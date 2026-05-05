القوات الروسية توجه ضربات على المنشآت الدفاعية الأوكرانية- وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبراء: قرار الإمارات سيادي يتعلق بالتعامل مع التغيرات في سوق الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260505/القوات-الروسية-توجه-ضربات-على-المنشآت-الدفاعية-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1113130429.html
القوات الروسية توجه ضربات على المنشآت الدفاعية الأوكرانية- وزارة الدفاع
القوات الروسية توجه ضربات على المنشآت الدفاعية الأوكرانية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات التابعة لها، نفذت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ضربة، استخدمت خلالها أسلحة دقيقة بعيدة المدى، برية وجوية، وطائرات... 05.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-05T09:22+0000
2026-05-05T10:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/19/1061576105_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_891df6604b6e2b85efd0f12b6645e630.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها، إن الضربة جاءت "رداً على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا".وأكدت الوزارة أن "أهداف الضربة تحققت، وتمّت إصابة جميع الأهداف المحددة".كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "منظومات الدفاع الجوي أسقطت تسع قنابل موجهة، وصاروخين من طراز "هيمارس" أمريكيي الصنع، وستة صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "فلامينغو"، و601 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة".كما أفاد تقرير وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من مجموعة "الشمال" عززت مواقعها التكتيكية، وتمكنّت من دحر تشكيلات تابعة للواء ميكانيكي وجويّ، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات ياسنايا بوليانا، وتشيرفوني باخار، وستيبني، وكوندراتوفكا في مقاطعة سومي.وبلغت خسائر العدو أكثر من 165 جندياً، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و17 سيارة، ومدفعين ميدانيين، ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة نفوذ قوات مجموعة "الجنوب"، بحسب بيان الدفاع الروسية.كما حررت قوات مجموعة "المركز" خطوطًا ومواقع مهمة، وتمكنوا من استهداف القوى البشرية وتدمير المعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء مجوقل من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواءين من الحرس الوطني بالقرب من بلدات كوتشيروف يار، وفيسيلوي، ونوفوترويتسكه، وسفياغوروفكا، وبيليتسكه، ودوبروبيلليا، ونوفونيكولاييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبيدغورودني في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.وتابعت الوزارة في بيانها: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 190 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و21 سيارة، وثلاثة مدافع، ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة الغرب".وذكر البيان أن أكثر من 50 جنديًا، و17 سيارة، وثلاث محطات حرب إلكترونية أوكرانية قد دُمرت، أثناء استهداف قوات مجموعة "دنيبرو" لقوات كييف".الجيش الروسي يحرر 10 بلدات في مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضيقوات كييف تجند عسكريين متقاعدين لإعدام "الجنود العصاة"
https://sarabic.ae/20260505/روستيخ-تعلن-عن-تطوير-منظومة-فعالة-لتحييد-هجمات-المسيرات-الجماعية-1113124074.html
https://sarabic.ae/20260505/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-289-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-عدة-مناطق--1113123331.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/19/1061576105_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44e0b8ab57e9bef380e8b3a9722f1a7e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية توجه ضربات على المنشآت الدفاعية الأوكرانية- وزارة الدفاع

09:22 GMT 05.05.2026 (تم التحديث: 10:18 GMT 05.05.2026)
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات التابعة لها، نفذت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ضربة، استخدمت خلالها أسلحة دقيقة بعيدة المدى، برية وجوية، وطائرات مسيّرة، على منشآت الدفاع والصناعات العسكرية ومنشآت الوقود والطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن الضربة جاءت "رداً على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا".
وأكدت الوزارة أن "أهداف الضربة تحققت، وتمّت إصابة جميع الأهداف المحددة".
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "منظومات الدفاع الجوي أسقطت تسع قنابل موجهة، وصاروخين من طراز "هيمارس" أمريكيي الصنع، وستة صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "فلامينغو"، و601 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة".

كما أشار البيان إلى أن طائرات تكتيكية وطائرات مسيرة هجومية والمدفعية التابعة لمجموعات من القوات المسلحة الروسية استهدفت مستودعات ذخيرة، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

منظومة سيرب الروسية المضادة للطائرات المسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
"روستيخ" تعلن عن تطوير منظومة فعالة لتحييد هجمات المسيرات الجماعية
06:12 GMT
كما أفاد تقرير وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من مجموعة "الشمال" عززت مواقعها التكتيكية، وتمكنّت من دحر تشكيلات تابعة للواء ميكانيكي وجويّ، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات ياسنايا بوليانا، وتشيرفوني باخار، وستيبني، وكوندراتوفكا في مقاطعة سومي.
وفي مقاطعة خاركوف، تم استهداف أفراد ومعدات تابعة للواء مشاة ميكانيكي وآليّ من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات إيفانوفكا، وتشايكوفكا، وإزبيتسكوي، وليبتسي، مخلفة خسائر لحقت بالعدو تجاوزت 200 جندي، و13 سيارة، وثلاث محطات حرب إلكترونية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 165 جندياً، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و17 سيارة، ومدفعين ميدانيين، ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة نفوذ قوات مجموعة "الجنوب"، بحسب بيان الدفاع الروسية.
جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 289 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق
05:05 GMT
كما حررت قوات مجموعة "المركز" خطوطًا ومواقع مهمة، وتمكنوا من استهداف القوى البشرية وتدمير المعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء مجوقل من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواءين من الحرس الوطني بالقرب من بلدات كوتشيروف يار، وفيسيلوي، ونوفوترويتسكه، وسفياغوروفكا، وبيليتسكه، ودوبروبيلليا، ونوفونيكولاييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبيدغورودني في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 315 جنديًا، وست مركبات قتالية مدرعة، وثماني سيارات، على هذه المحاور.
وتابعت الوزارة في بيانها: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 190 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و21 سيارة، وثلاثة مدافع، ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة الغرب".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 290 جنديًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و12 سيارة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشرق".

وذكر البيان أن أكثر من 50 جنديًا، و17 سيارة، وثلاث محطات حرب إلكترونية أوكرانية قد دُمرت، أثناء استهداف قوات مجموعة "دنيبرو" لقوات كييف".
الجيش الروسي يحرر 10 بلدات في مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي
قوات كييف تجند عسكريين متقاعدين لإعدام "الجنود العصاة"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала