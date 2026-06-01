https://sarabic.ae/20260601/مصر-وباكستان-تؤكدان-أهمية-استمرار-المفاوضات-الأمريكية--الإيرانية-لدعم-الاستقرار-الإقليمي-1113943277.html

مصر وباكستان تؤكدان أهمية استمرار المفاوضات الأمريكية – الإيرانية لدعم الاستقرار الإقليمي

مصر وباكستان تؤكدان أهمية استمرار المفاوضات الأمريكية – الإيرانية لدعم الاستقرار الإقليمي

سبوتنيك عربي

ناقش وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، في اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. 01.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-01T14:45+0000

2026-06-01T14:45+0000

2026-06-01T14:45+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار حزب الله

أخبار العالم الآن

العالم العربي

مصر

أخبار مصر الآن

باكستان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108962769_0:0:1163:654_1920x0_80_0_0_5540582028428a782ab7174dc739c32c.jpg

وأفادت وزارة الخارجية المصرية، بأن الجانبين بحثا مستجدات مسار المفاوضات الأمريكية – الإيرانية، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود التفاوضية للتوصل إلى تفاهمات تسهم في خفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مع التشديد على أولوية الحلول السياسية والدبلوماسية لتجنب اتساع دائرة الصراع.كما اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، دعمًا للمساعي الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران بما يراعي مصالح مختلف الأطراف ويسهم في إنهاء الحرب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الاتفاق المفترض مع إيران يؤكد أنها لن تتمكن من امتلاك أسلحة نووية"، مشيرًا إلى أنه يناقش جوانب أخرى متعددة مرتبطة بالملف النووي الإيراني.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 29 مايو/ أيار الماضي، أنه سيتم رفع الحصار البحري عن المواني الإيرانية، إلا أن محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، صرح بأنه على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي، فإن الجيش الأمريكي يواصل الحصار.وتشهد المفاوضات الأمريكية الإيرانية بوساطة باكستانية تطورًا إيجابيًا، وسط حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى تفاهم أولي يهدف إلى خفض التوتر، رغم استمرار التباين بشأن قضايا رئيسية على رأسها البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز.يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنّتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، أسفرت عن سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية جراء هذه الحرب.وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار. ورغم أن المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد انتهت دون تحقيق نتائج، لم ترد تقارير عن استئناف العمليات القتالية، إلا أن الولايات المتحدة بدأت في فرض حصار على المواني الإيرانية.إعلام: تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا بشأن نص مسودة التفاهم المحتمل لا يزال مستمراإعلام: إيران تعتزم إدخال تعديلات جديدة على مسودة مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة

https://sarabic.ae/20260511/إيران-ترد-على-إرسال-مصر-مقاتلات-لاستهداف-طائراتها-المسيرة-1113320152.html

https://sarabic.ae/20260427/وزير-خارجية-مصر-يؤكد-لويتكوف-ضرورة-إنهاء-الحرب-على-إيران-1112915819.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

مصر

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, باكستان