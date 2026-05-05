الدفاع الجوي الروسي يسقط 289 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال الليل 289 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 05.05.2026, سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال الليل 289 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 8:00 مساءً يوم 4 أيار/مايو من هذا العام وحتى الساعة 7:00 صباحًا يوم 5 أيار/مايو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 289 طائرة مسيرة أوكرانية".
ونوه البيان بأن الطائرات المسيرة أُسقطت فوق مقاطعات بريانسك، وبيلغورود، وفورونيج، وكورسك، وكالوغا، وسمولينسك، وأوريول، وتفير، وتولا، وريازان، وبسكوف، ونوفغورود، ولينينغراد، وروستوف، وفولغوغراد، ومنطقة موسكو، وجمهوريتي القرم وتتارستان، وإقليم كراسنودار.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 507 طائرات مسيرة، وثماني قنابل جوية، وسبعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع أطلقتها قوات كييف.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.