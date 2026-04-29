القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة سومي - وزارة الدفاع

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة سومي - وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعة قوات "الجنوب" التابعة لها، حررت نتيجة العمليات المكثفة بلدة نوفودميتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتحرير قوات... 29.04.2026, سبوتنيك عربي
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "لقد استهدفت قوات الجنوب القوى العاملة والمعدات لخمسة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية، تشمل ألوية المشاة الآلية، وألوية الهجوم، وألوية الهجوم الجبلي، بالقرب من بلدة كوستيانتينيفكا، ونيكولاييفكا، وأوريخوفاتكا، وسلافيانسك، وكراماتورسك، وراي-ألكساندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تمكنت قوات الشمال من إلحاق خسائر بشرية وعتادية بأربعة ألوية ميكانيكية، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، وستة ألوية للدفاع الإقليمي، بالقرب من بلدات باتشيفسك، وتشيرفوني، وتولستودوبوفو، وميرلوجي، ونوفايا سيتش، وخرابوفششينا، وميرونيفكا في مقاطعة سومي.وفي مقاطعة خاركوف، تم تدمير أفراد وعتاد ثلاثة ألوية ميكانيكية وثلاثة ألوية مشاة آلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات تيرنوفايا، وبوغاييفكا، وستاريتسيا، وبولنايا، وكارايتشنوي.وأضافت الوزارة الروسية: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 170 جندياً، و17 سيارة، ورادار مضاد للبطاريات من طراز تي بي كيو- 50، وثلاثة مستودعات للذخيرة، في منطقة نفوذ قوات الغرب".وأوضحت الوزارة أن "وحدات تجمع قوات "المركز" الروسية سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 275 عسكريًا".وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "تم تحييد ما يصل إلى 40 جندياً و20 سيارة ومدفعا ومنظومة دفاع صاروخي من طراز بوك-إم1 المضادة للطائرات وثلاث محطات حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة، في منطقة نفوذ قوات دنيبر".وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "قام أسطول البحر الأسود بتدمير ستة زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في شمال غرب البحر الأسود".كما أعلنت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية شنت غارات على مواقع تجميع وتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة والقوارب غير المأهولة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وجاء في البيان أن "منظومات الدفاع الجوي أسقطت 10 قنابل جوية موجهة و303 طائرات مسيرة خلال يوم واحد".ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فقد تم تدمير ما يلي منذ بدء العملية الخاصة: 671 طائرة، و284 مروحية، و138,750 طائرة مسيرة، و657 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و29,072 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1,711 راجمة صواريخ و34,655 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، و60,381 مركبة عسكرية خاصة.
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة سومي - وزارة الدفاع

09:43 GMT 29.04.2026 (تم التحديث: 10:07 GMT 29.04.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعة قوات "الجنوب" التابعة لها، حررت نتيجة العمليات المكثفة بلدة نوفودميتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتحرير قوات "الشمال" بلدة نوفودميتروفكا في مقاطعة سومي من قبضة قوات كييف، إضافة لإحراز تقدم ملحوظ على جميع خطوط قتال العملية العسكرية الخاصة.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "لقد استهدفت قوات الجنوب القوى العاملة والمعدات لخمسة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية، تشمل ألوية المشاة الآلية، وألوية الهجوم، وألوية الهجوم الجبلي، بالقرب من بلدة كوستيانتينيفكا، ونيكولاييفكا، وأوريخوفاتكا، وسلافيانسك، وكراماتورسك، وراي-ألكساندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وخسر العدو أكثر من 170 جنديًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومدفع ميدان، و11 سيارة، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، وخمسة مستودعات إمداد، ومستودع وقود على هذه المحاور".

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تمكنت قوات الشمال من إلحاق خسائر بشرية وعتادية بأربعة ألوية ميكانيكية، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، وستة ألوية للدفاع الإقليمي، بالقرب من بلدات باتشيفسك، وتشيرفوني، وتولستودوبوفو، وميرلوجي، ونوفايا سيتش، وخرابوفششينا، وميرونيفكا في مقاطعة سومي.
إعلام غربي يصنف "تي 72" كأفضل دبابة في العالم
وفي مقاطعة خاركوف، تم تدمير أفراد وعتاد ثلاثة ألوية ميكانيكية وثلاثة ألوية مشاة آلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات تيرنوفايا، وبوغاييفكا، وستاريتسيا، وبولنايا، وكارايتشنوي.
وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية بأن العدو تكبّد خسائر تجاوزت 170 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ورادارًا مضادًا للبطاريات من طراز تي بي كيو- 50 أمريكي الصنع، وستة مستودعات إمداد، في منطقة نفوذ قوات الشمال.
وأضافت الوزارة الروسية: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 170 جندياً، و17 سيارة، ورادار مضاد للبطاريات من طراز تي بي كيو- 50، وثلاثة مستودعات للذخيرة، في منطقة نفوذ قوات الغرب".
كما بلغت خسائر العدو أكثر من 295 جندياً، ومركبة قتالية مدرعة، وأربع سيارات، ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز بالادين عيار 155 ملم أمريكية الصنع، ومستودع إمداد، في منطقة نفوذ قوات الشرق.
وأوضحت الوزارة أن "وحدات تجمع قوات "المركز" الروسية سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 275 عسكريًا".
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "تم تحييد ما يصل إلى 40 جندياً و20 سيارة ومدفعا ومنظومة دفاع صاروخي من طراز بوك-إم1 المضادة للطائرات وثلاث محطات حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة، في منطقة نفوذ قوات دنيبر".
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "قام أسطول البحر الأسود بتدمير ستة زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في شمال غرب البحر الأسود".
راجمات "غراد" الروسية تدمر مواقع انتشار القوات الأوكرانية في مقاطعة زاباروجيه...فيديو
كما أعلنت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية شنت غارات على مواقع تجميع وتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة والقوارب غير المأهولة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان الوزارة: شنت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية غارات على منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع تجميع وتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة والقوارب غير المأهولة، فضلاً عن مواقع الانتشار المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 139 منطقة.
وجاء في البيان أن "منظومات الدفاع الجوي أسقطت 10 قنابل جوية موجهة و303 طائرات مسيرة خلال يوم واحد".
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فقد تم تدمير ما يلي منذ بدء العملية الخاصة: 671 طائرة، و284 مروحية، و138,750 طائرة مسيرة، و657 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و29,072 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1,711 راجمة صواريخ و34,655 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، و60,381 مركبة عسكرية خاصة.
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تحيد كتيبة أوكرانية بأكملها في مقاطعة سومي
