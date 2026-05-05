https://sarabic.ae/20260505/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-289-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-عدة-مناطق--1113123331.html

الدفاع الجوي الروسي يسقط 289 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق

الدفاع الجوي الروسي يسقط 289 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال الليل 289 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 05.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-05T05:05+0000

2026-05-05T05:05+0000

2026-05-05T05:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095160715_0:112:3441:2048_1920x0_80_0_0_1f49a0a349f0597732683226b4cf1e4a.jpg

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 8:00 مساءً يوم 4 أيار/مايو من هذا العام وحتى الساعة 7:00 صباحًا يوم 5 أيار/مايو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 289 طائرة مسيرة أوكرانية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 507 طائرات مسيرة، وثماني قنابل جوية، وسبعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع أطلقتها قوات كييف.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر 10 بلدات في مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي

https://sarabic.ae/20260504/القوات-الروسية-تقصف-منشآت-البنية-التحتية-للنقل-الداعمة-لقوات-كييف---وزارة-الدفاع--1113093192.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري