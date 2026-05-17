الجيش الإسرائيلي: رصد هدف جوي مشبوه في جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، رصد هدف جوي وصفه بـ"المشبوه" قرب قواته المتمركزة في جنوب لبنان، مؤكدا عدم وقوع إصابات في صفوف جنوده. 17.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-17T06:11+0000

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن صفارات الإنذار دوت في منطقة "مسغاف عام" عقب الاشتباه بتسلل طائرة معادية، مشيرا إلى أن الهدف الجوي سقط بالقرب من موقع انتشار القوات الإسرائيلية جنوبي لبنان.وأضاف البيان أن "حزب الله" اللبناني أطلق، خلال ليل الأحد، صواريخ وطائرات مسيّرة مفخخة باتجاه قوات إسرائيلية متمركزة في جنوب لبنان، موضحا أن المقذوفات سقطت قرب الجنود دون تسجيل إصابات.ونشر الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، مقطع فيديو قال إنه يوثق استهداف 100 موقع تابع لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة جنوبي لبنان.وأوضح الجيش أنه نفذ هجمات على بنى تحتية ومستودعات أسلحة تابعة لـ"حزب الله" في عدة مناطق جنوبية.أضاف أن الغارات شملت أيضا استهداف بنى تحتية عسكرية إضافية للحزب، في منطقة صور جنوبي لبنان خلال يوم أمس.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض مسيرتين أطلقهما "حزب الله" اللبناني ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في 15 مايو/ أيار الجاري، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً، عقب محادثات استضافتها الولايات المتحدة يومي 14 و15 مايو، بهدف إتاحة المجال لتحقيق مزيد من التقدم في المفاوضات بين الجانبين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أنه تم التوصل إلى هدنة مؤقتة بين "حزب الله" وإسرائيل بوساطة أمريكية، فإنها بقيت هشة وغير مستقرة، إذ سرعان ما تبادل الطرفان الاتهامات بخرقها، مع استمرار الغارات الجوية والهجمات الصاروخية بشكل متقطع.

