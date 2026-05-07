السيسي وابن زايد يجريان زيارة لمفرزة المقاتلات المصرية في الإمارات

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
السيسي وابن زايد يجريان زيارة لمفرزة المقاتلات المصرية في الإمارات
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، زيارة تفقدية إلى مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الإمارات،... 07.05.2026, سبوتنيك عربي
جاء ذلك خلال زيارة أجراها السيسي للإمارات، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة ذات الأولوية التنموية التي تخدم مصالح البلدين وشعبيهما. وتناول اللقاء بين الرئيس الإماراتي ونظيره المصري تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، إذ تبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام). كما جدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مدنيين ومنشآت مدنية في الإمارات"، مؤكدا تضامن القاهرة الكامل مع أبوظبي في إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان لها، اليوم الخميس، أن الزعيمين المصري والإماراتي عقدا لقاءً ثنائياً تخلله غداء عمل، حيث رحّب الشيخ محمد بن زايد بزيارة الرئيس السيسي، مشيدًا بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.من جانبه، أكد الرئيس المصري، خلال اللقاء، تضامن القاهرة الكامل مع الإمارات في ظل التطورات الإقليمية الحالية، مشدّدًا على دعم مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفضها لأي اعتداءات تمس سيادتها، قائلاً إن "ما يمس الإمارات يمس مصر".واعتبر السيسي أن "الاعتداءات الإيرانية على سيادة الإمارات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها"، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والحوار لتسوية الأزمة الراهنة.كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا والأزمات الإقليمية بما يحفظ أمن الدول ووحدة أراضيها، وفقًا للرئاسة المصرية.
16:47 GMT 07.05.2026
أجرى الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، زيارة تفقدية إلى مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الإمارات، للاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها السيسي للإمارات، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة ذات الأولوية التنموية التي تخدم مصالح البلدين وشعبيهما.
وتناول اللقاء بين الرئيس الإماراتي ونظيره المصري تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، إذ تبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
السيسي يزور الإمارات على رأس وفد حكومي رفيع المستوى
12 فبراير 2023, 11:07 GMT
كما جدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مدنيين ومنشآت مدنية في الإمارات"، مؤكدا تضامن القاهرة الكامل مع أبوظبي في إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان لها، اليوم الخميس، أن الزعيمين المصري والإماراتي عقدا لقاءً ثنائياً تخلله غداء عمل، حيث رحّب الشيخ محمد بن زايد بزيارة الرئيس السيسي، مشيدًا بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه، أكد الرئيس المصري، خلال اللقاء، تضامن القاهرة الكامل مع الإمارات في ظل التطورات الإقليمية الحالية، مشدّدًا على دعم مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفضها لأي اعتداءات تمس سيادتها، قائلاً إن "ما يمس الإمارات يمس مصر".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مستقبلا الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مدينة العلمين المصرية، 21 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
السيسي يصل الإمارات للمشاركة في قمة تضم قادة مصر والأردن ودول الخليج
18 يناير 2023, 08:34 GMT
واعتبر السيسي أن "الاعتداءات الإيرانية على سيادة الإمارات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها"، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والحوار لتسوية الأزمة الراهنة.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا والأزمات الإقليمية بما يحفظ أمن الدول ووحدة أراضيها، وفقًا للرئاسة المصرية.
