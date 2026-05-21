مقتل 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في جنوب لبنان

أفاد مصدر عسكري ميداني لبناني، الجمعة، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مركزًا للإسعاف في قرية حناويه جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر فرق... 21.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الطيران المعادي دمّر بالكامل مركز الإسعاف في حناويه جنوبًا، وقُتل أربعة من أفراد طاقم الإسعاف".وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار/مارس إلى 3089 قتيلًا و9397 مصابًا.ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان وزارة الصحة اللبنانية أن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان [الإسرائيلي] منذ 2 آذار/مارس حتى 21 أيار/مايو باتت كالتالي: 3089 شهيدًا و9397 جريحًا".وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، فإنه أكد التزامه بالهدنة بشرط أن تتضمن وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان. إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.

