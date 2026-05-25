https://sarabic.ae/20260525/عون-التفاوض-لتحرير-الجنوب-ليس-تنازلا-أو-استسلاما-ولبنان-لن-يساوم-على-سيادته-1113709576.html
عون: التفاوض لتحرير الجنوب ليس تنازلا أو استسلاما.. ولبنان لن يساوم على سيادته
عون: التفاوض لتحرير الجنوب ليس تنازلا أو استسلاما.. ولبنان لن يساوم على سيادته
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، أن "ذكرى تحرير الجنوب في 25 مايو (أيار) تمثّل يومًا للكرامة الوطنية الجامعة"، مشيرًا إلى أن "انسحاب الاحتلال... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-25T05:33+0000
2026-05-25T05:33+0000
2026-05-25T05:33+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103248497_0:38:1599:937_1920x0_80_0_0_05937f88135c088d5f104b4c363370da.jpg
وقال عون، في كلمة له، إن "ذكرى التحرير تأتي هذا العام في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ووجود احتلال متجدد لعدد من القرى الجنوبية"، معتبرًا أن ذلك "يشكّل انتهاكًا واضحًا للقرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 1701". وشدد الرئيس اللبناني على أن بلاده "لن تقبل بهذا الواقع ولن تساوم عليه"، مؤكدًا أن "الدولة تعمل من خلال خيار التفاوض لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل، دون أن يشكل ذلك تنازلًا أو استسلامًا، بل تأكيدًا على حق لبنان في حماية أرضه وسيادته عبر الجيش والقوى الأمنية الشرعية". وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن تمدد مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أكد التزامه بالهدنة شرط أن تتضمن "وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان"، إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.
https://sarabic.ae/20260504/رئيس-وزراء-لبنان-وقف-إطلاق-النار-لم-ينفذ-بالكامل-وقرار-حصر-السلاح-لا-رجعة-فيه-1113110540.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103248497_178:0:1599:1066_1920x0_80_0_0_9819e70037bf32b22c7cb3556232283e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن
عون: التفاوض لتحرير الجنوب ليس تنازلا أو استسلاما.. ولبنان لن يساوم على سيادته
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، أن "ذكرى تحرير الجنوب في 25 مايو (أيار) تمثّل يومًا للكرامة الوطنية الجامعة"، مشيرًا إلى أن "انسحاب الاحتلال الإسرائيلي عام 2000، جاء نتيجة صمود أبناء الجنوب وتضحياتهم".
وقال عون، في كلمة له، إن "ذكرى التحرير تأتي هذا العام في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ووجود احتلال متجدد لعدد من القرى الجنوبية"، معتبرًا أن ذلك "يشكّل انتهاكًا واضحًا للقرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 1701".
وشدد الرئيس اللبناني على أن بلاده "لن تقبل بهذا الواقع ولن تساوم عليه"، مؤكدًا أن "الدولة تعمل من خلال خيار التفاوض لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل، دون أن يشكل ذلك تنازلًا أو استسلامًا، بل تأكيدًا على حق لبنان في حماية أرضه وسيادته عبر الجيش والقوى الأمنية الشرعية".
وأضاف عون أن الجيش اللبناني سيبقى "الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلامة الإقليمية"، داعيًا إلى بناء دولة قوية وموحّدة وعادلة تكون "حصنًا لجميع اللبنانيين"، وشدد أن "تحرير الجنوب واستعادة السيادة الكاملة خيار لا بديل عنه".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن تمدد مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.
ورغم إعلان "حزب الله"
رفضه إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أكد التزامه بالهدنة شرط أن تتضمن "وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان"، إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.