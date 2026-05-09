بوتين: شعب الاتحاد السوفييتي أنقذ العالم بأسره من النازية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن شعب الاتحاد السوفييتي أنقذ العالم بأسره من النازية، واصفًا يوم النصر في روسيا بأنه عيد مقدس.
العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الساحة الحمراء في موسكو
بوتين: شعب الاتحاد السوفييتي أنقذ العالم بأسره من النازية
07:23 GMT 09.05.2026 (تم التحديث: 07:47 GMT 09.05.2026)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن شعب الاتحاد السوفييتي أنقذ العالم بأسره من النازية، واصفًا يوم النصر في روسيا بأنه عيد مقدس.
وجاء في كلمة بوتين التي ألقاها بمناسبة الذكرى الواحدة والثمانين للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى: "أهنئكم بيوم النصر - عيدنا المقدس، المشرق، والأهم! نحتفل به بمشاعر الفخر والحب لوطننا. ندرك واجبنا المشترك في الدفاع عن مصالح ومستقبل وطننا. نحتفل به بامتنانٍ عميقٍ لجيل المنتصرين العظيم".
وتابع بوتين: "نُجلّ إرث جنود النصر. إن رعاية الوطن توحد بلدنا بأكمله، شعب روسيا بأكمله، والحفاظ على ذكرى أحداث الحرب الوطنية العظمى، تاريخها الحقيقي، وأبطالها الحقيقيين، هو شرفٌ لنا".
وشدد بوتين: "سنخلّد في ذاكرتنا بطولات الشعب السوفيتي، فهم من قدّموا الإسهام الحاسم في دحر النازية، وأنقذوا بلادهم، وأنقذوا العالم، ووضعوا حدًا للشر المطلق الذي لا يرحم، وأعادوا السيادة إلى الدول التي استسلمت لألمانيا النازية وأصبحت شريكة ذليلة في جرائمها".
وقال بوتين: "ننحني إجلالاً لمن سقطوا في المعركة. لمن تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتلال وفي الأسر، ولمن ماتوا جوعاً في لينينغراد المحاصرة وغيرها من المدن والبلدات المحاصرة. لكل من ضحى بحياته من أجل الوطن، من أجل روسيا. ننحني إجلالاً لذكرى أبنائنا وبناتنا، وآبائنا وأمهاتنا، وأجدادنا، وأجداد أجدادنا، وأزواجنا وزوجاتنا، وإخواننا وأخواتنا، وأقاربنا، وأصدقائنا".