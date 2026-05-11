https://sarabic.ae/20260511/إيران-ترد-على-إرسال-مصر-مقاتلات-لاستهداف-طائراتها-المسيرة-1113320152.html

إيران ترد على "إرسال مصر مقاتلات لاستهداف طائراتها المسيرة"

إيران ترد على "إرسال مصر مقاتلات لاستهداف طائراتها المسيرة"

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن علاقات طهران مع مصر تقوم على "الاحترام المتبادل"، وذلك في تعليقه بشأن "إرسال مصر... 11.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-11T08:52+0000

2026-05-11T08:52+0000

2026-05-11T08:52+0000

مصر

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg

وأوضح بقائي في مؤتمر صحفي، أن "قضايا الأمن الإقليمي تخص دول المنطقة وحدها"، مشددًا على أن "أي تدخل خارجي من شأنه تقويض الأمن الإقليمي غير مقبول بغض النظر عن الجهة التي تقوم به". واعتبر أن "الاعتماد على وجود قوى أجنبية في المنطقة يؤدي إلى زيادة التوتر وتفاقم انعدام الأمن"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأجرى الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي، زيارة تفقدية إلى مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الإمارات، للاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات.جاء ذلك خلال زيارة أجراها السيسي للإمارات، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة ذات الأولوية التنموية التي تخدم مصالح البلدين وشعبيهما.وجدد الرئيس المصري خلال الزيارة "إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مدنيين ومنشآت مدنية في الإمارات"، مؤكدًا تضامن القاهرة الكامل مع أبوظبي في إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.وأكد خلال اللقاء، تضامن القاهرة الكامل مع الإمارات في ظل التطورات الإقليمية الحالية، مشدّدًا على دعم مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفضها لأي اعتداءات تمس سيادتها، قائلاً إن "ما يمس الإمارات يمس مصر".واعتبر السيسي أن "الاعتداءات الإيرانية على سيادة الإمارات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها"، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والحوار لتسوية الأزمة الراهنة.

https://sarabic.ae/20260509/مصر-وقطر-نأمل-تبني-مواقف-مسؤولة-وحكيمة-من-جميع-الأطراف-الفاعلة-في-هذه-المرحلة-الدقيقة-1113246259.html

https://sarabic.ae/20260419/السيسي-أمن-الكويت-وسائر-الدول-العربية-امتداد-طبيعي-لأمن-مصر-القومي-1112686061.html

مصر

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي