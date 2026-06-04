https://sarabic.ae/20260604/رئيس-مجلس-الأعمال-السعودي-الروسي-لـسبوتنيك-روسيا-شريك-محوري-في-رؤية-السعودية-2030-1114042021.html

رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي لـ"سبوتنيك": روسيا شريك محوري في رؤية السعودية 2030

رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي لـ"سبوتنيك": روسيا شريك محوري في رؤية السعودية 2030

سبوتنيك عربي

أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي، طارق القحطاني، أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وروسيا تشهد تطورًا متسارعًا، وأن المملكة تنظر إلى... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T09:01+0000

2026-06-04T09:01+0000

2026-06-04T09:01+0000

روسيا

السعودية

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

تقارير سبوتنيك

حصري

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وقال القحطاني في حديث خاص لـ"سبوتنيك" على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026: "يركزجدول أعمال مجلس الأعمال السعودي الروسي على تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة، ويعمل على تنشيط حركة الأعمال بين رجال الأعمال في البلدين".وفي ما يتعلق بالفرص الاستثمارية الواعدة، أشار القحطاني إلى أن "قطاع الصناعة يمثل الركيزة الأساسية المرتبطة بالطاقة، إلى جانب مجالات التعدين والتقنيات الحديثة"، لافتًا إلى أن "التعاون بين البلدين في هذه القطاعات يتيح فرصًا مهمة لتبادل الخبرات ونقل التقنيات، خصوصًا في مجالات الطاقة والتعدين والتكنولوجيا المتقدمة".وفي ملف الأمن الغذائي، أوضح القحطاني أن "التعاون بين المملكة وروسيا الاتحادية يستند إلى اتفاقيات قائمة منذ سنوات"، مؤكدًا أن "هذه الشراكة ليست جديدة، بل تقوم على أسس راسخة وتتضمن حصصًا وترتيبات متفقاً عليها بين الطرفين، وما زالت مستمرة حتى اليوم".وحول آفاق التعاون في ظل رؤية السعودية 2030، شدد القحطاني على أن "المملكة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري والصناعي ونقل التقنية مع مختلف دول العالم"، مشددًا على أن "روسيا تعد من الدول التي يُنتظر أن تحظى بحصة كبيرة من فرص التعاون والاستثمار المرتبطة بالرؤية خلال السنوات المقبلة".وفي ختام حديثه، أشاد القحطاني بمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، واصفًا إياه بأنه "منصة تجمع صنّاع القرار ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم"، موجهًا دعوة إلى المستثمرين ورجال الأعمال الروس "للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة العربية السعودية، بوصفها تمثل فرصًا استراتيجية مهمة للمستقبل ولا ينبغي تفويتها".

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روسيا, السعودية, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري