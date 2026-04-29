القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة سومي - وزارة الدفاع
09:43 GMT 29.04.2026 (تم التحديث: 10:07 GMT 29.04.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-90إم "بروريف" التابع للمجموعة القتالية "الغرب" في اتجاه محور كراسنولمانسكي في المنطقة العسكرية الخاصة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعة قوات "الجنوب" التابعة لها، حررت نتيجة العمليات المكثفة بلدة نوفودميتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتحرير قوات "الشمال" بلدة نوفودميتروفكا في مقاطعة سومي من قبضة قوات كييف، إضافة لإحراز تقدم ملحوظ على جميع خطوط قتال العملية العسكرية الخاصة.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "لقد استهدفت قوات الجنوب القوى العاملة والمعدات لخمسة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية، تشمل ألوية المشاة الآلية، وألوية الهجوم، وألوية الهجوم الجبلي، بالقرب من بلدة كوستيانتينيفكا، ونيكولاييفكا، وأوريخوفاتكا، وسلافيانسك، وكراماتورسك، وراي-ألكساندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وخسر العدو أكثر من 170 جنديًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومدفع ميدان، و11 سيارة، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، وخمسة مستودعات إمداد، ومستودع وقود على هذه المحاور".
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تمكنت قوات الشمال من إلحاق خسائر بشرية وعتادية بأربعة ألوية ميكانيكية، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، وستة ألوية للدفاع الإقليمي، بالقرب من بلدات باتشيفسك، وتشيرفوني، وتولستودوبوفو، وميرلوجي، ونوفايا سيتش، وخرابوفششينا، وميرونيفكا في مقاطعة سومي.
وفي مقاطعة خاركوف، تم تدمير أفراد وعتاد ثلاثة ألوية ميكانيكية وثلاثة ألوية مشاة آلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات تيرنوفايا، وبوغاييفكا، وستاريتسيا، وبولنايا، وكارايتشنوي.
وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية بأن العدو تكبّد خسائر تجاوزت 170 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ورادارًا مضادًا للبطاريات من طراز تي بي كيو- 50 أمريكي الصنع، وستة مستودعات إمداد، في منطقة نفوذ قوات الشمال.
وأضافت الوزارة الروسية: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 170 جندياً، و17 سيارة، ورادار مضاد للبطاريات من طراز تي بي كيو- 50، وثلاثة مستودعات للذخيرة، في منطقة نفوذ قوات الغرب".
كما بلغت خسائر العدو أكثر من 295 جندياً، ومركبة قتالية مدرعة، وأربع سيارات، ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز بالادين عيار 155 ملم أمريكية الصنع، ومستودع إمداد، في منطقة نفوذ قوات الشرق.
وأوضحت الوزارة أن "وحدات تجمع قوات "المركز" الروسية سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 275 عسكريًا".
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "تم تحييد ما يصل إلى 40 جندياً و20 سيارة ومدفعا ومنظومة دفاع صاروخي من طراز بوك-إم1 المضادة للطائرات وثلاث محطات حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة، في منطقة نفوذ قوات دنيبر".
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "قام أسطول البحر الأسود بتدمير ستة زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في شمال غرب البحر الأسود".
كما أعلنت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية شنت غارات على مواقع تجميع وتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة والقوارب غير المأهولة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان الوزارة: شنت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية غارات على منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع تجميع وتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة والقوارب غير المأهولة، فضلاً عن مواقع الانتشار المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 139 منطقة.
وجاء في البيان أن "منظومات الدفاع الجوي أسقطت 10 قنابل جوية موجهة و303 طائرات مسيرة خلال يوم واحد".
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فقد تم تدمير ما يلي منذ بدء العملية الخاصة: 671 طائرة، و284 مروحية، و138,750 طائرة مسيرة، و657 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و29,072 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1,711 راجمة صواريخ و34,655 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، و60,381 مركبة عسكرية خاصة.