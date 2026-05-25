"أنصار الله": إعلان إسرائيل التصعيد في لبنان سعي واضح لإفشال مفاوضات إسلام أباد
اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، إسرائيل بالسعي لإفشال المفاوضات التي ترعاها باكستان بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بعد إعلان رئيس...
اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، إسرائيل بالسعي لإفشال المفاوضات التي ترعاها باكستان بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تصعيد الهجمات ضد "حزب الله" اللبناني.
وقال عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله" محمد الفرح، عبر "إكس"، إن "إعلان العدو الإسرائيلي التصعيد في لبنان هو سعي واضح لإفشال المفاوضات الجارية في إسلام أباد، سعياً منه لإبقاء المنطقة تحت سيطرته وبما يمكنه من الاستباحة دون قيود أو اتفاقيات تكبله عن ذلك".
وأضاف القيادي في "أنصار الله"، أن ذلك "ليتسنى له (لإسرائيل) إكمال مشروعه الرامي لتغيير وجه الشرق الأوسط كما أعلن عن ذلك مرارًا وتكرارًا".
وبوقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حجم الضربات ضد "حزب الله" سيزداد وأن العمليات لن تتوقف، مع تصاعد المواجهات على الحدود الجنوبية للبنان، في حين شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على جنوب لبنان.
وبين الحين والآخر، تؤكد "أنصار الله"، تضامنها مع لبنان وحزب الله، في مواجهة عمليات الجيش الإسرائيلي، معلنةً عدم قبولها بـ "تغيير الشرق الأوسط" وبمخطط "إسرائيل الكبرى"، ومؤكدة الاستعداد لجولة قادمة من الصراع مع إسرائيل.
ومنذ أواخر آذار/مارس الماضي، تبنت "أنصار الله"، تنفيذ 6 هجمات بالصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة على أهداف وصفتها بـ "الحيوية" والعسكرية في إسرائيل، على خلفية الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران.