https://sarabic.ae/20260521/مقتل-4-أشخاص-في-غارة-إسرائيلية-على-مركز-إسعاف-في-جنوب-لبنان-1113633756.html
مقتل 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في جنوب لبنان
مقتل 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر عسكري ميداني لبناني، الجمعة، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مركزًا للإسعاف في قرية حناويه جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر فرق... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T23:55+0000
2026-05-21T23:55+0000
2026-05-21T23:55+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/19/1112864736_0:82:1568:964_1920x0_80_0_0_e96552f09596408e547e02915c0c8681.jpg
وقال المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الطيران المعادي دمّر بالكامل مركز الإسعاف في حناويه جنوبًا، وقُتل أربعة من أفراد طاقم الإسعاف".وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار/مارس إلى 3089 قتيلًا و9397 مصابًا.ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان وزارة الصحة اللبنانية أن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان [الإسرائيلي] منذ 2 آذار/مارس حتى 21 أيار/مايو باتت كالتالي: 3089 شهيدًا و9397 جريحًا".وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، فإنه أكد التزامه بالهدنة بشرط أن تتضمن وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان. إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.
https://sarabic.ae/20260516/الجيش-الإسرائيلي-يدعو-لإخلاء-9-قرى-في-جنوب-لبنان-تحسبا-لغارات-جوية-1113464107.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/19/1112864736_88:0:1481:1045_1920x0_80_0_0_0e18b3954c2f610f099d96eb61c0d164.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مقتل 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في جنوب لبنان
أفاد مصدر عسكري ميداني لبناني، الجمعة، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مركزًا للإسعاف في قرية حناويه جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر فرق الإنقاذ.
وقال المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الطيران المعادي دمّر بالكامل مركز الإسعاف في حناويه جنوبًا، وقُتل أربعة من أفراد طاقم الإسعاف".
وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار/مارس إلى 3089 قتيلًا و9397 مصابًا.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان وزارة الصحة اللبنانية أن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان [الإسرائيلي] منذ 2 آذار/مارس حتى 21 أيار/مايو باتت كالتالي: 3089 شهيدًا و9397 جريحًا".
وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة
على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.
وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.
ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، فإنه أكد التزامه بالهدنة بشرط أن تتضمن وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان. إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.