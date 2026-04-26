مجلس الشورى الإيراني: النظام الملاحي الجديد في مضيق هرمز يعزز قوة إيران

سبوتنيك عربي

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم عزيزي، اليوم الأحد، إن بلاده "تؤكد تطبيق النظام الملاحي الجديد في مضيق هرمز"،...

2026-04-26T12:56+0000

وأضاف عزيزي أن "عهد الضيافة الذي استمر 47 عاماً انتهى"، موضحاً أن جميع السفن الراغبة في العبور عبر المضيق ستخضع لرسوم مرور، في خطوة وصفها بأنها جزء من ترتيبات جديدة.وأكد أن "مضيق هرمز أصبح أحد الركائز الأساسية لقوة إيران الاستراتيجية، في ظل أهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية".وفي سياق آخر، قال عزيزي، إن وقف إطلاق النار كان ضرورياً لإعادة تنظيم الصفوف وتحسين جاهزية القوات المسلحة، مشيرا إلى أن جميع التدابير والاستراتيجيات المتعلقة بالحرب كانت مخططة مسبقاً.وختم بالقول إن "إيران أنهت الحرب "بالأسلوب الذي أرادته"، مؤكدا أن ذلك أدى إلى "جعل الهزيمة من نصيب الأمريكيين".وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، رحلة مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال جاريد كوشنر، إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران.وذكرت صحيفة أمريكية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أن ترامب أخبرها خلال مكالمة هاتفية، أنه ألغى من جانب واحد، رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان.ونقلت الصحيفة عن الرئيس الأمريكي، قوله: "قلت لفريقي منذ فترة، بينما كانوا يحزمون أمتعتهم للمغادرة: "لا، لن تسافروا لمدة 18 ساعة للوصول إلى هناك. نحن نملك زمام الأمور. بإمكانهم (إيران) الاتصال بنا متى شاؤوا. لكنكم لن تسافروا لمدة 18 ساعة بعد الآن لمجرد الحديث عن أمور لا طائل منها'".والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس السبت، في إسلام آباد، مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، حيث بحث الجانبان آخر تطورات وقف إطلاق النار ، وإنهاء الحرب بين إيران الولايات المتحدة وإسرائيل، كما قدم عراقجي وجهات نظر طهران ومقترحاتها بهذا الشأن.وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن عراقجي أشاد خلال الاجتماع بجهود الحكومة الباكستانية، لا سيما قائد الجيش، لإرساء وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، موضحًا أن عراقجي قدم للجانب الباكستاني وجهات نظر إيران واعتباراتها في هذا الشأن.وحسب البيان، أعلن قائد الجيش الباكستاني استعداد بلاده مواصلة جهود الوساطة إلى أن يتم تحقيق النتيجة المنشودة.بيزشكيان يأمل أن تكون هزيمة أمريكا التاريخية في إيران "عبرة للمستكبرين في العالم"

https://sarabic.ae/20260425/ترامب-يعلن-عن-تلقيه-عرضا-جديدا-من-إيران-1112883258.html

https://sarabic.ae/20250317/إيران-تستعد-لاستقبال-عيد-النوروز-1098715331.html

