مصدر عسكري يكشف لـ"سبوتنيك" عن سر استنزاف المسيرات الروسية لقوات العدو
أفاد قائد فصيل عسكري روسي لوكالة "سبوتنيك"، أن مشغلي الطائرات دون طيار الروس من مجموعة قوات "الشمال" دمروا خمسة مدافع هاون تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في...
2026-04-27T07:25+0000
أفاد قائد فصيل عسكري روسي لوكالة "سبوتنيك"، أن مشغلي الطائرات دون طيار الروس من مجموعة قوات "الشمال" دمروا خمسة مدافع هاون تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف خلال أسبوع، وذلك من خلال منظومة عمل دائرية متواصلة، ما لم يمنح العدو أي فرصة للراحة.
وكشف العسكري الروسي الملقب بـ"كريست" لـ"سبوتنيك": "دمر مشغلو الطائرات الهجومية المسيرة التابعة لمجموعة قوات الشمال، خمسة مدافع هاون تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، الأسبوع الماضي، في مقاطعة خاركوف، وتعمل هذه الطائرات بنظام دائري، فبمجرد أن يرصد المشغل هدفًا ويقترب منه، تقترب الطائرة التالية من منطقة العمل".
ووفقًا له، غالبًا لا يملك العدو الوقت الكافي حتى لتمويه موقعه بشكل صحيح، ففي أحسن الأحوال، يكتفي بإلقاء أغصان وشباك تمويه. يسهل رصد هذه الأهداف وتدميرها، حيث يتم تدمير كل من مدفع الهاون نفسه وأي ذخيرة موجودة بالقرب منه.
وأوضح مصدر الوكالة أن التحكم في الوحدة يتم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع دون انقطاع عبر أنظمة الاتصالات القياسية، ويتم توفير المراقبة الموضوعية مباشرة عبر اتصال إنترنت مستقر، ويتم التنسيق حصريًا من خلال الأنظمة التي توفرها وزارة الدفاع الروسية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.