إيران تتهم أمريكا وإسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار وتتوعد بالدفاع عن مصالحها بكل قوة
اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بمواصلة انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 8 أبريل/ نيسان الماضي، مؤكدة أن هذه... 01.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-01T17:26+0000
اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بمواصلة انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 8 أبريل/ نيسان الماضي، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تهدد السلام والأمن الإقليميين وتحمّل واشنطن المسؤولية المباشرة عن تداعياتها.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها: "إن الولايات المتحدة ارتكبت، منذ إعلان وقف إطلاق النار، انتهاكات صارخة ومتكررة للاتفاق، من بينها هجمات متواصلة استهدفت سفناً تجارية إيرانية"، مشيرة إلى أن "أي خرق للاتفاق على إحدى الجبهات يُعد انتهاكاً له على جميع الجبهات".
وأضاف البيان أن "إسرائيل واصلت، انتهاك وقف إطلاق النار من خلال المساس بوحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى وتشريد ملايين المدنيين، فضلاً عن تدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات".
وأكدت الخارجية الإيرانية، أن "المسؤولية المباشرة عن هذه التطورات تقع على عاتق الولايات المتحدة، سواء فيما يتعلق بانتهاكاتها المباشرة ضد إيران أو بدعمها للانتهاكات الإسرائيلية في لبنان".
وشددت طهران، على أنها حذرت مراراً من العواقب الخطيرة لاستمرار خروقات وقف إطلاق النار، داعية إلى "وضع حد للعدوان والجرائم المستمرة".
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد أن "الجمهورية الإسلامية ستواصل الدفاع عن مصالحها وحقوقها بكل قوة وباستخدام جميع إمكانياتها"، استناداً إلى ما اعتبرته حقها المشروع في الدفاع عن النفس كلما رأت ذلك ضرورياً.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، بأن "فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة
عبر الوسطاء، على خلفية التطورات العسكرية الأخيرة في لبنان".
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بأن المفاوضين الإيرانيين اعتبروا أن استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان يتعارض مع الشروط التي كانت مطروحة في إطار مسار التهدئة، مؤكدين ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في كل من لبنان وقطاع غزة.
وأضافت المصادر أن "المسؤولين والمفاوضين الإيرانيين شددوا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المناطق المحتلة في لبنان"، معتبرين أن استئناف أي محادثات أو اتصالات غير مباشر مع واشنطن يبقى مرهونًا بتلبية هذه المطالب.
وأشارت الوكالة إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الوسطاء بأن المحادثات لن تستأنف ما لم يتم الأخذ بموقف إيران ومحور المقاومة في ما يتعلق بالتطورات الميدانية في المنطقة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إن الجيش الإسرائيلي "يخوض حاليا معارك ضارية
في عمق الأراضي اللبنانية لحماية أمن إسرائيل، وسيواصلون ذلك حتى إتمام المهمة".
جاء ذلك في نعيه على منصة "إكس" للرقيب في الجيش الإسرائيلي، آدم تسرفاتي، من وحدة ماجلان، الذي قُتل في جنوب لبنان.
يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أصدر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
، تعليمات للجيش الإسرائيلي بضرب "أهداف إرهابية"، وفق تعبيره، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وأوضح كاتس عبر منصة "إكس"، أن القرار يأتي "في أعقاب الانتهاكات المتكررة والمستمرة لوقف إطلاق النار في لبنان، من قبل "حزب الله" اللبناني، والهجمات على مدننا ومواطنينا".
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".