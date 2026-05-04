الدفاع الروسية تعلن وقف إطلاق النار يومي 8–9 مايو بناء على قرار الرئيس بوتين

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أنه سيتم إعلان وقف إطلاق النار، في الفترة، من 8 إلى 9 مايو/أيار، بناءً على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تكريما... 04.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-04T17:22+0000

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بناءً على قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، يُعلن وقف إطلاق النار يومي 8 و9 مايو/أيار 2026، احتفالاً بذكرى انتصار الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى". وأكمل البيان: "في الوقت نفسه، نُشير إلى تصريح رئيس نظام كييف في يريفان خلال قمة المجتمع السياسي الأوروبي في يريفان، والذي تضمن تهديدات بضرب موسكو تحديداً في 9 مايو". وأضاف البيان: "ستتخذ القوات المسلحة الروسية جميع التدابير اللازمة لضمان أمن الاحتفالات". وأضاف البيان: أن "روسيا على الرغم من قدراتها، كانت تمتنع عن مثل هذه الأعمال لأسباب إنسانية في السابق".وحذرت روسيا المواطنين في كييف وموظفي البعثات الدبلوماسية الأجنبية بضرورة مغادرة المدينة في الوقت المناسب لضمان سلامتهم.وفي وقت سابق، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري في يوم 9 مايو اتصالات دولية مع القادة الأجانب الذين سيصلون إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول أي من القادة الأجانب دعت روسيا إلى الاحتفالات بمناسبة 9 مايو (عيد النصر): "أنتم تعلمون أننا سنكون سعداء تقليديا برؤية أوسع دائرة لأصدقائنا من البلدان الصديقة في موسكو في الاحتفال بـ9 مايو".وتشهد العاصمة الروسية موسكو، في 9 مايو من كل عام، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة ذكرى النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.الكرملين: روسيا ستكون سعيدة برؤية قادة الدول الصديقة في عرض النصرالكرملين: بوتين يجري اتصالات دولية مع القادة الأجانب الذين سيزورون موسكو في عيد النصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

