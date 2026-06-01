بري: ما يتعرض له الجنوب تحد مباشر للسيادة اللبنانية

سبوتنيك عربي

شدّد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، على ضرورة تقديم المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبارات أخرى، داعيًا إلى تعزيز مناخ الحوار والتفاهم بين مختلف المكونات...

وخلال سلسلة لقاءات عقدها في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، أكد بري، أن لبنان بحاجة إلى مقاربة وطنية شاملة تضع صون الدولة ومؤسساتها ومصالح المواطنين في صدارة الأولويات، بما يهيّئ الظروف لاستعادة الاستقرار وتعزيز الثقة على المستويات كافة.وفي ما يتعلق بالوضع في الجنوب، اعتبر أن ما يتعرض له يشكّل مساسا مباشرا بالسيادة اللبنانية، مشيرًا إلى أن استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية يفرض على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته واتخاذ خطوات جدّية لوقفها وحماية لبنان وأهله وأرضه.كما شدد بري على أن أي تحرك أو تفاوض يجب أن يفضي إلى نتائج عملية تحفظ الحقوق اللبنانية، بدل الاكتفاء بأطر شكلية لا تعالج جذور الأزمة ولا توقف الاعتداءات المتواصلة.وتناول برّي التطورات السياسية والاستحقاقات المقبلة، مجددًا التأكيد على أهمية الالتزام بالثوابت الدستورية التي أرساها اتفاق الطائف، وفي مقدمتها المناصفة والشراكة الوطنية المتوازنة، باعتبارها ركيزة أساسية لاستمرار الدولة وصون العيش المشترك.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إن الجيش الإسرائيلي "يخوض حاليا معارك ضارية في عمق الأراضي اللبنانية لحماية أمن إسرائيل، وسيواصلون ذلك حتى إتمام المهمة".جاء ذلك في نعيه على منصة "إكس" للرقيب في الجيش الإسرائيلي، آدم تسرفاتي، من وحدة ماجلان، الذي قُتل في جنوب لبنان.يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أصدر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليمات للجيش الإسرائيلي بضرب "أهداف إرهابية"، وفق تعبيره، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون أكد، اليوم الاثنين، أن "لبنان يواجه في هذه الأيام الصعبة من تاريخه عدوانًا إسرائيليًا شرسًا ومداناً، وإذ نسير بخطى مثقلة نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها".ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".

