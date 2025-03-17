إيران تستعد لاستقبال عيد النوروز

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هل فشل الشرع في تأمين الساحل السوري؟
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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
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ملفات ساخنة
آفاق تطور العلاقات العراقية مع دمشق في ظل الإدارة السورية الجديدة
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صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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18 د
عالم سبوتنيك
محاولات لإنقاذ مفاوضات غزة من الفشل
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شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
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عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
14:03 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:28 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
14:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
15:46 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:31 GMT
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شؤون عسكرية
رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
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https://sarabic.ae/20250317/إيران-تستعد-لاستقبال-عيد-النوروز-1098715331.html
إيران تستعد لاستقبال عيد النوروز
إيران تستعد لاستقبال عيد النوروز
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" برصد صور جميلة لاستقبال عيد النوروز في إيران، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 17.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

إيران تستعد لاستقبال عيد النوروز

12:31 GMT 17.03.2025 (تم التحديث: 12:52 GMT 17.03.2025)
تابعنا عبر
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" برصد صور جميلة لاستقبال عيد النوروز في إيران، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl

نساء إيرانيات يتشابكن في إشارة إلى الوحدة، ويشاركن في احتفال استقبال عيد النوروزأمام متحف السينما شمالي طهران

نساء إيرانيات يتشابكن في إشارة إلى الوحدة، ويشاركن في احتفال استقبال عيد النوروزأمام متحف السينما شمالي طهران - سبوتنيك عربي
1/10
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl

نساء إيرانيات يتشابكن في إشارة إلى الوحدة، ويشاركن في احتفال استقبال عيد النوروزأمام متحف السينما شمالي طهران

© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazlفتيات إيرانيات صغيرات، إحداهن ترتدي ثيابًا تقليدية، خلال احتفالٍ بمناسبة عيد النوروز
فتيات إيرانيات صغيرات، إحداهن ترتدي ثيابًا تقليدية، خلال احتفالٍ بمناسبة عيد النوروز - سبوتنيك عربي
2/10
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl
فتيات إيرانيات صغيرات، إحداهن ترتدي ثيابًا تقليدية، خلال احتفالٍ بمناسبة عيد النوروز
© AP Photo / Vahid Salemiامرأة إيرانية تشتري الزهور من سوق تجريش التقليدي شمالي طهران، لتزيين مائدتها بمناسبة عيد النوروز
امرأة إيرانية تشتري الزهور من سوق تجريش التقليدي شمالي طهران، لتزيين مائدتها بمناسبة عيد النوروز - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Vahid Salemi
امرأة إيرانية تشتري الزهور من سوق تجريش التقليدي شمالي طهران، لتزيين مائدتها بمناسبة عيد النوروز
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahramiأسماك ذهبية خلال عيد النوروز في طهران، وتعد السمكة الذهبية أحد رموز النوروز في إيران، وترمز إلى "الحياة والماء والبدايات الجديدة"
أسماك ذهبية خلال عيد النوروز في طهران، وتعد السمكة الذهبية أحد رموز النوروز في إيران، وترمز إلى الحياة والماء والبدايات الجديدة - سبوتنيك عربي
4/10
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
أسماك ذهبية خلال عيد النوروز في طهران، وتعد السمكة الذهبية أحد رموز النوروز في إيران، وترمز إلى "الحياة والماء والبدايات الجديدة"
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl

امرأة إيرانية كردية ترتدي أزياءً تقليدية، وتنتظر أداءً في احتفال النوروز في ساحة آزادي غربي طهران

امرأة إيرانية كردية ترتدي أزياءً تقليدية، وتنتظر أداءً في احتفال النوروز في ساحة آزادي غربي طهران - سبوتنيك عربي
5/10
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl

امرأة إيرانية كردية ترتدي أزياءً تقليدية، وتنتظر أداءً في احتفال النوروز في ساحة آزادي غربي طهران

© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazlنساء إيرانيات يرتدين أزياءً تقليدية ويعزفن على آلات موسيقية خلال احتفالات عيد النوروز في ساحة آزادي غربي طهران
نساء إيرانيات يرتدين أزياءً تقليدية ويعزفن على آلات موسيقية خلال احتفالات عيد النوروز في ساحة آزادي غربي طهران - سبوتنيك عربي
6/10
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl
نساء إيرانيات يرتدين أزياءً تقليدية ويعزفن على آلات موسيقية خلال احتفالات عيد النوروز في ساحة آزادي غربي طهران
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl

امرأة إيرانية ترتدي أزياءً تقليدية وتؤدي عروضًا احتفالية في احتفال النوروز في ساحة آزادي غربي طهران

امرأة إيرانية ترتدي أزياءً تقليدية وتؤدي عروضًا احتفالية في احتفال النوروز في ساحة آزادي غربي طهران - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl

امرأة إيرانية ترتدي أزياءً تقليدية وتؤدي عروضًا احتفالية في احتفال النوروز في ساحة آزادي غربي طهران

© AP Photo / Vahid Salemiالناس يتسوقون في سوق تجريش التقليدي شمالي طهران استعدادًا لاستقبال عيد النوروز
الناس يتسوقون في سوق تجريش التقليدي شمالي طهران استعدادًا لاستقبال عيد النوروز - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Vahid Salemi
الناس يتسوقون في سوق تجريش التقليدي شمالي طهران استعدادًا لاستقبال عيد النوروز
© AP Photo / Vahid Salemi

عازفون في شوارع إيران يعزفون على الدف، وهو طبل فارسي يدوي، استعدادًا لاستقبال عيد النوروز، في ساحة تجريش شمالي طهران

عازفون في شوارع إيران يعزفون على الدف، وهو طبل فارسي يدوي، استعدادًا لاستقبال عيد النوروز، في ساحة تجريش شمالي طهران - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Vahid Salemi

عازفون في شوارع إيران يعزفون على الدف، وهو طبل فارسي يدوي، استعدادًا لاستقبال عيد النوروز، في ساحة تجريش شمالي طهران

© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl

الألعاب النارية تضيء سماء "برج آزادي" خلال احتفالات عيد النوروز في ساحة آزادي غربي طهران

الألعاب النارية تضيء سماء &quot;برج آزادي&quot; خلال احتفالات عيد النوروز في ساحة آزادي غربي طهران - سبوتنيك عربي
10/10
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl

الألعاب النارية تضيء سماء "برج آزادي" خلال احتفالات عيد النوروز في ساحة آزادي غربي طهران

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