القوات الروسية تحيد أكثر من 1200 جندي أوكراني وتدمر 740 طائرة مسيرة- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات التابعة لها قضت على 1235 عسكريا، وأسقطت 740 طائرة أوكرانية مسيرة، إضافة للتقدم على جميع محاور العملية... 03.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-03T09:20+0000

وقالت الوزارة في بيان لها: "عززت وحدات من مجموعة "الجنوب" مواقعها على طول خط المواجهة، وقد تمّ دحر تشكيلات من ستة ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات نيكولاييفكا، وكوندراتوفكا، وأليكسييفو-دروزكوفكا، وبيسكونوفكا، وراي-ألكساندروفكا، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما سيطرت وحدات من مجموعة "المركز" على مواقع وخطوط حاكمة، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدات بريوت، وفوديانسكي، وبيليتسكه، ودوبروبيلليا، وشيفتشينكو، وفاسيليفكا، وكوتشيريف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا، ونوفوبيدغورودني في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.وحسب وزارة الدفاع، "واصلت وحدات من مجموعة "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات دولينكا، وريفني، وليسنوي، وشاريفني، وأوميلنيك، وفوزدفيجيفكا في مقاطعة زابوروجيه، وغافريلوفكا، وبوكروفسكوي، وفيليكوميخايليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".كما أفاد البيان بأن "وحدات من مجموعة "الغرب" سيطرت على مواقع مهمة، واستهدفت قوات كييف في مناطق بريستن وبتروفكا في مقاطعة خاركوف، وسفياغوورسك وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "كبدت قوات مجموعة "الشمال" في مناطق نفوذها العدو خسائر بلغت أكثر من 175 جندياً و16 سيارة ومدفعي ميدان".وقالت الوزارة "تم تحييد ما يصل إلى 40 جندياً، وناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و14 سيارة، ومدفعي ميدان، بما في ذلك وحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "بالادين" عيار 155 ملم أمريكية الصنع، ومحطتي حرب إلكترونية، في منطقة نفوذ قوات مجموعة دنيبر".وجاء في بيان الوزارة الروسية أيضا: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي أربع قنابل جوية موجهة، وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، و740 طائرة دون طيار".الجيش الروسي يحرر بلدة ميروبوليه في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع

