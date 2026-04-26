دميترييف: أزمة طاقة حادة ستضرب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في مايو المقبل

أعرب كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، عن اعتقاده بأن "الاتحاد الأوروبي...

وكتب ديميترييف عبر منصة "إكس": "بدلًا من البحث المستمر عن عدو خارجي لتبرير الإخفاقات الداخلية، هناك حاجة إلى خفض التصعيد. سيتكبّد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خسائر فادحة جراء أزمة الطاقة، التي ستضرب في مايو (المقبل)، وعليهم تصحيح نهجهم وتدابيرهم غير المناسبة للبقاء".وجاء ذلك، في تعليق من رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، على تقرير قناة "نيوزماكس" التلفزيونية، حول تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ادعى فيه أن "قادة روسيا والولايات المتحدة والصين جزء من تحول عالمي"، يزعم أنه يعمل ضد أوروبا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق، أن التعاون الروسي الصيني في الشؤون الدولية يسهم في بناء نظام عالمي أكثر عدلًا.وفي 13 أبريل/ نيسان الجاري، بدأت البحرية الأمريكية حصارًا بحريًا شاملًا على جميع السفن الداخلة والخارجة من المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال في العالم. وتؤكد واشنطن أن السفن غير الإيرانية حرّة في عبور مضيق هرمز طالما أنها لا تدفع رسومًا لطهران. ولم تعلن السلطات الإيرانية رسميًا عن فرض رسوم، لكنها ناقشت خططًا بهذا الشأن.دميترييف: ستتعاون الدول بمجرد أن يهزم العالم "فيروس العولمة"

