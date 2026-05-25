عون: التفاوض لتحرير الجنوب ليس تنازلا أو استسلاما.. ولبنان لن يساوم على سيادته
وقال عون، في كلمة له، إن "ذكرى التحرير تأتي هذا العام في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ووجود احتلال متجدد لعدد من القرى الجنوبية"، معتبرًا أن ذلك "يشكّل انتهاكًا واضحًا للقرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 1701". وشدد الرئيس اللبناني على أن بلاده "لن تقبل بهذا الواقع ولن تساوم عليه"، مؤكدًا أن "الدولة تعمل من خلال خيار التفاوض لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل، دون أن يشكل ذلك تنازلًا أو استسلامًا، بل تأكيدًا على حق لبنان في حماية أرضه وسيادته عبر الجيش والقوى الأمنية الشرعية". وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن تمدد مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أكد التزامه بالهدنة شرط أن تتضمن "وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان"، إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، أن "ذكرى تحرير الجنوب في 25 مايو (أيار) تمثّل يومًا للكرامة الوطنية الجامعة"، مشيرًا إلى أن "انسحاب الاحتلال الإسرائيلي عام 2000، جاء نتيجة صمود أبناء الجنوب وتضحياتهم".
وقال عون، في كلمة له، إن "ذكرى التحرير تأتي هذا العام في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ووجود احتلال متجدد لعدد من القرى الجنوبية"، معتبرًا أن ذلك "يشكّل انتهاكًا واضحًا للقرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 1701".
وشدد الرئيس اللبناني على أن بلاده "لن تقبل بهذا الواقع ولن تساوم عليه"، مؤكدًا أن "الدولة تعمل من خلال خيار التفاوض لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل، دون أن يشكل ذلك تنازلًا أو استسلامًا، بل تأكيدًا على حق لبنان في حماية أرضه وسيادته عبر الجيش والقوى الأمنية الشرعية".

وأضاف عون أن الجيش اللبناني سيبقى "الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلامة الإقليمية"، داعيًا إلى بناء دولة قوية وموحّدة وعادلة تكون "حصنًا لجميع اللبنانيين"، وشدد أن "تحرير الجنوب واستعادة السيادة الكاملة خيار لا بديل عنه".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن تمدد مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.
رئيس وزراء لبنان: وقف إطلاق النار لم ينفذ بالكامل وقرار حصر السلاح لا رجعة فيه
ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أكد التزامه بالهدنة شرط أن تتضمن "وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان"، إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.
