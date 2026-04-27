القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك ومقاطعة سومي- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تحرير قوات "الغرب" التابعة لها بلدة إيليتشوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتحرير قوات "الشمال" لبلدة... 27.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-27T10:47+0000

وأضافت الوزارة في بيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نفوذ قوات الغرب ما يصل إلى 190 جندياً، وأربع مركبات قتالية مدرعة، من بينها مركبتي هامفي أمريكيتي الصنع، و11 سيارة، وثلاثة مدافع، ونظام إطلاق صواريخ غراد متعدد، ومحطة مضادة للبطاريات "تي بي كيو 36" أمريكية الصنع. كما تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة".وأضاف البيان: "بلغت خسائر قوات كييف في منطقة نفوذ قوات كييف أكثر من 165 عسكرياً، وأربع سيارات، ونظام إطلاق صواريخ متعددة من طراز "راك- سا - 12" كرواتي الصنع، وثمانية مستودعات إمداد".وتابعت الوزارة في البيان: "عززت مجموعة قوات المركز مواقعها التكتيكية، وتمكنت من دحر ثلاث كتائب ميكانيكية، وكتيبة محمولة جواً، وكتيبة مظلية، وفوج هجومي، وكتيبة بحرية، وكتيبة دفاع إقليمي، وأربع كتائب من الحرس الوطني في مناطق نوفوليكساندريفكا، وبيليتسكه، وسيرغييفكا، وفاسيليفكا، وكوتشيروف يار، ودوبروبيلليا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبيدغورودني، وإيفانوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وأردفت الوزارة: "واصلت قوات الشرق تقدمها في عمق دفاعات العدو، ودحرت قوات كييف في دوبروباسوفو وفيليكوميخايليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبارفينوفكا ونوفوسيليفكا وليوبيتسكي وفوزدفيجيفكا وأوميلنيك وليسنوي في مقاطعة زابوروجيه".وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "تم تحييد ما يصل إلى 45 جندياً وثماني مركبات ومدفع ميداني ومحطة حرب إلكترونية".وجاء في بيان وزارة الدفاع: "قامت الطائرات الحربية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية بقصف موقع إنتاج طائرات مسيرة بعيدة المدى، ومرافق الطاقة والبنية التحتية للموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة".وأعلنت وزارة الدفاع أنه منذ بدء العملية الخاصة، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية: 671 طائرة حربية، و284 مروحية، و138,166 طائرة مسيرة، و656 منظومة دفاع جوي صاروخي، و29,061 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1,711 راجمة صواريخ، و34,632 مدفع ميدان ومدفع هاون، و60,276 مركبة عسكرية خاصة.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

