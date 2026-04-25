ترامب يعلن عن تلقيه عرضا جديدا من إيران
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إلغاء رحلة مفاوضيه إلى باكستان، أن الولايات المتحدة تلقت مقترحًا جديدًا من إيران. 25.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-25T19:43+0000
ترامب يعلن عن تلقيه عرضا جديدا من إيران
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إلغاء رحلة مفاوضيه إلى باكستان، أن الولايات المتحدة تلقت مقترحًا جديدًا من إيران.
وقال ترامب للصحفيين: "لقد قدموا لنا مقترحًا كان من المفترض أن يكون أفضل. والمثير للاهتمام أنه فور إلغائي للرحلة (رحلة المفاوضات الأمريكية)، تلقينا في غضون عشر دقائق مقترحًا جديدًا، أفضل بكثير".
عندما سئل ترامب عن محتوى الوثيقة، صرّح بأن أهم شيء يبقى "ضمانات طهران بعدم تطوير أسلحة نووية".
وقال الرئيس الأمريكي: "لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية، الأمر بهذه البساطة".
وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى باكستان، يوم أمس الجمعة، وهي الدولة التي تتوسط بين طهران وواشنطن.
وكان من المتوقع أن يغادر المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، اليوم السبت، لكن الرئيس الأمريكي ألغى رحلتهما. وتشير التقارير إلى أن الوفد الإيراني غادر باكستان بالفعل.