https://sarabic.ae/20260507/السيسي-وابن-زايد-يجريان-زيارة-لمفرزة-المقاتلات-المصرية-في-الإمارات-1113194962.html

السيسي وابن زايد يجريان زيارة لمفرزة المقاتلات المصرية في الإمارات

السيسي وابن زايد يجريان زيارة لمفرزة المقاتلات المصرية في الإمارات

سبوتنيك عربي

أجرى الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، زيارة تفقدية إلى مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الإمارات،... 07.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-07T16:47+0000

2026-05-07T16:47+0000

2026-05-07T16:47+0000

مصر

أخبار الإمارات العربية المتحدة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/04/1101299881_0:0:1207:679_1920x0_80_0_0_2d571083137691217dadea655d438386.jpg

جاء ذلك خلال زيارة أجراها السيسي للإمارات، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة ذات الأولوية التنموية التي تخدم مصالح البلدين وشعبيهما. وتناول اللقاء بين الرئيس الإماراتي ونظيره المصري تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، إذ تبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام). كما جدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مدنيين ومنشآت مدنية في الإمارات"، مؤكدا تضامن القاهرة الكامل مع أبوظبي في إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان لها، اليوم الخميس، أن الزعيمين المصري والإماراتي عقدا لقاءً ثنائياً تخلله غداء عمل، حيث رحّب الشيخ محمد بن زايد بزيارة الرئيس السيسي، مشيدًا بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.من جانبه، أكد الرئيس المصري، خلال اللقاء، تضامن القاهرة الكامل مع الإمارات في ظل التطورات الإقليمية الحالية، مشدّدًا على دعم مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفضها لأي اعتداءات تمس سيادتها، قائلاً إن "ما يمس الإمارات يمس مصر".واعتبر السيسي أن "الاعتداءات الإيرانية على سيادة الإمارات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها"، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والحوار لتسوية الأزمة الراهنة.كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا والأزمات الإقليمية بما يحفظ أمن الدول ووحدة أراضيها، وفقًا للرئاسة المصرية.

https://sarabic.ae/20230212/السيسي-يزور-الإمارات-على-رأس-وفد-حكومي-رفيع-المستوى-1073411888.html

https://sarabic.ae/20230118/السيسي-يصل-الإمارات-للمشاركة-في-قمة-تضم-قادة-مصر-والأردن-ودول-الخليج-1072415543.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, العالم العربي