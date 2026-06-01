خبير عسكري: استهداف الضاحية مؤشر على تصعيد خطير وينذر بفشل مفاوضات واشنطن

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير عسكري: استهداف الضاحية مؤشر على تصعيد خطير وينذر بفشل مفاوضات واشنطن
سبوتنيك عربي
أوضح العميد اللبناني المتقاعد والملحق العسكري السابق في تركيا، وليد شيا، من بيروت، أن إعطاء الضوء الأخضر الأمريكي لاستهداف الضاحية الجنوبية شكل مفاجأة للجميع،... 01.06.2026, سبوتنيك عربي
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
وأشار شيا، في مداخلة عبر وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، إلى أن "هذا التصعيد، الذي يأتي قبل يوم واحد من استكمال المفاوضات السياسية اللبنانية-الإسرائيلية، وتحت ضغط عسكري إسرائيلي، يؤكد أنها ستنتهي بالفشل".وأضاف أن "الضغط الأمريكي على الطرفين اللبناني والإسرائيلي من أجل استكمال المفاوضات لا يزال هو السائد، في ظل معلومات تتحدث عن احتمال وقف لبنان للمفاوضات المباشرة في واشنطن، رغم أنها الوسيلة الوحيدة المتاحة حاليا لوقف حمام الدم في الجنوب اللبناني، سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة، ولا سيما أن موازين القوى على الأرض باتت شبه محسومة لمصلحة الجانب الإسرائيلي، رغم الخسائر الكبيرة التي يتكبدها".وأوضح شيا أن "حزب الله لم يسقط عسكريا بعد، على الرغم من الضربات القاسية التي يتلقاها، وأن عمليات الدفاع لا تزال مستمرة"، ولفت إلى أن "أهمية احتلال قلعة الشقيف تبقى معنوية أكثر منها عسكرية، وأن الأخطر هو استكمال التقدم نحو تلة علي الطاهر في القطاع الأوسط، بالتوازي مع التقدم الإسرائيلي في القطاع الشرقي باتجاه بلاط وبرغز، واستمرار الضغط في المنطقة الغربية، وذلك في إطار خطة متكاملة للقضاء على القوة الدفاعية لحزب الله في الجنوب".
14:17 GMT 01.06.2026
حصري
أوضح العميد اللبناني المتقاعد والملحق العسكري السابق في تركيا، وليد شيا، من بيروت، أن إعطاء الضوء الأخضر الأمريكي لاستهداف الضاحية الجنوبية شكل مفاجأة للجميع، ويُعد مؤشرا إلى تصعيد واضح وخطير، ويأتي في إطار ممارسة الضغط على "حزب الله" وبيئته، وعلى الدولة اللبنانية.
وأشار شيا، في مداخلة عبر وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، إلى أن "هذا التصعيد، الذي يأتي قبل يوم واحد من استكمال المفاوضات السياسية اللبنانية-الإسرائيلية، وتحت ضغط عسكري إسرائيلي، يؤكد أنها ستنتهي بالفشل".
وأضاف أن "الضغط الأمريكي على الطرفين اللبناني والإسرائيلي من أجل استكمال المفاوضات لا يزال هو السائد، في ظل معلومات تتحدث عن احتمال وقف لبنان للمفاوضات المباشرة في واشنطن، رغم أنها الوسيلة الوحيدة المتاحة حاليا لوقف حمام الدم في الجنوب اللبناني، سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة، ولا سيما أن موازين القوى على الأرض باتت شبه محسومة لمصلحة الجانب الإسرائيلي، رغم الخسائر الكبيرة التي يتكبدها".
وأكد العميد المتقاعد "استحالة القضاء على سلاح حزب الله بالأساليب العسكرية التي تعتمدها إسرائيل، حتى لو امتدت العمليات العسكرية إلى أبعد من بيروت ووصلت إلى عمق البقاع"، وشدد على أن "إنهاء ملف السلاح وتسليمه إلى الدولة لن يتحقق إلا من خلال مفاوضات داخلية لبنانية بين الحزب والسلطة، تفضي إلى صيغة مشتركة للدفاع عن لبنان".

وأوضح شيا أن "حزب الله لم يسقط عسكريا بعد، على الرغم من الضربات القاسية التي يتلقاها، وأن عمليات الدفاع لا تزال مستمرة"، ولفت إلى أن "أهمية احتلال قلعة الشقيف تبقى معنوية أكثر منها عسكرية، وأن الأخطر هو استكمال التقدم نحو تلة علي الطاهر في القطاع الأوسط، بالتوازي مع التقدم الإسرائيلي في القطاع الشرقي باتجاه بلاط وبرغز، واستمرار الضغط في المنطقة الغربية، وذلك في إطار خطة متكاملة للقضاء على القوة الدفاعية لحزب الله في الجنوب".
