القوات الروسية تضرب منشآت النقل الداعمة لقوات كييف - وزارة الدفاع

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
القوات الروسية تضرب منشآت النقل الداعمة لقوات كييف - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-04T09:20+0000
2026-05-04T10:14+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
09:20 GMT 04.05.2026 (تم التحديث: 10:14 GMT 04.05.2026)
راجمة غراد تابعة لقوات المركز
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية للنقل التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة، ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة.
وأصدرت الوزارة بيانا اليوم الاثنين، جاء فيه: "بالإضافة إلى ذلك تم استهداف نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع التابعة لها دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 507 طائرات مسيرة، وثماني قنابل جوية، وسبعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع أطلقتها قوات كييف.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات مجموعة "الشمال" عززت موقعها التكتيكي، حيث تمكنت من دحر تشكيلات تابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء محمول جواً، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات فيليكي بريكول، وبوشكاريفكا، وموغريتسا، وخوتين، وسباسكي، وباريلوفكا في مقاطعة سومي.
وفي مقاطعة خاركوف، استهدفت قوات مجموعة "الشمال" القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك ألوية المشاة الآلية والمدرعة، ولواء الدفاع الإقليمي، ولواء الحرس الوطني، بالقرب من بلدات بيلي كولوديز، وليبتسي، ويورتشينكوفو، وشيستيروفكا، وإيزبيتسكوي.
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تتصدى لـ117 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
05:26 GMT

وأضاف البيان: "بلغت خسائر العدو أكثر من 260 جنديًا، و19 سيارة، وستة مدافع ميدان، ومركبة قتالية مزودة بنظام إطلاق صواريخ متعددة من طراز "راك سا 12" كرواتي الصنع، ومحطة حرب إلكترونية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 180 جندياً، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و25 سيارة، وأربع قطع مدفعية، ومنظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "غراد"، وثلاث محطات حرب إلكترونية، في منطقة نفوذ قوات مجموعة الغرب".
وتابع البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 360 جندياً، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و11 سيارة، وثلاث قطع مدفعية، ومحطتين للحرب الإلكترونية".

وأشار البيان إلى أن قوات مجموعة "الجنوب" حيدت 90 جنديا أوكرانيا، ودمرت 13 سيارة، وثلاثة مدافع ميدانية، وأربع محطات حرب إلكترونية، ونظامين مضادين للبطاريات من طراز "رادا أر بي سي 42" إسرائيلي الصنع.

جندي روسي من مجموعة قوات المركز بعد تمكنه من إزالة الألغام في جمهورية دونيتسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2026
الجيش الروسي يحرر 10 بلدات في مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي
04:31 GMT
وواصلت وحدات مجموعة "الشرق" الروسية توغلها في عمق دفاعات العدو، مُلحقةً هزيمةً بالقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "العدو تكبّد خسائر تجاوزت 315 مقاتلاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، على هذه المحاور".

وجاء في البيان: "تمكنت وحدات من مجموعة "دنيبر" من دحر تشكيلات تابعة لثلاثة ألوية ميكانيكية من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرى كيروفو ويوركيفكا وغريغوريفكا في مقاطعة زابوروجيه، وأسفرت العملية عن تحييد أكثر من 35 جندياً و24 سيارة ومدفعا وثلاث محطات حرب إلكترونية".

ووفقًا لوزارة الدفاع، فقد تم تدمير ما يلي منذ بدء العملية العسكرية،671 طائرة، و284 مروحية، و141,646 طائرة مسيرة، و658 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و29,161 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1,714 راجمة صواريخ، و34,749 راجمة صواريخ، و60,777 مركبة عسكرية خاصة.
