ترامب: لم أتلق أي إخطار من طهران بشأن تعليق المحادثات
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تلقي أي إخطار رسمي من إيران بشأن تعليق المحادثات أو وقف تبادل الرسائل بين الجانبين، مؤكداً أن قنوات التواصل لا... 01.06.2026, سبوتنيك عربي
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تلقي أي إخطار رسمي من إيران بشأن تعليق المحادثات أو وقف تبادل الرسائل بين الجانبين، مؤكداً أن قنوات التواصل لا تزال قائمة رغم التقارير المتداولة بهذا الشأن.
وقال ترامب، في تصريحات له، بشأن إيران، "إذا كنت تريد معرفة الحقيقة، أعتقد أننا نتحدث كثيراً، وربما يكون الصمت أفضل بكثير"، مؤكدا أن "لا مشكلة لديه إذا كان صحيحا أن إيران علقت المحادثات".
وأشار إلى أن "إيران أفضل في التفاوض من القتال"، لكنه شدد على أن طهران لم تبلغ واشنطن بأي قرار رسمي يتعلق بتعليق الاتصالات أو المباحثات بين الطرفين.
وأضاف ترامب، أن إعلان إيران، إن صدر، بشأن تعليق تبادل الرسائل لا يعني بالضرورة تصعيدا عسكريا مباشرا، موضحاً أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة الضغط والإبقاء على الحصار القائم.
وأكد الرئيس الأمريكي، أن "العقوبات المفروضة على إيران ستظل دون تغيير"، قائلاً: "عقوباتنا على إيران صلبة كالفولاذ، وستبقى على هذا النحو".
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، بأن "فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة
عبر الوسطاء، على خلفية التطورات العسكرية الأخيرة في لبنان".
ونقتل وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بأن المفاوضين الإيرانيين اعتبروا أن استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان يتعارض مع الشروط التي كانت مطروحة في إطار مسار التهدئة، مؤكدين ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في كل من لبنان وقطاع غزة.
وأضافت المصادر أن "المسؤولين والمفاوضين الإيرانيين شددوا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المناطق المحتلة في لبنان"، معتبرين أن استئناف أي محادثات أو اتصالات غير مباشر مع واشنطن يبقى مرهونًا بتلبية هذه المطالب.
وأشارت الوكالة إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الوسطاء بأن المحادثات لن تستأنف ما لم يتم الأخذ بموقف إيران ومحور المقاومة في ما يتعلق بالتطورات الميدانية في المنطقة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إن الجيش الإسرائيلي "يخوض حاليا معارك ضارية
في عمق الأراضي اللبنانية لحماية أمن إسرائيل، وسيواصلون ذلك حتى إتمام المهمة"، وفق تعبيره.
جاء ذلك في نعيه على منصة "إكس" للرقيب في الجيش الإسرائيلي، آدم تسرفاتي، من وحدة ماجلان، الذي قُتل في جنوب لبنان.
يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أصدر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
، تعليمات للجيش الإسرائيلي بضرب "أهداف إرهابية"، وفق تعبيره، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وأوضح كاتس عبر منصة "إكس"، أن القرار يأتي "في أعقاب الانتهاكات المتكررة والمستمرة لوقف إطلاق النار في لبنان، من قبل "حزب الله" اللبناني، والهجمات على مدننا ومواطنينا".
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".