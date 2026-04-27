https://sarabic.ae/20260427/مصدر-لـسبوتنيك-توجيه-تهم-بالفساد-لضباط-أوكرانيين-رفيعي-المستوى-1112904174.html
مصدر لـ"سبوتنيك": توجيه تهم بالفساد لضباط أوكرانيين رفيعي المستوى
سبوتنيك عربي
اتهم جنود أوكرانيون فاليري بوفاروف، قائد إحدى كتائب الفوج 425 للطائرات دون طيار، بالفساد المتعلق بدفع رواتب للأفراد وشراء طائرات مسيّرة وهمية. 27.04.2026
2026-04-27T06:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/10/1078178346_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_66905582a22fb75542a555822025bca3.jpg
وقال مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك": "يتهم القوميون الأوكرانيون المنتمون لوحدات الهجوم فاليري بوفاروف، قائد فوج الأنظمة غير المأهولة 425، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ببناء نظام فساد قائم على دفع مبالغ مالية بشكل غير قانوني لأفراد، وشراء طائرات مسيّرة باهظة الثمن بشكل وهمي".ووفقًا للمصدر نفسه، تظهر جميع وثائق التقارير أن جنود الكتيبة كانوا ينفذون مهامًا قتالية وهمية في مقاطعة سومي، ادعوا خلالها أنهم فقدوا طائراتهم المسيّرة.وأضاف المصدر: "في الواقع، يسكن مشغلو الطائرات المسيّرة في أحياء راقية في كييف وأوديسا، وأن شراء الطائرات المسيّرة يتم على الورق فقط، وفي الحقيقة كانت أموال شرائها تحط في جيوبهم".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يطلق أقمارا صناعية عسكرية ويستهدف مراكز الطاقة لقوات كييف- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260426/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محاور-عدة-وتكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة--وزارة-الدفاع--1112890086.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/10/1078178346_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_db281f9ca2908c80876395204dc6713b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
