مقتل شخصين وإصابة 23 آخرين بغارات إسرائيلية على مدينة صور جنوبي لبنان

قُتل شخصان وأصيب 23 آخرين في حصيلة أولية جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة مبان أمام مستشفى جبل عامل في مدينة صور جنوبي لبنان. 01.06.2026, سبوتنيك عربي

وقال مصدر طبي لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت 3 مبان سكنية في الجهة المقابلة لمستشفى جبل عامل ما تسببت بمقتل شخصين وإصابة 23 آخرين والعدد مرجح للارتفاع لأن أعمال رفع الأنقاض ما زالت مستمرة. ولفت إلى أن الغارات تسببت أيضاً بدمار كبير في المستشفى وخاصة في قسم العناية المركزة.وأفاد المصدر بأن غارة إسرائيلية على سيارة عند طريق الخردلي تسببت بمقتل 3 أشخاص، كما أضاف المصدر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت أيضا على بلدات المحمودية، بين برج قلاوية والغندورية، النبطية، زفتا، والشرقية.وأعلن "حزب الله" اللبناني عبر 28 بيانا استهداف مواقع وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده على الحدود اللبنانية الجنوبية.ووجه الجيش الإسرائيلي في بيان له إنذارا إلى سكان ضاحية بيروت الجنوبية للإخلاء، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس إصدار توجيهات للجيش الإسرائيلي بتنفيذ ضربات تستهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".إيران تقرر وقف تبادل الرسائل مع أمريكا جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان

