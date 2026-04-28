أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، تحرير قوات "الجنوب" التابعة لها بلدة إيلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالتوازي مع تحرير قوات "الشمال" التابعة... 28.04.2026, سبوتنيك عربي
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "ألحقت قوات الجنوب خسائر بشرية ولوجستية بقوات من لواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة آلي، ولواء هجوم جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق كوستيانتينوفكا، ونيكولايفكا، وأرتيوما، وكراماتورسك، وراي-ألكساندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، تحرير قوات "الجنوب" التابعة لها بلدة إيلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالتوازي مع تحرير قوات "الشمال" التابعة لها أيضا بلدة زمليانكي في مقاطعة خاركوف، إضافة لدحر قوات كييف من عدة مناطق على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "ألحقت قوات الجنوب خسائر بشرية ولوجستية بقوات من لواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة آلي، ولواء هجوم جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق كوستيانتينوفكا، ونيكولايفكا، وأرتيوما، وكراماتورسك، وراي-ألكساندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت الوزارة في بيانها: خسر العدو أكثر من 130 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفعين ميدانيين، و13 سيارة، كما دُمر مستودعان للذخيرة، وثمانية مستودعات للإمدادات والوقود.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت قوات الشمال أفراد ومعدات لواء مشاة ميكانيكي وآليّ، وفوج هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي بالقرب من بلدات سوسنوفي بور، وليبتسي، وكراسني يار، وفارفاريفكا في مقاطعة خاركوف.
في مقاطعة سومي، تم استهداف أفراد ومعدات لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء للدفاع الإقليمي بالقرب من بلدتي ميروبيلليا وكورتشاكيفكا في مقاطعة سومي".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن العدو خسر أكثر من 150 جنديًا، ومركبة، ومستودعين للذخيرة، ومستودعين للإمدادات، على هذه المحاور.
وكشفت الوزارة أن "وحدات من مجموعة قوات الشرق واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، حيث تمكنت من دحر تشكيلات من لواء ميكانيكي، ولواءين هجوميين محمولين جواً، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، في معارك دارت رحاها في مناطق بوكروفسكوي وأورلي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وليسنوي، وبارفينوفكا، ونوفوسيلفكا، وفوزدفيجيفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن العدو خسر ما يصل إلى 260 جندياً، ومركبة قتالية مدرعة، وثلاث سيارات.
وأضافت وزارة الدفاع: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 190 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و15 مركبة، وقطعتين من المدفعية، في معارك مع قوات الغرب في منطقة نفوذها".
كما عززت وحدات قوات "المركز" مواقعها التكتيكية، حيث تمكنت من دحر تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء مظلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين من الحرس الوطني في مناطق فوديانسكوي، وسفيتلوي، وروبيجني، وغروزسكوي، وفاسيلفكا، وبيليتسكوي، وكوتشيروف يار، ودوبروبيليا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 300 جندي، وخمس سيارات، ومدفعا، على هذه المحاور.

وأردفت الوزارة: "ألحقت وحدات من مجموعة قوات دنيبر خسائر في صفوف الأفراد والمعدات التابعة لثلاثة ألوية ميكانيكية ولواء هجوم جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات غريغوروفكا وكيروفو ويوركوفكا وبريوبراجينكا وتشيرفوني غوفتين في مقاطعة زابوروجيه، حيث تم تحييد ما يصل إلى 40 جندياً وخمس سيارات ومحطة حرب إلكترونية وأربعة مستودعات للذخيرة والإمدادات.
وقالت الوزارة في بيانها: "دك الطيران التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية منشآت الطاقة والنقل الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن مواقع التجميع والتخزين والإطلاق للطائرات المسيرة، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".
وجاء في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي عشر قنابل جوية موجهة و281 طائرة دون طيار".
