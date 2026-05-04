الدفاع الروسية تعلن وقف إطلاق النار يومي 8–9 مايو بناء على قرار الرئيس بوتين
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الدفاع الروسية تعلن وقف إطلاق النار يومي 8–9 مايو بناء على قرار الرئيس بوتين
الدفاع الروسية تعلن وقف إطلاق النار يومي 8–9 مايو بناء على قرار الرئيس بوتين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أنه سيتم إعلان وقف إطلاق النار، في الفترة، من 8 إلى 9 مايو/أيار، بناءً على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تكريما... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
الدفاع الروسية تعلن وقف إطلاق النار يومي 8–9 مايو بناء على قرار الرئيس بوتين

17:22 GMT 04.05.2026 (تم التحديث: 17:52 GMT 04.05.2026)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أنه سيتم إعلان وقف إطلاق النار، في الفترة، من 8 إلى 9 مايو/أيار، بناءً على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تكريما للذكرى الـ81 لانتصار الشعب السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بناءً على قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، يُعلن وقف إطلاق النار يومي 8 و9 مايو/أيار 2026، احتفالاً بذكرى انتصار الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى".

وتابع البيان :"نأمل أن يحذو الجانب الأوكراني حذوه".

وأكمل البيان: "في الوقت نفسه، نُشير إلى تصريح رئيس نظام كييف في يريفان خلال قمة المجتمع السياسي الأوروبي في يريفان، والذي تضمن تهديدات بضرب موسكو تحديداً في 9 مايو".
خبير: انتصار الاتحاد السوفييتي على النازية ذاكرة مقدسة تتجدد في روسيا اليوم
وأضاف البيان: "ستتخذ القوات المسلحة الروسية جميع التدابير اللازمة لضمان أمن الاحتفالات".

وتابع البيان: "إذا حاول نظام كييف تنفيذ مخططاته الإجرامية لتعطيل الاحتفال بالذكرى الـ81 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، فستشن القوات المسلحة الروسية هجوما صاروخيا انتقاميا واسع النطاق على وسط كييف".

وأضاف البيان: أن "روسيا على الرغم من قدراتها، كانت تمتنع عن مثل هذه الأعمال لأسباب إنسانية في السابق".
وحذرت روسيا المواطنين في كييف وموظفي البعثات الدبلوماسية الأجنبية بضرورة مغادرة المدينة في الوقت المناسب لضمان سلامتهم.
الكرملين: بوتين يجري اتصالات دولية مع القادة الأجانب الذين سيزورون موسكو في عيد النصر
وفي وقت سابق، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري في يوم 9 مايو اتصالات دولية مع القادة الأجانب الذين سيصلون إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في 24 مارس/ آذار، أن موسكو ستكون سعيدة برؤية قادة الدول الصديقة في عرض عيد النصر في 9 مايو/أيار المقبل.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول أي من القادة الأجانب دعت روسيا إلى الاحتفالات بمناسبة 9 مايو (عيد النصر): "أنتم تعلمون أننا سنكون سعداء تقليديا برؤية أوسع دائرة لأصدقائنا من البلدان الصديقة في موسكو في الاحتفال بـ9 مايو".
وتشهد العاصمة الروسية موسكو، في 9 مايو من كل عام، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة ذكرى النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.
