أن "روسيا تعد من الدول التي يُنتظر أن تحظى بحصة كبيرة من فرص التعاون والاستثمار المرتبطة بالرؤية خلال السنوات المقبلة".وفي ختام حديثه، أشاد القحطاني بمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، واصفًا إياه بأنه "منصة تجمع صنّاع القرار ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم"، موجهًا دعوة إلى المستثمرين ورجال الأعمال الروس "للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة العربية السعودية، بوصفها تمثل فرصًا استراتيجية مهمة للمستقبل ولا ينبغي تفويتها".
https://sarabic.ae/20260603/جناح-مميز-للسعودية-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2026-فيديو-1113992010.html
https://sarabic.ae/20260603/دميترييف-مشاركة-المملكة-العربية-السعودية-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-ستكون-بارزة-1113984604.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/04/1114041566_135:0:819:513_1920x0_80_0_0_f4fd3f3f338ea84d5cab649eabe2f3d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, السعودية, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, السعودية, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري

رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي لـ"سبوتنيك": روسيا شريك محوري في رؤية السعودية 2030

09:01 GMT 04.06.2026
© Sputnikرئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي، طارق القحطاني
رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي، طارق القحطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
حصري
أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي، طارق القحطاني، أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وروسيا تشهد تطورًا متسارعًا، وأن المملكة تنظر إلى روسيا باعتبارها أحد الشركاء المهمين في تحقيق رؤية السعودية 2030، لا سيما في مجالات الصناعة والطاقة والتقنيات الحديثة.
وقال القحطاني في حديث خاص لـ"سبوتنيك" على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026: "يركزجدول أعمال مجلس الأعمال السعودي الروسي على تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة، ويعمل على تنشيط حركة الأعمال بين رجال الأعمال في البلدين".
وأشار القحطاني إلى "وجود اتفاقيات تجارية وصناعية أُبرمت خلال الفترة الماضية، ويجري حاليًا متابعة تنفيذها وتسهيل الإجراءات اللازمة بين الشركات السعودية والروسية لضمان تحقيق أهدافها".
فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
جناح مميز للسعودية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026... فيديو
أمس, 08:38 GMT
وفي ما يتعلق بالفرص الاستثمارية الواعدة، أشار القحطاني إلى أن "قطاع الصناعة يمثل الركيزة الأساسية المرتبطة بالطاقة، إلى جانب مجالات التعدين والتقنيات الحديثة"، لافتًا إلى أن "التعاون بين البلدين في هذه القطاعات يتيح فرصًا مهمة لتبادل الخبرات ونقل التقنيات، خصوصًا في مجالات الطاقة والتعدين والتكنولوجيا المتقدمة".
وعن أهمية المنتدى في دعم العلاقات الاقتصادية بين الرياض وموسكو، أكد القحطاني أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموًا ملحوظًا، فقد ارتفع من نحو ملياري دولار إلى ما يقارب 3.3 مليارات دولار، وهو ما يعكس تنامي الشراكة الاقتصادية بين الجانبين".
وفي ملف الأمن الغذائي، أوضح القحطاني أن "التعاون بين المملكة وروسيا الاتحادية يستند إلى اتفاقيات قائمة منذ سنوات"، مؤكدًا أن "هذه الشراكة ليست جديدة، بل تقوم على أسس راسخة وتتضمن حصصًا وترتيبات متفقاً عليها بين الطرفين، وما زالت مستمرة حتى اليوم".
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
دميترييف: مشاركة المملكة العربية السعودية في منتدى سان بطرسبورغ ستكون بارزة
أمس, 06:25 GMT
وحول آفاق التعاون في ظل رؤية السعودية 2030، شدد القحطاني على أن "المملكة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري والصناعي ونقل التقنية مع مختلف دول العالم"، مشددًا على أن "روسيا تعد من الدول التي يُنتظر أن تحظى بحصة كبيرة من فرص التعاون والاستثمار المرتبطة بالرؤية خلال السنوات المقبلة".

وعن قطاع التطوير العقاري، أوضح القحطاني أن "طبيعة السوق العقارية تختلف بين البلدين، إلا أن تبادل الخبرات والمعارف يظل قائمًا، إذ أنه لكل دولة ميزاتها المرتبطة بالظروف المناخية والبيئية التي تنعكس على مشاريعها العقارية وأساليب تطويرها".

وفي ختام حديثه، أشاد القحطاني بمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، واصفًا إياه بأنه "منصة تجمع صنّاع القرار ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم"، موجهًا دعوة إلى المستثمرين ورجال الأعمال الروس "للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة العربية السعودية، بوصفها تمثل فرصًا استراتيجية مهمة للمستقبل ولا ينبغي تفويتها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала