القوات الروسية توجه ضربات على المنشآت الدفاعية الأوكرانية- وزارة الدفاع
09:22 GMT 05.05.2026 (تم التحديث: 10:18 GMT 05.05.2026)
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات التابعة لها، نفذت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ضربة، استخدمت خلالها أسلحة دقيقة بعيدة المدى، برية وجوية، وطائرات مسيّرة، على منشآت الدفاع والصناعات العسكرية ومنشآت الوقود والطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن الضربة جاءت "رداً على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا".
وأكدت الوزارة أن "أهداف الضربة تحققت، وتمّت إصابة جميع الأهداف المحددة".
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "منظومات الدفاع الجوي أسقطت تسع قنابل موجهة، وصاروخين من طراز "هيمارس" أمريكيي الصنع، وستة صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "فلامينغو"، و601 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة".
كما أشار البيان إلى أن طائرات تكتيكية وطائرات مسيرة هجومية والمدفعية التابعة لمجموعات من القوات المسلحة الروسية استهدفت مستودعات ذخيرة، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
كما أفاد تقرير وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من مجموعة "الشمال" عززت مواقعها التكتيكية، وتمكنّت من دحر تشكيلات تابعة للواء ميكانيكي وجويّ، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات ياسنايا بوليانا، وتشيرفوني باخار، وستيبني، وكوندراتوفكا في مقاطعة سومي.
وفي مقاطعة خاركوف، تم استهداف أفراد ومعدات تابعة للواء مشاة ميكانيكي وآليّ من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات إيفانوفكا، وتشايكوفكا، وإزبيتسكوي، وليبتسي، مخلفة خسائر لحقت بالعدو تجاوزت 200 جندي، و13 سيارة، وثلاث محطات حرب إلكترونية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 165 جندياً، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و17 سيارة، ومدفعين ميدانيين، ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة نفوذ قوات مجموعة "الجنوب"، بحسب بيان الدفاع الروسية.
كما حررت قوات مجموعة "المركز" خطوطًا ومواقع مهمة، وتمكنوا من استهداف القوى البشرية وتدمير المعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء مجوقل من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواءين من الحرس الوطني بالقرب من بلدات كوتشيروف يار، وفيسيلوي، ونوفوترويتسكه، وسفياغوروفكا، وبيليتسكه، ودوبروبيلليا، ونوفونيكولاييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبيدغورودني في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 315 جنديًا، وست مركبات قتالية مدرعة، وثماني سيارات، على هذه المحاور.
وتابعت الوزارة في بيانها: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 190 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و21 سيارة، وثلاثة مدافع، ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة الغرب".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 290 جنديًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و12 سيارة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشرق".
وذكر البيان أن أكثر من 50 جنديًا، و17 سيارة، وثلاث محطات حرب إلكترونية أوكرانية قد دُمرت، أثناء استهداف قوات مجموعة "دنيبرو" لقوات كييف".