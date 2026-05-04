https://sarabic.ae/20260504/القوات-الروسية-تقصف-منشآت-البنية-التحتية-للنقل-الداعمة-لقوات-كييف---وزارة-الدفاع--1113093192.html

القوات الروسية تضرب منشآت النقل الداعمة لقوات كييف - وزارة الدفاع

القوات الروسية تضرب منشآت النقل الداعمة لقوات كييف - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة... 04.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-04T09:20+0000

2026-05-04T09:20+0000

2026-05-04T10:14+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110399422_0:124:3199:1923_1920x0_80_0_0_d11a8cf8d9dba41adabef50386780c48.jpg

وأصدرت الوزارة بيانا اليوم الاثنين، جاء فيه: "بالإضافة إلى ذلك تم استهداف نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع التابعة لها دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 507 طائرات مسيرة، وثماني قنابل جوية، وسبعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع أطلقتها قوات كييف.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات مجموعة "الشمال" عززت موقعها التكتيكي، حيث تمكنت من دحر تشكيلات تابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء محمول جواً، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات فيليكي بريكول، وبوشكاريفكا، وموغريتسا، وخوتين، وسباسكي، وباريلوفكا في مقاطعة سومي.وفي مقاطعة خاركوف، استهدفت قوات مجموعة "الشمال" القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك ألوية المشاة الآلية والمدرعة، ولواء الدفاع الإقليمي، ولواء الحرس الوطني، بالقرب من بلدات بيلي كولوديز، وليبتسي، ويورتشينكوفو، وشيستيروفكا، وإيزبيتسكوي.وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 180 جندياً، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و25 سيارة، وأربع قطع مدفعية، ومنظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "غراد"، وثلاث محطات حرب إلكترونية، في منطقة نفوذ قوات مجموعة الغرب".وتابع البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 360 جندياً، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و11 سيارة، وثلاث قطع مدفعية، ومحطتين للحرب الإلكترونية".وواصلت وحدات مجموعة "الشرق" الروسية توغلها في عمق دفاعات العدو، مُلحقةً هزيمةً بالقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "العدو تكبّد خسائر تجاوزت 315 مقاتلاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، على هذه المحاور".ووفقًا لوزارة الدفاع، فقد تم تدمير ما يلي منذ بدء العملية العسكرية،671 طائرة، و284 مروحية، و141,646 طائرة مسيرة، و658 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و29,161 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1,714 راجمة صواريخ، و34,749 راجمة صواريخ، و60,777 مركبة عسكرية خاصة.القوات الروسية تحيد أكثر من 1200 جندي أوكراني وتدمر 740 طائرة مسيرة- وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260504/القوات-الروسية-تتصدى-لـ117-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1113089646.html

https://sarabic.ae/20260504/القوات-الروسية-تحرر-عشر-بلدات-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-خلال-الأسبوع-الماضي-1113089495.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري