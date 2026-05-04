https://sarabic.ae/20260504/القوات-الروسية-تقصف-منشآت-البنية-التحتية-للنقل-الداعمة-لقوات-كييف---وزارة-الدفاع--1113093192.html
القوات الروسية تضرب منشآت النقل الداعمة لقوات كييف - وزارة الدفاع
القوات الروسية تضرب منشآت النقل الداعمة لقوات كييف - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-04T09:20+0000
2026-05-04T09:20+0000
2026-05-04T10:14+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110399422_0:124:3199:1923_1920x0_80_0_0_d11a8cf8d9dba41adabef50386780c48.jpg
وأصدرت الوزارة بيانا اليوم الاثنين، جاء فيه: "بالإضافة إلى ذلك تم استهداف نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع التابعة لها دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 507 طائرات مسيرة، وثماني قنابل جوية، وسبعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع أطلقتها قوات كييف.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات مجموعة "الشمال" عززت موقعها التكتيكي، حيث تمكنت من دحر تشكيلات تابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء محمول جواً، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات فيليكي بريكول، وبوشكاريفكا، وموغريتسا، وخوتين، وسباسكي، وباريلوفكا في مقاطعة سومي.وفي مقاطعة خاركوف، استهدفت قوات مجموعة "الشمال" القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك ألوية المشاة الآلية والمدرعة، ولواء الدفاع الإقليمي، ولواء الحرس الوطني، بالقرب من بلدات بيلي كولوديز، وليبتسي، ويورتشينكوفو، وشيستيروفكا، وإيزبيتسكوي.وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 180 جندياً، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و25 سيارة، وأربع قطع مدفعية، ومنظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "غراد"، وثلاث محطات حرب إلكترونية، في منطقة نفوذ قوات مجموعة الغرب".وتابع البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 360 جندياً، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و11 سيارة، وثلاث قطع مدفعية، ومحطتين للحرب الإلكترونية".وواصلت وحدات مجموعة "الشرق" الروسية توغلها في عمق دفاعات العدو، مُلحقةً هزيمةً بالقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "العدو تكبّد خسائر تجاوزت 315 مقاتلاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، على هذه المحاور".ووفقًا لوزارة الدفاع، فقد تم تدمير ما يلي منذ بدء العملية العسكرية،671 طائرة، و284 مروحية، و141,646 طائرة مسيرة، و658 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و29,161 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1,714 راجمة صواريخ، و34,749 راجمة صواريخ، و60,777 مركبة عسكرية خاصة.القوات الروسية تحيد أكثر من 1200 جندي أوكراني وتدمر 740 طائرة مسيرة- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260504/القوات-الروسية-تتصدى-لـ117-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1113089646.html
https://sarabic.ae/20260504/القوات-الروسية-تحرر-عشر-بلدات-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-خلال-الأسبوع-الماضي-1113089495.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110399422_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_1937096d2d88919e611081ae8118011b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
القوات الروسية تضرب منشآت النقل الداعمة لقوات كييف - وزارة الدفاع
09:20 GMT 04.05.2026 (تم التحديث: 10:14 GMT 04.05.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية للنقل التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة، ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة.
وأصدرت الوزارة بيانا اليوم الاثنين، جاء فيه: "بالإضافة إلى ذلك تم استهداف نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع التابعة لها دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 507 طائرات مسيرة، وثماني قنابل جوية، وسبعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع أطلقتها قوات كييف.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات مجموعة "الشمال" عززت موقعها التكتيكي، حيث تمكنت من دحر تشكيلات تابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء محمول جواً، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات فيليكي بريكول، وبوشكاريفكا، وموغريتسا، وخوتين، وسباسكي، وباريلوفكا في مقاطعة سومي.
وفي مقاطعة خاركوف، استهدفت قوات مجموعة "الشمال" القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك ألوية المشاة الآلية والمدرعة، ولواء الدفاع الإقليمي، ولواء الحرس الوطني، بالقرب من بلدات بيلي كولوديز، وليبتسي، ويورتشينكوفو، وشيستيروفكا، وإيزبيتسكوي.
وأضاف البيان: "بلغت خسائر العدو أكثر من 260 جنديًا، و19 سيارة، وستة مدافع ميدان، ومركبة قتالية مزودة بنظام إطلاق صواريخ متعددة من طراز "راك سا 12" كرواتي الصنع، ومحطة حرب إلكترونية.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 180 جندياً، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و25 سيارة، وأربع قطع مدفعية، ومنظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "غراد"، وثلاث محطات حرب إلكترونية، في منطقة نفوذ قوات مجموعة الغرب".
وتابع البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 360 جندياً، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و11 سيارة، وثلاث قطع مدفعية، ومحطتين للحرب الإلكترونية".
وأشار البيان إلى أن قوات مجموعة "الجنوب" حيدت 90 جنديا أوكرانيا، ودمرت 13 سيارة، وثلاثة مدافع ميدانية، وأربع محطات حرب إلكترونية، ونظامين مضادين للبطاريات من طراز "رادا أر بي سي 42" إسرائيلي الصنع.
وواصلت وحدات مجموعة "الشرق" الروسية توغلها في عمق دفاعات العدو، مُلحقةً هزيمةً بالقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "العدو تكبّد خسائر تجاوزت 315 مقاتلاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، على هذه المحاور".
وجاء في البيان: "تمكنت وحدات من مجموعة "دنيبر" من دحر تشكيلات تابعة لثلاثة ألوية ميكانيكية من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرى كيروفو ويوركيفكا وغريغوريفكا في مقاطعة زابوروجيه، وأسفرت العملية عن تحييد أكثر من 35 جندياً و24 سيارة ومدفعا وثلاث محطات حرب إلكترونية".
ووفقًا لوزارة الدفاع، فقد تم تدمير ما يلي منذ بدء العملية العسكرية،671 طائرة، و284 مروحية، و141,646 طائرة مسيرة، و658 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و29,161 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1,714 راجمة صواريخ، و34,749 راجمة صواريخ، و60,777 مركبة عسكرية خاصة.