إيران ترد على "إرسال مصر مقاتلات لاستهداف طائراتها المسيرة"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
إيران ترد على "إرسال مصر مقاتلات لاستهداف طائراتها المسيرة"
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن علاقات طهران مع مصر تقوم على "الاحترام المتبادل"، وذلك في تعليقه بشأن "إرسال مصر... 11.05.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح بقائي في مؤتمر صحفي، أن "قضايا الأمن الإقليمي تخص دول المنطقة وحدها"، مشددًا على أن "أي تدخل خارجي من شأنه تقويض الأمن الإقليمي غير مقبول بغض النظر عن الجهة التي تقوم به". واعتبر أن "الاعتماد على وجود قوى أجنبية في المنطقة يؤدي إلى زيادة التوتر وتفاقم انعدام الأمن"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأجرى الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي، زيارة تفقدية إلى مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الإمارات، للاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات.جاء ذلك خلال زيارة أجراها السيسي للإمارات، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة ذات الأولوية التنموية التي تخدم مصالح البلدين وشعبيهما.وجدد الرئيس المصري خلال الزيارة "إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مدنيين ومنشآت مدنية في الإمارات"، مؤكدًا تضامن القاهرة الكامل مع أبوظبي في إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.وأكد خلال اللقاء، تضامن القاهرة الكامل مع الإمارات في ظل التطورات الإقليمية الحالية، مشدّدًا على دعم مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفضها لأي اعتداءات تمس سيادتها، قائلاً إن "ما يمس الإمارات يمس مصر".واعتبر السيسي أن "الاعتداءات الإيرانية على سيادة الإمارات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها"، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والحوار لتسوية الأزمة الراهنة.
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2026
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن علاقات طهران مع مصر تقوم على "الاحترام المتبادل"، وذلك في تعليقه بشأن "إرسال مصر طائرات مقاتلة إلى الإمارات لاستهداف طائرات مسيّرة إيرانية"، بحسب قوله.
وأوضح بقائي في مؤتمر صحفي، أن "قضايا الأمن الإقليمي تخص دول المنطقة وحدها"، مشددًا على أن "أي تدخل خارجي من شأنه تقويض الأمن الإقليمي غير مقبول بغض النظر عن الجهة التي تقوم به".
واعتبر أن "الاعتماد على وجود قوى أجنبية في المنطقة يؤدي إلى زيادة التوتر وتفاقم انعدام الأمن"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأجرى الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي، زيارة تفقدية إلى مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الإمارات، للاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات.
مصر وقطر: نأمل تبني مواقف مسؤولة وحكيمة من جميع الأطراف الفاعلة في هذه المرحلة الدقيقة
9 مايو, 09:55 GMT
جاء ذلك خلال زيارة أجراها السيسي للإمارات، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة ذات الأولوية التنموية التي تخدم مصالح البلدين وشعبيهما.
وجدد الرئيس المصري خلال الزيارة "إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مدنيين ومنشآت مدنية في الإمارات"، مؤكدًا تضامن القاهرة الكامل مع أبوظبي في إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
السيسي: أمن الكويت وسائر الدول العربية "امتداد طبيعي لأمن مصر القومي"
19 أبريل, 11:37 GMT
وأكد خلال اللقاء، تضامن القاهرة الكامل مع الإمارات في ظل التطورات الإقليمية الحالية، مشدّدًا على دعم مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفضها لأي اعتداءات تمس سيادتها، قائلاً إن "ما يمس الإمارات يمس مصر".
واعتبر السيسي أن "الاعتداءات الإيرانية على سيادة الإمارات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها"، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والحوار لتسوية الأزمة الراهنة.
