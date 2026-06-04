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باحث سياسي: حجم الوفد السعودي المشارك في منتدى بطرسبورغ يعكس الثقة بالاقتصاد الروسي
باحث سياسي: حجم الوفد السعودي المشارك في منتدى بطرسبورغ يعكس الثقة بالاقتصاد الروسي
سبوتنيك عربي
أكد الباحث السياسي، مبارك آل عاتي، من الرياض، أن المشاركة السعودية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026، تعكس توافقا تاما بين روسيا الاتحادية والمملكة... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأشار آل عاتي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "نية البلدين توقيع عدد من الاتفاقيات ستسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة، وأن التعاون الاقتصادي بين البلدين يمثل درعا لمصالحهما السياسية وتقاربهما السياسي الواضح، وسعيهما لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، بوصفهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الاستقرار وحل النزاعات عبر مقاربات سياسية تكاد تكون متطابقة".وأضاف آل عاتي أن "مستوى الثقة المتبادلة بين البلدين في الملفات الاقتصادية والثقافية والسياسية، يشكل أرضية صلبة لتطوير العلاقات الثنائية، وهو ما يتجلى في حجم الوفد السعودي المشارك في المنتدى، والذي يعكس ثقة المملكة العربية السعودية بالاقتصاد الروسي ودرجة النهوض الكبرى التي يشهدها". وأكد الباحث السياسي أن "الرؤية السعودية تجاه السياسة الروسية واضحة ومبنية على الثقة والندية، حيث تنظر المملكة إلى روسيا بوصفها شريكا موثوقا يمكن الاعتماد عليه في كثير من قضايا الأمن الاستراتيجي والأمن الغذائي وأمن الطاقة"، وأوضح أن "الاجتماعات واللقاءات المستمرة بين الجانبين ترسخ أسسا متينة لهذه العلاقات وتسهم في معالجة العديد من قضايا المنطقة، في إطار علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهمات التي تتجاوز القضايا السياسية إلى ما هو أعمق".
https://sarabic.ae/20260604/دميترييف-ووزير-الطاقة-السعودي-يشاركان-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2026-1114058695.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, أخبار روسيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, أخبار روسيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث سياسي: حجم الوفد السعودي المشارك في منتدى بطرسبورغ يعكس الثقة بالاقتصاد الروسي

20:24 GMT 04.06.2026
© Sputnikمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد الباحث السياسي، مبارك آل عاتي، من الرياض، أن المشاركة السعودية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026، تعكس توافقا تاما بين روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية، وما يجمعهما من علاقات ثقافية وإرث تاريخي ومصالح اقتصادية كبيرة جدا.
وأشار آل عاتي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "نية البلدين توقيع عدد من الاتفاقيات ستسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة، وأن التعاون الاقتصادي بين البلدين يمثل درعا لمصالحهما السياسية وتقاربهما السياسي الواضح، وسعيهما لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، بوصفهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الاستقرار وحل النزاعات عبر مقاربات سياسية تكاد تكون متطابقة".
وأوضح أن "البلدين يؤديان دورا محوريا في سوق الطاقة العالمية، وليس في قطاع النفط فحسب، وأن التنسيق السعودي-الروسي أسهم في حماية أسواق الطاقة من تداعيات النزاعات السياسية، والحد من محاولات الابتزاز الدولي، مع مراعاة مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء".
كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
دميترييف ووزير الطاقة السعودي يشاركان في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026"
15:30 GMT
وأضاف آل عاتي أن "مستوى الثقة المتبادلة بين البلدين في الملفات الاقتصادية والثقافية والسياسية، يشكل أرضية صلبة لتطوير العلاقات الثنائية، وهو ما يتجلى في حجم الوفد السعودي المشارك في المنتدى، والذي يعكس ثقة المملكة العربية السعودية بالاقتصاد الروسي ودرجة النهوض الكبرى التي يشهدها".

كما أشارإلى "الخطط التي وضعها الرئيس فلاديمير بوتين، بما يشكل استقطابا كبيرا للاستثمارات السعودية في قطاعات النفط والغاز والطاقة بمختلف أشكالها، انسجاما مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الدخل والاستثمار".

وأكد الباحث السياسي أن "الرؤية السعودية تجاه السياسة الروسية واضحة ومبنية على الثقة والندية، حيث تنظر المملكة إلى روسيا بوصفها شريكا موثوقا يمكن الاعتماد عليه في كثير من قضايا الأمن الاستراتيجي والأمن الغذائي وأمن الطاقة"، وأوضح أن "الاجتماعات واللقاءات المستمرة بين الجانبين ترسخ أسسا متينة لهذه العلاقات وتسهم في معالجة العديد من قضايا المنطقة، في إطار علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهمات التي تتجاوز القضايا السياسية إلى ما هو أعمق".
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