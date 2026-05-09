مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": فرار نحو 20 جنديا أوكرانيا من مواقعهم في مقاطعة سومي

أفاد مصدرعسكري روسي لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن نحو 20 جنديًا من اللواء الآلي 21 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، فرّوا من مواقعهم قرب قرية... 09.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-09T04:08+0000

وقال المصدر للوكالة: "جنود الوحدة كانوا قد اشتكوا سابقًا لذويهم من أنهم يُرسلون إلى موت محقق".وتتوالى حوادث الفرار الجماعي لعناصر قوات نظام كييف أثناء مواجهة القوات الروسية، لا سيما أن نظام كييف يزج بالمواطنين المجندين قسرًا إلى خطوط القتال.وأعلن مصدر أمني روسي، في 3 فبراير/ شباط الماضي، فرار عسكريين أوكرانيين من مواقعهم، تاركين أسلحتهم خلفهم، في منطقة كراسنوبولسك بمقاطعة سومي.وفي وقت سابق، قدّم الجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، مجموعة من البيانات والتوضيحات حول الوضع العسكري للقوات الأوكرانية والدعم الغربي لها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.تدمير منظومة صواريخ ألمانية متطورة في الخطوط الخلفية لقوات كييف- الدفاع الروسية

