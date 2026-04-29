إعلام غربي يصنف "تي 72" كأفضل دبابة في العالم
سبوتنيك عربي
أدرجت وسائل إعلام غربية، دبابة "تي-72" الروسية كأفضل دبابة في العالم حالياً، متقدمة بذلك على دبابات "ليوبارد-2" الألمانية و"ميركافا" الإسرائيلية و"إم1 أبرامز"... 29.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-29T09:05+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
رصد عسكري
https://sarabic.ae/20240802/دبابات-تي-72-تدمر-معاقل-قوات-كييف-على-محور-دونيتسك-فيديو-1091365313.html
أدرجت وسائل إعلام غربية، دبابة "تي-72" الروسية كأفضل دبابة في العالم حالياً، متقدمة بذلك على دبابات "ليوبارد-2" الألمانية و"ميركافا" الإسرائيلية و"إم1 أبرامز" الأمريكية.
وذكرت مجلة "ذا ناشونال إنترست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، في تقرير لها: "تبقى حقيقة أن "تي-72" تتوافق مع جميع مؤشرات الدبابة الفعالة، تستخدمها عشرات الدول، ما يجعل سلاسل التوريد موثوقة... إنها سهلة القيادة، وهي رخيصة جداً... إنها أفضل دبابة في العالم اليوم".
وأشارت المجلة إلى الاستخدام الناجح للدبابة من قبل القوات الروسية في العمليات القتالية في أوكرانيا، مضيفة أن "تي-72" سهلة الإنتاج بكميات كبيرة.
واحتلت الدبابة الأمريكية "إم1 أبرامز" المرتبة الثانية وفق تصنيف "ناشونال إنترست"، بينما حلت الدبابة الإسرائيلية "ميركافا" في المرتبة الثالثة، فيما جاءت الدبابة الألمانية "ليوبارد-2" في المرتبة الثامنة.
يذكر أن المجلة قيمت الدبابات القتالية وفقاً لثمانية معايير شملت السرعة والحركة وتكلفة الإنتاج والوزن والأبعاد وخبرة الاستخدام القتالي، وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن دبابة "تي-72" تشكل العمود الفقري للقوات المدرعة الروسية منذ تسعينيات القرن الماضي، وهي الأكثر انتشاراً في العالم مع وجود أكثر من 25 ألف دبابة تم بناؤها، وتستخدمها جيوش نحو 50 دولة.
وتتفرد الدبابة الأيقونية بموثوقيتها العالية وسهولة صيانتها، وتكاليف إنتاجها المنخفضة نسبياً، مما يسمح بإنتاجها بكميات كبيرة.
وأكدت الـ"تي-72" علو كعبها في المعارك عبر عقود من النزاعات المسلحة في مختلف أنحاء العالم.