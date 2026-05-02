الجيش الروسي يحرر بلدة ميروبوليه في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، في بيان، أنه "نتيجة للأعمال النشطة، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" على بلدة ميروبوليه في مقاطعة سومي". 02.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-02T09:11+0000

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 250 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطتي حرب إلكترونية".وأوضح البيان أن "وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية سيطرت على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير خمس محطات حرب إلكترونية".وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 5 قنابل جوية موجّهة ووصاروخين من طراز "هيمارس" و 505 طائرة مسيرة أوكرانية.وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 120عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

