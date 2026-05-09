https://sarabic.ae/20260509/بوتين-شعب-الاتحاد-السوفييتي-أنقذ-العالم-بأسره-من-النازية--1113241913.html

بوتين: شعب الاتحاد السوفييتي أنقذ العالم بأسره من النازية

بوتين: شعب الاتحاد السوفييتي أنقذ العالم بأسره من النازية

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن شعب الاتحاد السوفييتي أنقذ العالم بأسره من النازية، واصفًا يوم النصر في روسيا بأنه عيد مقدس. 09.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-09T07:23+0000

2026-05-09T07:23+0000

2026-05-09T07:47+0000

روسيا

عيد النصر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104537/60/1045376028_0:247:2763:1801_1920x0_80_0_0_538dfc7a20aadcea49b765acbc881e9b.jpg

وجاء في كلمة بوتين التي ألقاها بمناسبة الذكرى الواحدة والثمانين للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى: "أهنئكم بيوم النصر - عيدنا المقدس، المشرق، والأهم! نحتفل به بمشاعر الفخر والحب لوطننا. ندرك واجبنا المشترك في الدفاع عن مصالح ومستقبل وطننا. نحتفل به بامتنانٍ عميقٍ لجيل المنتصرين العظيم".وتابع بوتين: "نُجلّ إرث جنود النصر. إن رعاية الوطن توحد بلدنا بأكمله، شعب روسيا بأكمله، والحفاظ على ذكرى أحداث الحرب الوطنية العظمى، تاريخها الحقيقي، وأبطالها الحقيقيين، هو شرفٌ لنا".وشدد بوتين: "سنخلّد في ذاكرتنا بطولات الشعب السوفيتي، فهم من قدّموا الإسهام الحاسم في دحر النازية، وأنقذوا بلادهم، وأنقذوا العالم، ووضعوا حدًا للشر المطلق الذي لا يرحم، وأعادوا السيادة إلى الدول التي استسلمت لألمانيا النازية وأصبحت شريكة ذليلة في جرائمها".وقال بوتين: "ننحني إجلالاً لمن سقطوا في المعركة. لمن تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتلال وفي الأسر، ولمن ماتوا جوعاً في لينينغراد المحاصرة وغيرها من المدن والبلدات المحاصرة. لكل من ضحى بحياته من أجل الوطن، من أجل روسيا. ننحني إجلالاً لذكرى أبنائنا وبناتنا، وآبائنا وأمهاتنا، وأجدادنا، وأجداد أجدادنا، وأزواجنا وزوجاتنا، وإخواننا وأخواتنا، وأقاربنا، وأصدقائنا".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الساحة الحمراء في موسكو سبوتنيك عربي العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الساحة الحمراء في موسكو 2026-05-09T07:23+0000 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, عيد النصر, видео