القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة سومي - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعة قوات "الجنوب" التابعة لها، حررت نتيجة العمليات المكثفة بلدة نوفودميتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتحرير قوات... 29.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-29T10:07+0000

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "لقد استهدفت قوات الجنوب القوى العاملة والمعدات لخمسة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية، تشمل ألوية المشاة الآلية، وألوية الهجوم، وألوية الهجوم الجبلي، بالقرب من بلدة كوستيانتينيفكا، ونيكولاييفكا، وأوريخوفاتكا، وسلافيانسك، وكراماتورسك، وراي-ألكساندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تمكنت قوات الشمال من إلحاق خسائر بشرية وعتادية بأربعة ألوية ميكانيكية، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، وستة ألوية للدفاع الإقليمي، بالقرب من بلدات باتشيفسك، وتشيرفوني، وتولستودوبوفو، وميرلوجي، ونوفايا سيتش، وخرابوفششينا، وميرونيفكا في مقاطعة سومي.وفي مقاطعة خاركوف، تم تدمير أفراد وعتاد ثلاثة ألوية ميكانيكية وثلاثة ألوية مشاة آلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات تيرنوفايا، وبوغاييفكا، وستاريتسيا، وبولنايا، وكارايتشنوي.وأضافت الوزارة الروسية: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 170 جندياً، و17 سيارة، ورادار مضاد للبطاريات من طراز تي بي كيو- 50، وثلاثة مستودعات للذخيرة، في منطقة نفوذ قوات الغرب".وأوضحت الوزارة أن "وحدات تجمع قوات "المركز" الروسية سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 275 عسكريًا".وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "تم تحييد ما يصل إلى 40 جندياً و20 سيارة ومدفعا ومنظومة دفاع صاروخي من طراز بوك-إم1 المضادة للطائرات وثلاث محطات حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة، في منطقة نفوذ قوات دنيبر".وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "قام أسطول البحر الأسود بتدمير ستة زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في شمال غرب البحر الأسود".كما أعلنت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية شنت غارات على مواقع تجميع وتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة والقوارب غير المأهولة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وجاء في البيان أن "منظومات الدفاع الجوي أسقطت 10 قنابل جوية موجهة و303 طائرات مسيرة خلال يوم واحد".ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فقد تم تدمير ما يلي منذ بدء العملية الخاصة: 671 طائرة، و284 مروحية، و138,750 طائرة مسيرة، و657 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و29,072 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1,711 راجمة صواريخ و34,655 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، و60,381 مركبة عسكرية خاصة.مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تحيد كتيبة أوكرانية بأكملها في مقاطعة سومي

