راجمات "غراد" الروسية تدمر مواقع انتشار القوات الأوكرانية في مقاطعة زاباروجيه...فيديو
سبوتنيك عربي
تلعب راجمات الصواريخ دورا محوريا خلال عمليات الجيش الروسي في مسرح معارك العملية العسكرية الخاصة، حيث تعتبر ركيزة أساسية للعديد من المهام القتالية. 29.04.2026, سبوتنيك عربي
ويعتمد سلاح مدفعية الميدان في الجيش الروسي على الراجمات لإغراق مواقع العدو ناريا بوابل من الرشقات الصاروخية، المدمرة لمواقع العدو المحصنة.وتتميز الراجمات الصاروخية الروسية بقدرتها التدميرية وسرعة تذخيرها، إضافة لقدرتها على المناورة والاعتماد على تكتيك الضربة الخاطفة ثم المغادرة سريعا قبل كشف مكان الإطلاق. واحتلت راجمات غراد حيزا كبيرا من العمليات ضد قوات كييف، وأثبتت جدارتها على أكمل وجه.ونشرت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا مشاهد من قيام أطقم راجمات الصواريخ المتعددة “غراد" التابعة لمجموعة "الشرق" بتدمير مواقع انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تحيد كتيبة أوكرانية بأكملها في مقاطعة سومي
