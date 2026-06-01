https://sarabic.ae/20260601/مقتل-شخصين-وإصابة-23-آخرين-بغارات-إسرائيلية-على-مدينة-صور-جنوبي-لبنان-1113949093.html
مقتل شخصين وإصابة 23 آخرين بغارات إسرائيلية على مدينة صور جنوبي لبنان
مقتل شخصين وإصابة 23 آخرين بغارات إسرائيلية على مدينة صور جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
قُتل شخصان وأصيب 23 آخرين في حصيلة أولية جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة مبان أمام مستشفى جبل عامل في مدينة صور جنوبي لبنان. 01.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-01T19:15+0000
2026-06-01T19:15+0000
2026-06-01T19:15+0000
العالم
لبنان
اسرائيل
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0b/1113318491_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_76083f6574fe7ec968f9d7e559f7902b.jpg
وقال مصدر طبي لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت 3 مبان سكنية في الجهة المقابلة لمستشفى جبل عامل ما تسببت بمقتل شخصين وإصابة 23 آخرين والعدد مرجح للارتفاع لأن أعمال رفع الأنقاض ما زالت مستمرة. ولفت إلى أن الغارات تسببت أيضاً بدمار كبير في المستشفى وخاصة في قسم العناية المركزة.وأفاد المصدر بأن غارة إسرائيلية على سيارة عند طريق الخردلي تسببت بمقتل 3 أشخاص، كما أضاف المصدر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت أيضا على بلدات المحمودية، بين برج قلاوية والغندورية، النبطية، زفتا، والشرقية.وأعلن "حزب الله" اللبناني عبر 28 بيانا استهداف مواقع وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده على الحدود اللبنانية الجنوبية.ووجه الجيش الإسرائيلي في بيان له إنذارا إلى سكان ضاحية بيروت الجنوبية للإخلاء، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس إصدار توجيهات للجيش الإسرائيلي بتنفيذ ضربات تستهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".إيران تقرر وقف تبادل الرسائل مع أمريكا جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان
https://sarabic.ae/20260601/الجيش-الإسرائيلي-ينذر-سكان-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-بالإخلاء-الفوري-1113942896.html
https://sarabic.ae/20260531/الجيش-الإسرائيلي-يطلق-عملية-واسعة-في-مرتفعات-الشقيف-ومنطقة-وادي-السلوقي-جنوبي-لبنان-1113904353.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0b/1113318491_114:0:1447:1000_1920x0_80_0_0_f8799cf24a1e28bc3d66069320ee8864.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, لبنان, اسرائيل, أخبار حزب الله
العالم, لبنان, اسرائيل, أخبار حزب الله
مقتل شخصين وإصابة 23 آخرين بغارات إسرائيلية على مدينة صور جنوبي لبنان
قُتل شخصان وأصيب 23 آخرين في حصيلة أولية جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة مبان أمام مستشفى جبل عامل في مدينة صور جنوبي لبنان.
وقال مصدر طبي لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت 3 مبان سكنية في الجهة المقابلة لمستشفى جبل عامل ما تسببت بمقتل شخصين وإصابة 23 آخرين والعدد مرجح للارتفاع لأن أعمال رفع الأنقاض ما زالت مستمرة. ولفت إلى أن الغارات تسببت أيضاً بدمار كبير في المستشفى وخاصة في قسم العناية المركزة.
وأفاد المصدر بأن غارة إسرائيلية على سيارة عند طريق الخردلي تسببت بمقتل 3 أشخاص، كما أضاف المصدر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت أيضا على بلدات المحمودية، بين برج قلاوية والغندورية، النبطية، زفتا، والشرقية.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها إن" الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار(مارس) حتى 1 حزيران(يونيو) باتت كالتالي: 3433 شهيدا و10395 جريحا".
وأعلن "حزب الله" اللبناني عبر 28 بيانا استهداف مواقع وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده على الحدود اللبنانية الجنوبية.
ووجه الجيش الإسرائيلي في بيان له إنذارا إلى سكان ضاحية بيروت الجنوبية للإخلاء، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس إصدار توجيهات للجيش الإسرائيلي بتنفيذ ضربات تستهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون أكد، اليوم الاثنين، أن "لبنان يواجه في هذه الأيام الصعبة من تاريخه عدوانًا إسرائيليًا شرسًا
ومداناً، وإذ نسير بخطى مثقلة نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها".
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله
" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".