الرئيس اللبناني: التفاوض هو الحل الوحيد لوقف الحرب وليس لدينا خيار آخر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260601/الرئيس-اللبناني-التفاوض-هو-الحل-الوحيد-لوقف-الحرب-وليس-لدينا-خيار-آخر-1113934387.html
الرئيس اللبناني: التفاوض هو الحل الوحيد لوقف الحرب وليس لدينا خيار آخر
الرئيس اللبناني: التفاوض هو الحل الوحيد لوقف الحرب وليس لدينا خيار آخر
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، التمسك بخيار التفاوض باعتباره السبيل الوحيد لوقف الحرب، مشددًا على أن هذا المسار لن يتم التراجع عنه في أي حال من الأحوال. 01.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-01T12:31+0000
2026-06-01T12:31+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106508154_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b13f37e127d4f743d8d0fbbbb45a6ac4.jpg
وأوضح عون، في بيان له، أن "التفاوض أكثر أمانًا من استمرار المواجهات، في ظل ما خلّفته الحرب من ويلات وخسائر وتداعيات مستمرة"، مشيرًا إلى أن ما يشهده لبنان يؤكد الحاجة الملحة إلى حلول سياسية بدلًا من التصعيد العسكري.وأضاف أن "التفاوض مع إسرائيل ليس استسلامًا ولا تنازلًا، بل خيار عملي يهدف إلى إنهاء الحروب بأقل قدر ممكن من الأضرار"، لافتًا إلى أن هذا المسار يحتاج إلى وقت ولا يحقق نتائج فورية، لكنه يظل المسار الوحيد المتاح.وأشار إلى أن "المفاوضات قد تواجه تأخيرا أو عراقيل في الوصول إلى أهدافها، لكنها مستمرة وتسير في الاتجاه المطلوب"، مؤكدًا أن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، تبذل أقصى الجهود في هذا الإطار.وفي ما يتعلق بالوضع في الجنوب، أوضح أن مسألة إخلاء المنطقة من السلاح تحتاج إلى وقت نظرًا للطبيعة الجغرافية المعقدة للمنطقة التي تتضمن جبالًا ووديانًا، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني قام بواجباته في هذا المجال، لكنه لم يعلن حتى الآن الجنوب منطقة خالية من السلاح.كما لفت الرئيس اللبناني، في ختام تصريحاته، إلى أن إسرائيل كان يفترض أن تنسحب من النقاط الخمس التي تحتلها، لكنها ما زالت تواصل عملياتها العسكرية وقصف القرى الجنوبية.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إن الجيش الإسرائيلي "يخوض حاليا معارك ضارية في عمق الأراضي اللبنانية لحماية أمن إسرائيل، وسيواصلون ذلك حتى إتمام المهمة".جاء ذلك في نعيه على منصة "إكس" للرقيب في الجيش الإسرائيلي، آدم تسرفاتي، من وحدة ماجلان، الذي قُتل في جنوب لبنان.يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أصدر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليمات للجيش الإسرائيلي بضرب "أهداف إرهابية"، وفق تعبيره، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وأوضح كاتس عبر منصة "إكس"، أن القرار يأتي "في أعقاب الانتهاكات المتكررة والمستمرة لوقف إطلاق النار في لبنان، من قبل "حزب الله" اللبناني، والهجمات على مدننا ومواطنينا".ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
https://sarabic.ae/20260601/عراقجي-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-تتحملان-مسؤولية-عواقب-انتهاك-وقف-إطلاق-النار-على-أي-جبهة-1113933297.html
https://sarabic.ae/20260601/نتنياهو-وكاتس-يتوعدان-حزب-الله-اللبناني-لا-حصانة-للضاحية-وعملياتنا-ستتوسع-حتى-الليطاني-1113933010.html
https://sarabic.ae/20260601/إعلام-روبيو-يقود-محادثات-لوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1113926229.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106508154_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7f93dfb5388c7ce0356d4abbde38ef48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الرئيس اللبناني: التفاوض هو الحل الوحيد لوقف الحرب وليس لدينا خيار آخر

12:31 GMT 01.06.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bayالرئيس اللبناني جوزيف عون
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، التمسك بخيار التفاوض باعتباره السبيل الوحيد لوقف الحرب، مشددًا على أن هذا المسار لن يتم التراجع عنه في أي حال من الأحوال.
وأوضح عون، في بيان له، أن "التفاوض أكثر أمانًا من استمرار المواجهات، في ظل ما خلّفته الحرب من ويلات وخسائر وتداعيات مستمرة"، مشيرًا إلى أن ما يشهده لبنان يؤكد الحاجة الملحة إلى حلول سياسية بدلًا من التصعيد العسكري.
وأضاف أن "التفاوض مع إسرائيل ليس استسلامًا ولا تنازلًا، بل خيار عملي يهدف إلى إنهاء الحروب بأقل قدر ممكن من الأضرار"، لافتًا إلى أن هذا المسار يحتاج إلى وقت ولا يحقق نتائج فورية، لكنه يظل المسار الوحيد المتاح.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2026
عراقجي: الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان مسؤولية عواقب انتهاك وقف إطلاق النار على أي جبهة
أمس, 11:40 GMT
وأشار إلى أن "المفاوضات قد تواجه تأخيرا أو عراقيل في الوصول إلى أهدافها، لكنها مستمرة وتسير في الاتجاه المطلوب"، مؤكدًا أن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، تبذل أقصى الجهود في هذا الإطار.
وفي ما يتعلق بالوضع في الجنوب، أوضح أن مسألة إخلاء المنطقة من السلاح تحتاج إلى وقت نظرًا للطبيعة الجغرافية المعقدة للمنطقة التي تتضمن جبالًا ووديانًا، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني قام بواجباته في هذا المجال، لكنه لم يعلن حتى الآن الجنوب منطقة خالية من السلاح.
كما لفت الرئيس اللبناني، في ختام تصريحاته، إلى أن إسرائيل كان يفترض أن تنسحب من النقاط الخمس التي تحتلها، لكنها ما زالت تواصل عملياتها العسكرية وقصف القرى الجنوبية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2026
نتنياهو وكاتس يتوعدان "حزب الله" اللبناني: لا حصانة للضاحية وعملياتنا ستتوسع حتى الليطاني
أمس, 11:26 GMT
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إن الجيش الإسرائيلي "يخوض حاليا معارك ضارية في عمق الأراضي اللبنانية لحماية أمن إسرائيل، وسيواصلون ذلك حتى إتمام المهمة".
جاء ذلك في نعيه على منصة "إكس" للرقيب في الجيش الإسرائيلي، آدم تسرفاتي، من وحدة ماجلان، الذي قُتل في جنوب لبنان.
يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أصدر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليمات للجيش الإسرائيلي بضرب "أهداف إرهابية"، وفق تعبيره، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2026
إعلام: روبيو يقود محادثات لوقف إطلاق النار في لبنان
أمس, 05:18 GMT
وأوضح كاتس عبر منصة "إكس"، أن القرار يأتي "في أعقاب الانتهاكات المتكررة والمستمرة لوقف إطلاق النار في لبنان، من قبل "حزب الله" اللبناني، والهجمات على مدننا ومواطنينا".
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала