https://sarabic.ae/20260526/حزب-الله-نزع-عناصر-القوة-من-لبنان-في-ظل-الاحتلال-خروج-على-اتفاق-الطائف-والدستور-1113746924.html
"حزب الله": نزع عناصر القوة من لبنان في ظل الاحتلال خروج على اتفاق الطائف والدستور
"حزب الله": نزع عناصر القوة من لبنان في ظل الاحتلال خروج على اتفاق الطائف والدستور
سبوتنيك عربي
أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن "اللبنانيين يقفون أمام محطة مهمة في ظل ظروف داخلية وإقليمية شديدة الحساسية"، داعيًا إلى "الالتزام بالدستور اللبناني... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-26T11:08+0000
2026-05-26T11:08+0000
2026-05-26T11:08+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/15/1113621005_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_724450b17b94daa681d9353f2c30eaa5.jpg
وفي بيان بمناسبة الذكرى المئوية لصدور الدستور اللبناني، شدد الحزب على أن "لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه"، معتبرًا أن "هذه النهائية لا تتحقق بالشعارات، بل عبر حماية الأرض والشعب ورفض الاحتلال الإسرائيلي بإجماع وطني".وأضاف البيان أن "مقاومة الاحتلال والعدوان حق وطني مشروع"، مؤكدًا أن "أي قرار سياسي أو حكومي لا يمكنه سلب الشعب حقه الطبيعي في الدفاع عن أرضه".كما اعتبر "حزب الله" أن "اتفاق الطائف واضح في توصيف العلاقة مع إسرائيل باعتبارها علاقة عداء واحتلال وتهديد دائم"، مشيرًا إلى أن "الدعوات لنزع عناصر القوة من لبنان، في ظل استمرار التهديدات والاحتلال، تمثل خروجًا على وثيقة الطائف والدستور".وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حجم الضربات ضد "حزب الله" سيزداد وأن العمليات لن تتوقف، مع تصاعد المواجهات على الحدود الجنوبية للبنان، في حين شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على جنوبي لبنان.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان يوم أمس الاثنين، أن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، حتى 25 مايو/ أيار الجاري، تشمل 3185 قتيلًا و9633 جريحًا".وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.
https://sarabic.ae/20260526/تصعيد-مستمر-لماذا-يصر-نتنياهو-على-استبعاد-لبنان-من-أي-تسوية-أمريكية-إيرانية-1113739934.html
https://sarabic.ae/20260525/أنصار-الله-إعلان-إسرائيل-التصعيد-في-لبنان-سعي-واضح-لإفشال-مفاوضات-إسلام-أباد-1113735403.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/15/1113621005_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_a412dda4b37441f6cb22cf4c19f40ad1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"حزب الله": نزع عناصر القوة من لبنان في ظل الاحتلال خروج على اتفاق الطائف والدستور
أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن "اللبنانيين يقفون أمام محطة مهمة في ظل ظروف داخلية وإقليمية شديدة الحساسية"، داعيًا إلى "الالتزام بالدستور اللبناني واتفاق الطائف باعتبارهما المرجعية المنظمة للخلافات الوطنية".
وفي بيان بمناسبة الذكرى المئوية لصدور الدستور اللبناني، شدد الحزب على أن "لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه"، معتبرًا أن "هذه النهائية لا تتحقق بالشعارات، بل عبر حماية الأرض والشعب ورفض الاحتلال الإسرائيلي بإجماع وطني".
وأضاف البيان أن "مقاومة الاحتلال والعدوان حق وطني مشروع"، مؤكدًا أن "أي قرار سياسي أو حكومي لا يمكنه سلب الشعب حقه الطبيعي في الدفاع عن أرضه".
كما اعتبر "حزب الله" أن "اتفاق الطائف واضح في توصيف العلاقة مع إسرائيل باعتبارها علاقة عداء واحتلال وتهديد دائم"، مشيرًا إلى أن "الدعوات لنزع عناصر القوة من لبنان، في ظل استمرار التهديدات والاحتلال، تمثل خروجًا على وثيقة الطائف والدستور".
ورفض البيان أي "مشاريع للتقسيم أو الفدرلة أو التوطين"، معتبرًا أنها "تتعارض مع جوهر الدستور اللبناني"، داعيًا في الوقت نفسه إلى تطبيق اتفاق الطائف والنصوص الدستورية "من دون انتقاص أو استنساب".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حجم الضربات ضد "حزب الله" سيزداد وأن العمليات لن تتوقف، مع تصاعد المواجهات على الحدود الجنوبية للبنان، في حين شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على جنوبي لبنان.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان يوم أمس الاثنين، أن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، حتى 25 مايو/ أيار الجاري، تشمل 3185 قتيلًا و9633 جريحًا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق
لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان
وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.