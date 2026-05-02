العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يحرر بلدة ميروبوليه في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يحرر بلدة ميروبوليه في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، في بيان، أنه "نتيجة للأعمال النشطة، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" على بلدة ميروبوليه في مقاطعة سومي". 02.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-02T09:11+0000
2026-05-02T09:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0b/1086869059_0:342:3032:2048_1920x0_80_0_0_5509c70a8d32f8bb636f309b4a6a303d.jpg
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 250 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطتي حرب إلكترونية".وأوضح البيان أن "وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية سيطرت على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير خمس محطات حرب إلكترونية".وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 5 قنابل جوية موجّهة ووصاروخين من طراز "هيمارس" و 505 طائرة مسيرة أوكرانية.وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 120عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية".
روسيا
روسيا

الجيش الروسي يحرر بلدة ميروبوليه في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع

09:11 GMT 02.05.2026 (تم التحديث: 09:25 GMT 02.05.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2026
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، في بيان، أنه "نتيجة للأعمال النشطة، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" على بلدة ميروبوليه في مقاطعة سومي".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 250 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطتي حرب إلكترونية".

وتابع البيان: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكّنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 310 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".

وأوضح البيان أن "وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية سيطرت على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير خمس محطات حرب إلكترونية".
الجيش الروسي يحرر بلدة بوكاليانويه في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية
أمس, 09:20 GMT
وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 5 قنابل جوية موجّهة ووصاروخين من طراز "هيمارس" و 505 طائرة مسيرة أوكرانية.

وأضاف البيان: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 275 عسكريين، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير 3 محطات حرب إلكترونية".

وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 120عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية".
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
28 أبريل, 09:22 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
