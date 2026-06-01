ترامب: لم أتلق أي إخطار من طهران بشأن تعليق المحادثات

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260601/ترامب-لم-أتلق-أي-إخطار-من-طهران-بشأن-تعليق-المحادثات-1113946096.html
سبوتنيك عربي
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تلقي أي إخطار رسمي من إيران بشأن تعليق المحادثات أو وقف تبادل الرسائل بين الجانبين، مؤكداً أن قنوات التواصل لا... 01.06.2026, سبوتنيك عربي
17:07 GMT 01.06.2026
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تلقي أي إخطار رسمي من إيران بشأن تعليق المحادثات أو وقف تبادل الرسائل بين الجانبين، مؤكداً أن قنوات التواصل لا تزال قائمة رغم التقارير المتداولة بهذا الشأن.
وقال ترامب، في تصريحات له، بشأن إيران، "إذا كنت تريد معرفة الحقيقة، أعتقد أننا نتحدث كثيراً، وربما يكون الصمت أفضل بكثير"، مؤكدا أن "لا مشكلة لديه إذا كان صحيحا أن إيران علقت المحادثات".
وأشار إلى أن "إيران أفضل في التفاوض من القتال"، لكنه شدد على أن طهران لم تبلغ واشنطن بأي قرار رسمي يتعلق بتعليق الاتصالات أو المباحثات بين الطرفين.
مصر وباكستان تؤكدان أهمية استمرار المفاوضات الأمريكية – الإيرانية لدعم الاستقرار الإقليمي
14:45 GMT
وأضاف ترامب، أن إعلان إيران، إن صدر، بشأن تعليق تبادل الرسائل لا يعني بالضرورة تصعيدا عسكريا مباشرا، موضحاً أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة الضغط والإبقاء على الحصار القائم.
وأكد الرئيس الأمريكي، أن "العقوبات المفروضة على إيران ستظل دون تغيير"، قائلاً: "عقوباتنا على إيران صلبة كالفولاذ، وستبقى على هذا النحو".
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، بأن "فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، على خلفية التطورات العسكرية الأخيرة في لبنان".
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان الضاحية الجنوبية لبيروت بالإخلاء الفوري
14:34 GMT
ونقتل وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بأن المفاوضين الإيرانيين اعتبروا أن استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان يتعارض مع الشروط التي كانت مطروحة في إطار مسار التهدئة، مؤكدين ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في كل من لبنان وقطاع غزة.
وأضافت المصادر أن "المسؤولين والمفاوضين الإيرانيين شددوا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المناطق المحتلة في لبنان"، معتبرين أن استئناف أي محادثات أو اتصالات غير مباشر مع واشنطن يبقى مرهونًا بتلبية هذه المطالب.
وأشارت الوكالة إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الوسطاء بأن المحادثات لن تستأنف ما لم يتم الأخذ بموقف إيران ومحور المقاومة في ما يتعلق بالتطورات الميدانية في المنطقة.
الرئيس اللبناني: التفاوض هو الحل الوحيد لوقف الحرب وليس لدينا خيار آخر
12:31 GMT
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إن الجيش الإسرائيلي "يخوض حاليا معارك ضارية في عمق الأراضي اللبنانية لحماية أمن إسرائيل، وسيواصلون ذلك حتى إتمام المهمة"، وفق تعبيره.
جاء ذلك في نعيه على منصة "إكس" للرقيب في الجيش الإسرائيلي، آدم تسرفاتي، من وحدة ماجلان، الذي قُتل في جنوب لبنان.
يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أصدر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليمات للجيش الإسرائيلي بضرب "أهداف إرهابية"، وفق تعبيره، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
بري: ما يتعرض له الجنوب تحد مباشر للسيادة اللبنانية
12:51 GMT
وأوضح كاتس عبر منصة "إكس"، أن القرار يأتي "في أعقاب الانتهاكات المتكررة والمستمرة لوقف إطلاق النار في لبنان، من قبل "حزب الله" اللبناني، والهجمات على مدننا ومواطنينا".
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
