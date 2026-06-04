https://sarabic.ae/20260604/ترامب-يأمل-بحلول-وسطى-متبادلة-من-روسيا-وأوكرانيا-لحل-النزاع-1114067636.html
ترامب يأمل بحلول وسطى متبادلة من روسيا وأوكرانيا لحل النزاع
ترامب يأمل بحلول وسطى متبادلة من روسيا وأوكرانيا لحل النزاع
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه لفكرة عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، معربًا عن أمله في أن يقدم الطرفان تنازلات متبادلة... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T20:44+0000
2026-06-04T20:44+0000
2026-06-04T20:44+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الخميس: "أعتقد أن ذلك سيكون أمرًا ممتازًا إذا التقيا".وأضاف أن مناقشة إمكانية عقد مثل هذا اللقاء تسرّه، مشيرًا إلى أنه يتوقع من روسيا وأوكرانيا تقديم تنازلات متبادلة من أجل التوصل إلى تسوية للنزاع.وصرح ترامب أن أوكرانيا ما كانت لتتمكن من مواصلة العمليات القتالية لولا المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى كييف.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أثناء لقائه بممثلي الصحافة العالمية، بأن روسيا لديها رغبة في إنهاء الصراع في أوكرانيا سلميا.ونوه بوتين، بأن حل النزاع في أوكرانيا يجب أن يتم في إطار الاتفاقيات التي ناقشها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أنكوريج، مشيرًا إلى أن كييف على دراية بذلك.بيسكوف: رسالة زيلينسكي لإنهاء الصراع وصلت إلى الكرملين وبوتين سيطلع عليها قريبا
https://sarabic.ae/20260604/لافروف-تصريحات-روبيو-حول-دعم-أوكرانيا-تؤكد-أن-حرب-بايدن-أصبحت-حرب-ترامب-1114060824.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
روسيا, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
ترامب يأمل بحلول وسطى متبادلة من روسيا وأوكرانيا لحل النزاع
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه لفكرة عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، معربًا عن أمله في أن يقدم الطرفان تنازلات متبادلة للتوصل إلى تسوية للصراع الأوكراني.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الخميس: "أعتقد أن ذلك سيكون أمرًا ممتازًا إذا التقيا".
وأضاف أن مناقشة إمكانية عقد مثل هذا اللقاء تسرّه، مشيرًا إلى أنه يتوقع من روسيا وأوكرانيا تقديم تنازلات متبادلة من أجل التوصل إلى تسوية للنزاع.
وصرح ترامب أن أوكرانيا ما كانت لتتمكن من مواصلة العمليات القتالية لولا المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى كييف.
وقال ترامب: "قدمنا لهم معدات عسكرية، أفضل المعدات، بمئات المليارات من الدولارات، نحن نصنع أفضل المعدات في العالم، ومن دونها لما تمكنوا من الصمود ليوم أو يومين، ولما نجح أي شيء لديهم".
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أثناء لقائه بممثلي الصحافة العالمية، بأن روسيا لديها رغبة في إنهاء الصراع في أوكرانيا سلميا.
وقال: "هناك العديد من الأسئلة، ولكن إذا توصلنا في النهاية إلى توقيع الوثائق، أعتقد أنه إذا كانت هناك رغبة في إنهاء النزاع المسلح بالوسائل السلمية، وهذه الرغبة موجودة لدى روسيا، فسنجد أولئك الذين يجب عليهم توقيع الوثيقة ذات الصلة".
ونوه بوتين، بأن حل النزاع في أوكرانيا يجب أن يتم في إطار الاتفاقيات التي ناقشها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أنكوريج، مشيرًا إلى أن كييف على دراية بذلك.