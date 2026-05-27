غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان في أول أيام العيد... و"حزب الله" يعلن تصديه لتوغل عسكري

شهدت مناطق واسعة من جنوب لبنان، صباح أول أيام عيد الأضحى، تصعيدا عسكريا إسرائيليا، تخللته غارات جوية مكثفة وعمليات قصف استهدفت عددًا من البلدات، بالتزامن مع...

2026-05-27T09:16+0000

ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات، منذ صباح الأربعاء، على بلدات ميفدون، شوكين، يحمر، كفرتبنيت، أرنون، النبطية الفوقا، زوطر الشرقية، صريفا، طورا، شقرا، فرون، وبريقع، جنوبي لبنان، في واحدة من أعنف موجات القصف خلال الفترة الأخيرة.وأدت إحدى الغارات على بلدة دير عامص في قضاء صور إلى مقتل شخصين، فيما تواصلت عمليات التفجير والتمشيط في مدينة الخيام جنوبي البلاد.كما أفادت وسائل إعلام لبنانية، بحدوث حركة نزوح كثيفة من القرى الجنوبية، عقب أوامر إخلاء إسرائيلية طالت أكثر من 50 بلدة، صدرت عند منتصف ليل الثلاثاء، ما دفع آلاف السكان إلى مغادرة مناطقهم بشكل عاجل.في المقابل، أعلن "حزب الله" استهدافه قوات إسرائيلية عند مجرى النهر في زوطر الشرقية بصواريخ ثقيلة وقذائف مدفعية منذ ساعات الفجر، مشيرًا إلى وقوع اشتباكات مباشرة من مسافة صفر في محيط المجمع الكشفي في البلدة.وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة كبيرة في لبنان ويسيطر على مواقع مشرفة ويقوم بتحصين الحزام الأمني.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، الاثنين الماضي، أن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، حتى 25 مايو/ أيار الجاري، تشمل 3185 قتيلًا و9633 جريحًا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.

