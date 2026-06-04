https://sarabic.ae/20260604/باحث-سياسي-حجم-الوفد-السعودي-المشارك-في-منتدى-بطرسبورغ-يعكس-الثقة-بالاقتصاد-الروسي-1114067219.html
باحث سياسي: حجم الوفد السعودي المشارك في منتدى بطرسبورغ يعكس الثقة بالاقتصاد الروسي
باحث سياسي: حجم الوفد السعودي المشارك في منتدى بطرسبورغ يعكس الثقة بالاقتصاد الروسي
سبوتنيك عربي
أكد الباحث السياسي، مبارك آل عاتي، من الرياض، أن المشاركة السعودية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026، تعكس توافقا تاما بين روسيا الاتحادية والمملكة... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T20:24+0000
2026-06-04T20:24+0000
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السعودية
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وأشار آل عاتي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "نية البلدين توقيع عدد من الاتفاقيات ستسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة، وأن التعاون الاقتصادي بين البلدين يمثل درعا لمصالحهما السياسية وتقاربهما السياسي الواضح، وسعيهما لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، بوصفهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الاستقرار وحل النزاعات عبر مقاربات سياسية تكاد تكون متطابقة".وأضاف آل عاتي أن "مستوى الثقة المتبادلة بين البلدين في الملفات الاقتصادية والثقافية والسياسية، يشكل أرضية صلبة لتطوير العلاقات الثنائية، وهو ما يتجلى في حجم الوفد السعودي المشارك في المنتدى، والذي يعكس ثقة المملكة العربية السعودية بالاقتصاد الروسي ودرجة النهوض الكبرى التي يشهدها". وأكد الباحث السياسي أن "الرؤية السعودية تجاه السياسة الروسية واضحة ومبنية على الثقة والندية، حيث تنظر المملكة إلى روسيا بوصفها شريكا موثوقا يمكن الاعتماد عليه في كثير من قضايا الأمن الاستراتيجي والأمن الغذائي وأمن الطاقة"، وأوضح أن "الاجتماعات واللقاءات المستمرة بين الجانبين ترسخ أسسا متينة لهذه العلاقات وتسهم في معالجة العديد من قضايا المنطقة، في إطار علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهمات التي تتجاوز القضايا السياسية إلى ما هو أعمق".
https://sarabic.ae/20260604/دميترييف-ووزير-الطاقة-السعودي-يشاركان-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2026-1114058695.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, أخبار روسيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, أخبار روسيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
باحث سياسي: حجم الوفد السعودي المشارك في منتدى بطرسبورغ يعكس الثقة بالاقتصاد الروسي
أكد الباحث السياسي، مبارك آل عاتي، من الرياض، أن المشاركة السعودية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026، تعكس توافقا تاما بين روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية، وما يجمعهما من علاقات ثقافية وإرث تاريخي ومصالح اقتصادية كبيرة جدا.
وأشار آل عاتي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "نية البلدين توقيع عدد من الاتفاقيات ستسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة، وأن التعاون الاقتصادي بين البلدين يمثل درعا لمصالحهما السياسية وتقاربهما السياسي الواضح، وسعيهما لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، بوصفهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الاستقرار وحل النزاعات عبر مقاربات سياسية تكاد تكون متطابقة".
وأوضح أن "البلدين يؤديان دورا محوريا في سوق الطاقة العالمية، وليس في قطاع النفط فحسب، وأن التنسيق السعودي-الروسي أسهم في حماية أسواق الطاقة من تداعيات النزاعات السياسية، والحد من محاولات الابتزاز الدولي، مع مراعاة مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء".
وأضاف آل عاتي أن "مستوى الثقة المتبادلة بين البلدين في الملفات الاقتصادية والثقافية والسياسية، يشكل أرضية صلبة لتطوير العلاقات الثنائية، وهو ما يتجلى في حجم الوفد السعودي المشارك في المنتدى، والذي يعكس ثقة المملكة العربية السعودية بالاقتصاد الروسي ودرجة النهوض الكبرى التي يشهدها".
كما أشارإلى "الخطط التي وضعها الرئيس فلاديمير بوتين، بما يشكل استقطابا كبيرا للاستثمارات السعودية في قطاعات النفط والغاز والطاقة بمختلف أشكالها، انسجاما مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الدخل والاستثمار".
وأكد الباحث السياسي أن "الرؤية السعودية تجاه السياسة الروسية واضحة ومبنية على الثقة والندية، حيث تنظر المملكة إلى روسيا بوصفها شريكا موثوقا يمكن الاعتماد عليه في كثير من قضايا الأمن الاستراتيجي والأمن الغذائي وأمن الطاقة"، وأوضح أن "الاجتماعات واللقاءات المستمرة بين الجانبين ترسخ أسسا متينة لهذه العلاقات وتسهم في معالجة العديد من قضايا المنطقة، في إطار علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهمات التي تتجاوز القضايا السياسية إلى ما هو أعمق".