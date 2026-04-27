https://sarabic.ae/20260427/وزير-خارجية-مصر-يؤكد-لويتكوف-ضرورة-إنهاء-الحرب-على-إيران-1112915819.html

وزير خارجية مصر يؤكد لويتكوف ضرورة إنهاء الحرب على إيران

وزير خارجية مصر يؤكد لويتكوف ضرورة إنهاء الحرب على إيران

سبوتنيك عربي

شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، على أن "الحلول الدبلوماسية والحوار يمثلان الطريق الأمثل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي". 27.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-27T13:01+0000

2026-04-27T13:01+0000

2026-04-27T13:01+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/05/1112296259_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b2beb62e749de8082e075ab0222cf221.jpg

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إن عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وذلك للتشاور حول مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة.وأكد عبد العاطي أهمية الاستمرار في النهج التفاوضي لتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على إنهاء الحرب، مشددا على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية للدول الخليجية الشقيقة.كما شدد وزير الخارجية المصري على أن "مصر ستواصل جهودها الحثيثة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للدفع بالحلول السياسية بما يدعم الأمن والاستقرار".وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، إن "الولايات المتحدة منفتحة على التفاوض مع إيران"، مؤكدًا أن بإمكان طهران الاتصال مباشرة إذا رغبت في بدء محادثات لإنهاء التوترات بين البلدين.وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أوراق ضغط قوية في مواجهة إيران، معتبرًا أن الأخيرة تعاني من تحديات داخلية وانقسامات في نظامها السياسي، وهو ما قد يؤثر على مسار المفاوضات.وعبّر ترامب عن أمله في تجنّب الخيار العسكري، رغم استمرار التصعيد في المنطقة، مؤكدًا أن اللجوء إلى القوة ليس الخيار المفضل، لكنه يظل مطروحًا إذا لم يتم التوصل إلى حل يضمن وقف البرنامج النووي الإيراني.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد أن طهران عرضت موقفها بشأن إطار عملي يهدف إلى إنهاء الحرب بشكل دائم.وقال عراقجي إن زيارته إلى باكستان كانت "مثمرة للغاية"، مثمنًا مساعيها وجهودها الأخوية الرامية إلى إعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة.

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم