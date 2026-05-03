القوات الروسية تحيد أكثر من 1200 جندي أوكراني وتدمر 740 طائرة مسيرة- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات التابعة لها قضت على 1235 عسكريا، وأسقطت 740 طائرة أوكرانية مسيرة، إضافة للتقدم على جميع محاور العملية...
09:20 GMT 03.05.2026 (تم التحديث: 10:14 GMT 03.05.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات التابعة لها قضت على 1235 عسكريا، وأسقطت 740 طائرة أوكرانية مسيرة، إضافة للتقدم على جميع محاور العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "عززت وحدات من مجموعة "الجنوب" مواقعها على طول خط المواجهة، وقد تمّ دحر تشكيلات من ستة ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات نيكولاييفكا، وكوندراتوفكا، وأليكسييفو-دروزكوفكا، وبيسكونوفكا، وراي-ألكساندروفكا، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "العدو تكبّد خسائر بلغت 160 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة من طراز قوزاق، و17 سيارة.
كما سيطرت وحدات من مجموعة "المركز" على مواقع وخطوط حاكمة، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدات بريوت، وفوديانسكي، وبيليتسكه، ودوبروبيلليا، وشيفتشينكو، وفاسيليفكا، وكوتشيريف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا، ونوفوبيدغورودني في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وجاء في البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 320 جنديًا، وسبع مركبات قتالية مدرعة، وسبع مركبات آلية، وثلاث قطع مدفعية ميدانية".
وحسب وزارة الدفاع، "واصلت وحدات من مجموعة "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات دولينكا، وريفني، وليسنوي، وشاريفني، وأوميلنيك، وفوزدفيجيفكا في مقاطعة زابوروجيه، وغافريلوفكا، وبوكروفسكوي، وفيليكوميخايليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن العدو خسر أكثر من 330 جندياً، وناقلتي جند مدرعتين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثماني سيارات.
كما أفاد البيان بأن "وحدات من مجموعة "الغرب" سيطرت على مواقع مهمة، واستهدفت قوات كييف في مناطق بريستن وبتروفكا في مقاطعة خاركوف، وسفياغوورسك وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وذكر التقرير أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 210 جنديًا، ومركبة قتال مشاة، وناقلة جند مدرعة من طراز "بوسيفالوس"، وأربع مركبات قتال مدرعة، و19 مركبة، وثلاث قطع مدفعية، من بينها مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" عيار 155 ملم بولندية الصنع، على هذا المحور.
وأضاف البيان: "كبدت قوات مجموعة "الشمال" في مناطق نفوذها العدو خسائر بلغت أكثر من 175 جندياً و16 سيارة ومدفعي ميدان".
وقالت الوزارة "تم تحييد ما يصل إلى 40 جندياً، وناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و14 سيارة، ومدفعي ميدان، بما في ذلك وحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "بالادين" عيار 155 ملم أمريكية الصنع، ومحطتي حرب إلكترونية، في منطقة نفوذ قوات مجموعة دنيبر".
وجاء في بيان الوزارة الروسية أيضا: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي أربع قنابل جوية موجهة، وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، و740 طائرة دون طيار".