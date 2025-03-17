https://sarabic.ae/20250317/إيران-تستعد-لاستقبال-عيد-النوروز-1098715331.html
إيران تستعد لاستقبال عيد النوروز
إيران تستعد لاستقبال عيد النوروز
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" برصد صور جميلة لاستقبال عيد النوروز في إيران، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T12:31+0000
2025-03-17T12:31+0000
2025-03-17T12:52+0000
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фото, صور
إيران تستعد لاستقبال عيد النوروز
12:31 GMT 17.03.2025 (تم التحديث: 12:52 GMT 17.03.2025)
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" برصد صور جميلة لاستقبال عيد النوروز في إيران، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl
نساء إيرانيات يتشابكن في إشارة إلى الوحدة، ويشاركن في احتفال استقبال عيد النوروزأمام متحف السينما شمالي طهران
نساء إيرانيات يتشابكن في إشارة إلى الوحدة، ويشاركن في احتفال استقبال عيد النوروزأمام متحف السينما شمالي طهران
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazlفتيات إيرانيات صغيرات، إحداهن ترتدي ثيابًا تقليدية، خلال احتفالٍ بمناسبة عيد النوروز
فتيات إيرانيات صغيرات، إحداهن ترتدي ثيابًا تقليدية، خلال احتفالٍ بمناسبة عيد النوروز
© AP Photo / Vahid Salemiامرأة إيرانية تشتري الزهور من سوق تجريش التقليدي شمالي طهران، لتزيين مائدتها بمناسبة عيد النوروز
امرأة إيرانية تشتري الزهور من سوق تجريش التقليدي شمالي طهران، لتزيين مائدتها بمناسبة عيد النوروز
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahramiأسماك ذهبية خلال عيد النوروز في طهران، وتعد السمكة الذهبية أحد رموز النوروز في إيران، وترمز إلى "الحياة والماء والبدايات الجديدة"
أسماك ذهبية خلال عيد النوروز في طهران، وتعد السمكة الذهبية أحد رموز النوروز في إيران، وترمز إلى "الحياة والماء والبدايات الجديدة"
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl
امرأة إيرانية كردية ترتدي أزياءً تقليدية، وتنتظر أداءً في احتفال النوروز في ساحة آزادي غربي طهران
امرأة إيرانية كردية ترتدي أزياءً تقليدية، وتنتظر أداءً في احتفال النوروز في ساحة آزادي غربي طهران
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazlنساء إيرانيات يرتدين أزياءً تقليدية ويعزفن على آلات موسيقية خلال احتفالات عيد النوروز في ساحة آزادي غربي طهران
نساء إيرانيات يرتدين أزياءً تقليدية ويعزفن على آلات موسيقية خلال احتفالات عيد النوروز في ساحة آزادي غربي طهران
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl
امرأة إيرانية ترتدي أزياءً تقليدية وتؤدي عروضًا احتفالية في احتفال النوروز في ساحة آزادي غربي طهران
امرأة إيرانية ترتدي أزياءً تقليدية وتؤدي عروضًا احتفالية في احتفال النوروز في ساحة آزادي غربي طهران
© AP Photo / Vahid Salemiالناس يتسوقون في سوق تجريش التقليدي شمالي طهران استعدادًا لاستقبال عيد النوروز
الناس يتسوقون في سوق تجريش التقليدي شمالي طهران استعدادًا لاستقبال عيد النوروز
© AP Photo / Vahid Salemi
عازفون في شوارع إيران يعزفون على الدف، وهو طبل فارسي يدوي، استعدادًا لاستقبال عيد النوروز، في ساحة تجريش شمالي طهران
عازفون في شوارع إيران يعزفون على الدف، وهو طبل فارسي يدوي، استعدادًا لاستقبال عيد النوروز، في ساحة تجريش شمالي طهران
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl
الألعاب النارية تضيء سماء "برج آزادي" خلال احتفالات عيد النوروز في ساحة آزادي غربي طهران
الألعاب النارية تضيء سماء "برج آزادي" خلال احتفالات عيد النوروز في ساحة آزادي غربي طهران