https://sarabic.ae/20260601/ترامب-لم-أتلق-أي-إخطار-من-طهران-بشأن-تعليق-المحادثات-1113946096.html

ترامب: لم أتلق أي إخطار من طهران بشأن تعليق المحادثات

ترامب: لم أتلق أي إخطار من طهران بشأن تعليق المحادثات

سبوتنيك عربي

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تلقي أي إخطار رسمي من إيران بشأن تعليق المحادثات أو وقف تبادل الرسائل بين الجانبين، مؤكداً أن قنوات التواصل لا... 01.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-01T17:07+0000

2026-06-01T17:07+0000

2026-06-01T17:07+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

أخبار لبنان

لبنان

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/01/1113926909_0:0:1969:1108_1920x0_80_0_0_4bf42ccc8d4d5eebba2da7397fcdffec.jpg

وقال ترامب، في تصريحات له، بشأن إيران، "إذا كنت تريد معرفة الحقيقة، أعتقد أننا نتحدث كثيراً، وربما يكون الصمت أفضل بكثير"، مؤكدا أن "لا مشكلة لديه إذا كان صحيحا أن إيران علقت المحادثات".وأشار إلى أن "إيران أفضل في التفاوض من القتال"، لكنه شدد على أن طهران لم تبلغ واشنطن بأي قرار رسمي يتعلق بتعليق الاتصالات أو المباحثات بين الطرفين.وأضاف ترامب، أن إعلان إيران، إن صدر، بشأن تعليق تبادل الرسائل لا يعني بالضرورة تصعيدا عسكريا مباشرا، موضحاً أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة الضغط والإبقاء على الحصار القائم.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، بأن "فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، على خلفية التطورات العسكرية الأخيرة في لبنان".ونقتل وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بأن المفاوضين الإيرانيين اعتبروا أن استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان يتعارض مع الشروط التي كانت مطروحة في إطار مسار التهدئة، مؤكدين ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في كل من لبنان وقطاع غزة.وأشارت الوكالة إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الوسطاء بأن المحادثات لن تستأنف ما لم يتم الأخذ بموقف إيران ومحور المقاومة في ما يتعلق بالتطورات الميدانية في المنطقة.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إن الجيش الإسرائيلي "يخوض حاليا معارك ضارية في عمق الأراضي اللبنانية لحماية أمن إسرائيل، وسيواصلون ذلك حتى إتمام المهمة"، وفق تعبيره.جاء ذلك في نعيه على منصة "إكس" للرقيب في الجيش الإسرائيلي، آدم تسرفاتي، من وحدة ماجلان، الذي قُتل في جنوب لبنان.يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أصدر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليمات للجيش الإسرائيلي بضرب "أهداف إرهابية"، وفق تعبيره، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وأوضح كاتس عبر منصة "إكس"، أن القرار يأتي "في أعقاب الانتهاكات المتكررة والمستمرة لوقف إطلاق النار في لبنان، من قبل "حزب الله" اللبناني، والهجمات على مدننا ومواطنينا".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".

https://sarabic.ae/20260601/مصر-وباكستان-تؤكدان-أهمية-استمرار-المفاوضات-الأمريكية--الإيرانية-لدعم-الاستقرار-الإقليمي-1113943277.html

https://sarabic.ae/20260601/الجيش-الإسرائيلي-ينذر-سكان-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-بالإخلاء-الفوري-1113942896.html

https://sarabic.ae/20260601/الرئيس-اللبناني-التفاوض-هو-الحل-الوحيد-لوقف-الحرب-وليس-لدينا-خيار-آخر-1113934387.html

https://sarabic.ae/20260601/بري-ما-يتعرض-له-الجنوب-تحد-مباشر-للسيادة-اللبنانية-1113936878.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار لبنان

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار لبنان, لبنان, العالم