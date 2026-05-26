"حزب الله": نزع عناصر القوة من لبنان في ظل الاحتلال خروج على اتفاق الطائف والدستور

سبوتنيك عربي

أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن "اللبنانيين يقفون أمام محطة مهمة في ظل ظروف داخلية وإقليمية شديدة الحساسية"، داعيًا إلى "الالتزام بالدستور اللبناني...

2026-05-26T11:08+0000

وفي بيان بمناسبة الذكرى المئوية لصدور الدستور اللبناني، شدد الحزب على أن "لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه"، معتبرًا أن "هذه النهائية لا تتحقق بالشعارات، بل عبر حماية الأرض والشعب ورفض الاحتلال الإسرائيلي بإجماع وطني".وأضاف البيان أن "مقاومة الاحتلال والعدوان حق وطني مشروع"، مؤكدًا أن "أي قرار سياسي أو حكومي لا يمكنه سلب الشعب حقه الطبيعي في الدفاع عن أرضه".كما اعتبر "حزب الله" أن "اتفاق الطائف واضح في توصيف العلاقة مع إسرائيل باعتبارها علاقة عداء واحتلال وتهديد دائم"، مشيرًا إلى أن "الدعوات لنزع عناصر القوة من لبنان، في ظل استمرار التهديدات والاحتلال، تمثل خروجًا على وثيقة الطائف والدستور".وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حجم الضربات ضد "حزب الله" سيزداد وأن العمليات لن تتوقف، مع تصاعد المواجهات على الحدود الجنوبية للبنان، في حين شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على جنوبي لبنان.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان يوم أمس الاثنين، أن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، حتى 25 مايو/ أيار الجاري، تشمل 3185 قتيلًا و9633 جريحًا".وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.

