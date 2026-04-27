تحرير تاراتوتينو في مقاطعة سومي يتيح للقوات الروسية كشف معدات العدو وتدميرها بسرعة- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن السيطرة على بلدة تاراتوتينو في مقاطعة سومي، يتيح للجيش الروسي الكشف السريع عن معدات القوات المسلحة الأوكرانية،... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-27T12:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الأخبار
12:22 GMT 27.04.2026 (تم التحديث: 12:39 GMT 27.04.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن السيطرة على بلدة تاراتوتينو في مقاطعة سومي، يتيح للجيش الروسي الكشف السريع عن معدات القوات المسلحة الأوكرانية، وتدميرها في منطقة ذات أهمية إستراتيجية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "السيطرة على بلدة تاراتوتينو في مقاطعة سومي تُسهّل توسيع المنطقة الأمنية على طول الحدود الروسية، وتُمكّن قواتنا من الكشف السريع عن المعدات العسكرية للعدو وتدميرها في منطقة ذات أهمية إستراتيجية".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن قيام قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحرير بلدة إيليتشوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لقيام قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بتحرير بلدة تاراتوتينو في مقاطعة سومي، بعد عمليات هجومية مكثّفة.
وأضافت الوزارة في بيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نفوذ قوات مجموعة "الغرب"، ما يصل إلى 190 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، من بينها مركبتي "هامفي" أمريكيتي الصنع، و11 سيارة و3 مدافع ونظام إطلاق صواريخ "غراد" متعدد، ومحطة مضادة للبطاريات "تي بي كيو 36" أمريكية الصنع، كما تم تدمير 4 مستودعات ذخيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.