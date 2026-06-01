خبير عسكري: استهداف الضاحية مؤشر على تصعيد خطير وينذر بفشل مفاوضات واشنطن

أوضح العميد اللبناني المتقاعد والملحق العسكري السابق في تركيا، وليد شيا، من بيروت، أن إعطاء الضوء الأخضر الأمريكي لاستهداف الضاحية الجنوبية شكل مفاجأة للجميع،... 01.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-01T14:17+0000

وأشار شيا، في مداخلة عبر وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، إلى أن "هذا التصعيد، الذي يأتي قبل يوم واحد من استكمال المفاوضات السياسية اللبنانية-الإسرائيلية، وتحت ضغط عسكري إسرائيلي، يؤكد أنها ستنتهي بالفشل".وأضاف أن "الضغط الأمريكي على الطرفين اللبناني والإسرائيلي من أجل استكمال المفاوضات لا يزال هو السائد، في ظل معلومات تتحدث عن احتمال وقف لبنان للمفاوضات المباشرة في واشنطن، رغم أنها الوسيلة الوحيدة المتاحة حاليا لوقف حمام الدم في الجنوب اللبناني، سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة، ولا سيما أن موازين القوى على الأرض باتت شبه محسومة لمصلحة الجانب الإسرائيلي، رغم الخسائر الكبيرة التي يتكبدها".وأوضح شيا أن "حزب الله لم يسقط عسكريا بعد، على الرغم من الضربات القاسية التي يتلقاها، وأن عمليات الدفاع لا تزال مستمرة"، ولفت إلى أن "أهمية احتلال قلعة الشقيف تبقى معنوية أكثر منها عسكرية، وأن الأخطر هو استكمال التقدم نحو تلة علي الطاهر في القطاع الأوسط، بالتوازي مع التقدم الإسرائيلي في القطاع الشرقي باتجاه بلاط وبرغز، واستمرار الضغط في المنطقة الغربية، وذلك في إطار خطة متكاملة للقضاء على القوة الدفاعية لحزب الله في الجنوب".

