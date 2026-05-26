تصعيد مستمر... لماذا يصر نتنياهو على استبعاد لبنان من أي تسوية أمريكية - إيرانية؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260526/تصعيد-مستمر-لماذا-يصر-نتنياهو-على-استبعاد-لبنان-من-أي-تسوية-أمريكية-إيرانية-1113739934.html
تصعيد مستمر... لماذا يصر نتنياهو على استبعاد لبنان من أي تسوية أمريكية - إيرانية؟
تصعيد مستمر... لماذا يصر نتنياهو على استبعاد لبنان من أي تسوية أمريكية - إيرانية؟
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية وأمريكية عن تحركات يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للضغط على واشنطن بهدف استبعاد الملف اللبناني من أي اتفاق محتمل... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-26T06:46+0000
2026-05-26T06:46+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
بنيامين نتنياهو
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113408953_0:0:1345:758_1920x0_80_0_0_f793f3b8ff97393d3fa78eedade3f3a3.jpg
ووفق ما أورده موقع "واللا" الإسرائيلي، فإن إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية رفضها تضمين أي بند يقضي بوقف العمليات العسكرية داخل لبنان، مؤكدة تمسكها بـ"حرية مواصلة" الهجمات الجوية والبرية، إضافة إلى الإبقاء على وجود عسكري داخل مناطق جنوبي لبنان، بعمق يتراوح بين 7 و8 كيلومترات.ووفقا للموقع، تعتبر تل أبيب أن "الجبهة اللبنانية تمثل جزءًا من ترتيبات أمنية طويلة المدى، وليست مجرد امتداد للحرب الحالية، إذ تسعى إلى فرض واقع أمني جديد على حدودها الشمالية، مستفيدة من التوتر الإقليمي والدعم الأمريكي المتواصل".في المقابل، كشفت تقارير أمريكية عن تصاعد القلق داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية من تراجع دور إسرائيل في مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بعدما كانت شريكًا رئيسيًا في إدارة التصعيد ضد طهران.من جانبه، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاتفاق الجاري بحثه بأنه "كارثة"، معتبرًا أن الأخطر فيه هو أنه "كُتب بينما لم تكن إسرائيل على الطاولة"، في إشارة إلى استبعاد تل أبيب من المفاوضات الأساسية.كما انتقد زعيم الكتلة اليسارية في إسرائيل يائير غولان، تراجع تأثير بلاده في الملف، معتبرًا أن غيابها عن المباحثات يعكس "خللًا خطيرًا في إدارة الأمن القومي".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرّح أمس الاثنين، بأن الاتفاق مع إيران سيكون إما "اتفاقًا عظيمًا وذا مغزى أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق"، وفق تعبيره.وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.
https://sarabic.ae/20260525/عون-التفاوض-لتحرير-الجنوب-ليس-تنازلا-أو-استسلاما-ولبنان-لن-يساوم-على-سيادته-1113709576.html
https://sarabic.ae/20260525/أنصار-الله-إعلان-إسرائيل-التصعيد-في-لبنان-سعي-واضح-لإفشال-مفاوضات-إسلام-أباد-1113735403.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113408953_150:0:1345:896_1920x0_80_0_0_14f7036e0177d65e7ebbb7ecd1fc10bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, بنيامين نتنياهو, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, بنيامين نتنياهو, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

تصعيد مستمر... لماذا يصر نتنياهو على استبعاد لبنان من أي تسوية أمريكية - إيرانية؟

06:46 GMT 26.05.2026
© REUTERS ILIA YEFIMOVICHرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2026
© REUTERS ILIA YEFIMOVICH
تابعنا عبر
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية وأمريكية عن تحركات يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للضغط على واشنطن بهدف استبعاد الملف اللبناني من أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع مؤشرات متزايدة على اقتراب الطرفين من تفاهم لإنهاء الحرب المستمرة، منذ فبراير/ شباط الماضي.
ووفق ما أورده موقع "واللا" الإسرائيلي، فإن إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية رفضها تضمين أي بند يقضي بوقف العمليات العسكرية داخل لبنان، مؤكدة تمسكها بـ"حرية مواصلة" الهجمات الجوية والبرية، إضافة إلى الإبقاء على وجود عسكري داخل مناطق جنوبي لبنان، بعمق يتراوح بين 7 و8 كيلومترات.
ووفقا للموقع، تعتبر تل أبيب أن "الجبهة اللبنانية تمثل جزءًا من ترتيبات أمنية طويلة المدى، وليست مجرد امتداد للحرب الحالية، إذ تسعى إلى فرض واقع أمني جديد على حدودها الشمالية، مستفيدة من التوتر الإقليمي والدعم الأمريكي المتواصل".
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2026
عون: التفاوض لتحرير الجنوب ليس تنازلا أو استسلاما.. ولبنان لن يساوم على سيادته
أمس, 05:33 GMT
في المقابل، كشفت تقارير أمريكية عن تصاعد القلق داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية من تراجع دور إسرائيل في مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بعدما كانت شريكًا رئيسيًا في إدارة التصعيد ضد طهران.
وذكرت شبكة "CNN" وصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكيتين، أن "نتنياهو أصدر تعليمات لوزرائه بعدم الإدلاء بأي تصريحات علنية بشأن الاتفاق المرتقب، في مؤشر على حساسية الملف داخل الحكومة الإسرائيلية".
من جانبه، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاتفاق الجاري بحثه بأنه "كارثة"، معتبرًا أن الأخطر فيه هو أنه "كُتب بينما لم تكن إسرائيل على الطاولة"، في إشارة إلى استبعاد تل أبيب من المفاوضات الأساسية.
كما انتقد زعيم الكتلة اليسارية في إسرائيل يائير غولان، تراجع تأثير بلاده في الملف، معتبرًا أن غيابها عن المباحثات يعكس "خللًا خطيرًا في إدارة الأمن القومي".
أنصار جماعة أنصار الله اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2026
"أنصار الله": إعلان إسرائيل التصعيد في لبنان سعي واضح لإفشال مفاوضات إسلام أباد
أمس, 20:34 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرّح أمس الاثنين، بأن الاتفاق مع إيران سيكون إما "اتفاقًا عظيمًا وذا مغزى أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق"، وفق تعبيره.
وتابع ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "سيكون هذا الاتفاق عكس كارثة الاتفاق النووي الإيراني، التي تفاوضت عليها الإدارة الفاشلة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والتي كانت بمثابة طريق مباشر ومفتوح لإيران نحو امتلاك سلاح نووي. كلا، أنا لا أبرم صفقات كهذه!".
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала