القوات الروسية توجه ضربات على المنشآت الدفاعية الأوكرانية- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات التابعة لها، نفذت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ضربة، استخدمت خلالها أسلحة دقيقة بعيدة المدى، برية وجوية، وطائرات... 05.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-05T09:22+0000

2026-05-05T10:18+0000

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الضربة جاءت "رداً على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا".وأكدت الوزارة أن "أهداف الضربة تحققت، وتمّت إصابة جميع الأهداف المحددة".كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "منظومات الدفاع الجوي أسقطت تسع قنابل موجهة، وصاروخين من طراز "هيمارس" أمريكيي الصنع، وستة صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "فلامينغو"، و601 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة".كما أفاد تقرير وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من مجموعة "الشمال" عززت مواقعها التكتيكية، وتمكنّت من دحر تشكيلات تابعة للواء ميكانيكي وجويّ، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات ياسنايا بوليانا، وتشيرفوني باخار، وستيبني، وكوندراتوفكا في مقاطعة سومي.وبلغت خسائر العدو أكثر من 165 جندياً، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و17 سيارة، ومدفعين ميدانيين، ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة نفوذ قوات مجموعة "الجنوب"، بحسب بيان الدفاع الروسية.كما حررت قوات مجموعة "المركز" خطوطًا ومواقع مهمة، وتمكنوا من استهداف القوى البشرية وتدمير المعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء مجوقل من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواءين من الحرس الوطني بالقرب من بلدات كوتشيروف يار، وفيسيلوي، ونوفوترويتسكه، وسفياغوروفكا، وبيليتسكه، ودوبروبيلليا، ونوفونيكولاييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبيدغورودني في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.وتابعت الوزارة في بيانها: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 190 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و21 سيارة، وثلاثة مدافع، ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة الغرب".وذكر البيان أن أكثر من 50 جنديًا، و17 سيارة، وثلاث محطات حرب إلكترونية أوكرانية قد دُمرت، أثناء استهداف قوات مجموعة "دنيبرو" لقوات كييف".الجيش الروسي يحرر 10 بلدات في مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضيقوات كييف تجند عسكريين متقاعدين لإعدام "الجنود العصاة"

