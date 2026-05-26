تصعيد مستمر... لماذا يصر نتنياهو على استبعاد لبنان من أي تسوية أمريكية - إيرانية؟

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية وأمريكية عن تحركات يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للضغط على واشنطن بهدف استبعاد الملف اللبناني من أي اتفاق محتمل...

ووفق ما أورده موقع "واللا" الإسرائيلي، فإن إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية رفضها تضمين أي بند يقضي بوقف العمليات العسكرية داخل لبنان، مؤكدة تمسكها بـ"حرية مواصلة" الهجمات الجوية والبرية، إضافة إلى الإبقاء على وجود عسكري داخل مناطق جنوبي لبنان، بعمق يتراوح بين 7 و8 كيلومترات.ووفقا للموقع، تعتبر تل أبيب أن "الجبهة اللبنانية تمثل جزءًا من ترتيبات أمنية طويلة المدى، وليست مجرد امتداد للحرب الحالية، إذ تسعى إلى فرض واقع أمني جديد على حدودها الشمالية، مستفيدة من التوتر الإقليمي والدعم الأمريكي المتواصل".في المقابل، كشفت تقارير أمريكية عن تصاعد القلق داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية من تراجع دور إسرائيل في مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بعدما كانت شريكًا رئيسيًا في إدارة التصعيد ضد طهران.من جانبه، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاتفاق الجاري بحثه بأنه "كارثة"، معتبرًا أن الأخطر فيه هو أنه "كُتب بينما لم تكن إسرائيل على الطاولة"، في إشارة إلى استبعاد تل أبيب من المفاوضات الأساسية.كما انتقد زعيم الكتلة اليسارية في إسرائيل يائير غولان، تراجع تأثير بلاده في الملف، معتبرًا أن غيابها عن المباحثات يعكس "خللًا خطيرًا في إدارة الأمن القومي".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرّح أمس الاثنين، بأن الاتفاق مع إيران سيكون إما "اتفاقًا عظيمًا وذا مغزى أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق"، وفق تعبيره.وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.

