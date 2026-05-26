نتنياهو: قررنا تعميق العمليات العسكرية في لبنان
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة كبيرة في لبنان ويسيطر على مواقع مشرفة ويقوم بتحصين الحزام الأمني. 26.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-26T18:18+0000
ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أوضح من خلالها أن "الجيش يعمل بقوات كبيرة في لبنان ويسيطر على مواقع مشرفة وقرر تعميق العمليات العسكرية في لبنان".وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تعمل على إيجاد حلول لقضية مسيرات "حزب الله" المفخخة، كما أن الجيش يسيطر على مواقع إضافية في جنوب لبنان.وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حجم الضربات ضد "حزب الله" سيزداد وأن العمليات لن تتوقف، مع تصاعد المواجهات على الحدود الجنوبية للبنان، في حين شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على جنوبي لبنان.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان يوم أمس الاثنين، أن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، حتى 25 مايو/ أيار الجاري، تشمل 3185 قتيلًا و9633 جريحًا".
