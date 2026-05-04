الاتحاد الأوروبي: القوات الأمريكية توجد في أوروبا لحماية مصالح واشنطن كذلك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260504/الاتحاد-الأوروبي-القوات-الأمريكية-توجد-في-أوروبا-لحماية-مصالح-واشنطن-كذلك-1113092821.html
الاتحاد الأوروبي: القوات الأمريكية توجد في أوروبا لحماية مصالح واشنطن كذلك
الاتحاد الأوروبي: القوات الأمريكية توجد في أوروبا لحماية مصالح واشنطن كذلك
سبوتنيك عربي
أعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، عن استغرابها من توقيت إعلان الولايات المتحدة عن خطتها لسحب 5000 جندي من ألمانيا. 04.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-04T09:10+0000
2026-05-04T09:10+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
الناتو
دونالد ترامب
أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/02/1113056846_0:90:1088:702_1920x0_80_0_0_4e3b35d5ba63ef59715ef89c9e27a825.jpg
وقالت كالاس، لدى وصولها إلى قمة الجماعة السياسية الأوروبية في أرمينيا: "يعد توقيت هذا الإعلان مفاجئا، أعتقد أنه يظهر ضرورة تعزيز الركيزة الأوروبية في حلف "الناتو"، وضرورة بذل المزيد من الجهود". وأضافت كالاس أن "وجود القوات الأمريكية في أوروبا لا يقتصر على حماية المصالح الأوروبية فحسب، بل يشمل أيضاً حماية المصالح الأمريكية". كان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، أكد، اليوم الاثنين، أن الدول الأوروبية "استوعبت الرسالة" من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتعمل الآن على ضمان تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة باستخدام القواعد العسكرية. وقال روته للصحفيين على هامش قمة الجماعة السياسية الأوروبية في أرمينيا: "نعم، كان هناك بعض الاستياء من الجانب الأمريكي، لكن الأوروبيين أصغوا". وكان ترامب قد اتهم بعض دول "الناتو" بالتقصير في دعم الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.وكان البنتاغون أعلن، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة ستسحب 5000 عسكري من ألمانيا، حليفتها في حلف الناتو.ويوم الخميس الماضي، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بعدم الكفاءة، وقال إن واشنطن تدرس تقليص الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الخميس الماضي، إلى "التركيز بشكل أكبر على إنهاء الأزمة الأوكرانية"، مشيرًا إلى أنه لم يحقق تقدما يذكر في هذا الملف، إلى جانب ضرورة العمل على إصلاح الأوضاع الداخلية في بلاده، خاصة في مجالي الهجرة والطاقة.وانتقد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، ما وصفه بانشغال ميرتس بالتدخل في قضايا خارجية، من بينها الجهود الرامية إلى مواجهة التهديد النووي الإيراني، مؤكدا أن "الأولوية يجب أن تكون لمعالجة التحديات الداخلية والمساهمة في جعل العالم أكثر أمانا، بما في ذلك ألمانيا".وكان ميرتس انتقد الموقف الأمريكي عقب إلغاء المفاوضات في إسلام آباد، وفي حديثه إلى الطلاب في مارسبرغ، يوم الاثنين الماضي، قال المستشار الألماني إن "الولايات المتحدة تبدو وكأنها في موقف ضعف أمام إيران".
https://sarabic.ae/20260502/وزير-الدفاع-الألماني-يعلق-على-خطط-سحب-5-آلاف-جندي-أمريكي-من-ألمانيا-1113056100.html
https://sarabic.ae/20260503/إعلام-ترامب-لم-يبلغ-مسبقا-مسؤولي-الناتو-بالسحب-الجزئي-للقوات-الأمريكية-من-ألمانيا-1113081657.html
أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/02/1113056846_13:0:980:725_1920x0_80_0_0_e761e22e0ba75c240a58abb1b7729fa2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, دونالد ترامب, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, دونالد ترامب, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الاتحاد الأوروبي: القوات الأمريكية توجد في أوروبا لحماية مصالح واشنطن كذلك

09:10 GMT 04.05.2026
© REUTERS Heiko Beckerجنود يشاركون في التدريب السنوي متعدد الجنسيات للاستجابة للأزمات "سيبر غارديان 23 هوسبكس"، الذي يركز على الجانب الطبي، في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية بألمانيا، في 6 يونيو/ حزيران 2023
جنود يشاركون في التدريب السنوي متعدد الجنسيات للاستجابة للأزمات سيبر غارديان 23 هوسبكس، الذي يركز على الجانب الطبي، في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية بألمانيا، في 6 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2026
© REUTERS Heiko Becker
تابعنا عبر
أعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، عن استغرابها من توقيت إعلان الولايات المتحدة عن خطتها لسحب 5000 جندي من ألمانيا.
وقالت كالاس، لدى وصولها إلى قمة الجماعة السياسية الأوروبية في أرمينيا: "يعد توقيت هذا الإعلان مفاجئا، أعتقد أنه يظهر ضرورة تعزيز الركيزة الأوروبية في حلف "الناتو"، وضرورة بذل المزيد من الجهود".
وأضافت كالاس أن "وجود القوات الأمريكية في أوروبا لا يقتصر على حماية المصالح الأوروبية فحسب، بل يشمل أيضاً حماية المصالح الأمريكية".
كان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، أكد، اليوم الاثنين، أن الدول الأوروبية "استوعبت الرسالة" من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتعمل الآن على ضمان تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة باستخدام القواعد العسكرية.
قاعدة رامشتاين في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2026
وزير الدفاع الألماني يعلق على خطط سحب 5 آلاف جندي أمريكي من ألمانيا
2 مايو, 08:41 GMT
وقال روته للصحفيين على هامش قمة الجماعة السياسية الأوروبية في أرمينيا: "نعم، كان هناك بعض الاستياء من الجانب الأمريكي، لكن الأوروبيين أصغوا". وكان ترامب قد اتهم بعض دول "الناتو" بالتقصير في دعم الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.
وكان البنتاغون أعلن، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة ستسحب 5000 عسكري من ألمانيا، حليفتها في حلف الناتو.
ويوم الخميس الماضي، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بعدم الكفاءة، وقال إن واشنطن تدرس تقليص الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الخميس الماضي، إلى "التركيز بشكل أكبر على إنهاء الأزمة الأوكرانية"، مشيرًا إلى أنه لم يحقق تقدما يذكر في هذا الملف، إلى جانب ضرورة العمل على إصلاح الأوضاع الداخلية في بلاده، خاصة في مجالي الهجرة والطاقة.
جنود في الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2026
إعلام: ترامب لم يبلغ مسبقا مسؤولي الناتو بالسحب الجزئي للقوات الأمريكية من ألمانيا
أمس, 15:47 GMT
وانتقد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، ما وصفه بانشغال ميرتس بالتدخل في قضايا خارجية، من بينها الجهود الرامية إلى مواجهة التهديد النووي الإيراني، مؤكدا أن "الأولوية يجب أن تكون لمعالجة التحديات الداخلية والمساهمة في جعل العالم أكثر أمانا، بما في ذلك ألمانيا".
وكان ميرتس انتقد الموقف الأمريكي عقب إلغاء المفاوضات في إسلام آباد، وفي حديثه إلى الطلاب في مارسبرغ، يوم الاثنين الماضي، قال المستشار الألماني إن "الولايات المتحدة تبدو وكأنها في موقف ضعف أمام إيران".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала