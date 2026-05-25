"أنصار الله": إعلان إسرائيل التصعيد في لبنان سعي واضح لإفشال مفاوضات إسلام أباد

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تقدم كبير في المفاوضات مع إيران وأمريكا.. ومقتل فلسطيين من عناصر الشرطة في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
"أنصار الله": إعلان إسرائيل التصعيد في لبنان سعي واضح لإفشال مفاوضات إسلام أباد
سبوتنيك عربي
اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، إسرائيل بالسعي لإفشال المفاوضات التي ترعاها باكستان بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بعد إعلان رئيس... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
العالم
العالم العربي
أنصار الله
إسرائيل
لبنان
وقال عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله" محمد الفرح، عبر "إكس"، إن "إعلان العدو الإسرائيلي التصعيد في لبنان هو سعي واضح لإفشال المفاوضات الجارية في إسلام أباد، سعياً منه لإبقاء المنطقة تحت سيطرته وبما يمكنه من الاستباحة دون قيود أو اتفاقيات تكبله عن ذلك".وبوقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حجم الضربات ضد "حزب الله" سيزداد وأن العمليات لن تتوقف، مع تصاعد المواجهات على الحدود الجنوبية للبنان، في حين شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على جنوب لبنان.ومنذ أواخر آذار/مارس الماضي، تبنت "أنصار الله"، تنفيذ 6 هجمات بالصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة على أهداف وصفتها بـ "الحيوية" والعسكرية في إسرائيل، على خلفية الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران.
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanأنصار جماعة "أنصار الله" اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025
اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، إسرائيل بالسعي لإفشال المفاوضات التي ترعاها باكستان بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تصعيد الهجمات ضد "حزب الله" اللبناني.
وقال عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله" محمد الفرح، عبر "إكس"، إن "إعلان العدو الإسرائيلي التصعيد في لبنان هو سعي واضح لإفشال المفاوضات الجارية في إسلام أباد، سعياً منه لإبقاء المنطقة تحت سيطرته وبما يمكنه من الاستباحة دون قيود أو اتفاقيات تكبله عن ذلك".

وأضاف القيادي في "أنصار الله"، أن ذلك "ليتسنى له (لإسرائيل) إكمال مشروعه الرامي لتغيير وجه الشرق الأوسط كما أعلن عن ذلك مرارًا وتكرارًا".

وبوقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حجم الضربات ضد "حزب الله" سيزداد وأن العمليات لن تتوقف، مع تصاعد المواجهات على الحدود الجنوبية للبنان، في حين شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على جنوب لبنان.
ما الأسباب الحقيقية التي تمنع "أنصار الله" من الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في صنعاء؟
17 مايو, 17:55 GMT
وبين الحين والآخر، تؤكد "أنصار الله"، تضامنها مع لبنان وحزب الله، في مواجهة عمليات الجيش الإسرائيلي، معلنةً عدم قبولها بـ "تغيير الشرق الأوسط" وبمخطط "إسرائيل الكبرى"، ومؤكدة الاستعداد لجولة قادمة من الصراع مع إسرائيل.
ومنذ أواخر آذار/مارس الماضي، تبنت "أنصار الله"، تنفيذ 6 هجمات بالصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة على أهداف وصفتها بـ "الحيوية" والعسكرية في إسرائيل، على خلفية الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران.
