https://sarabic.ae/20260428/القوات-الروسية-تسقط-186-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1112931800.html

القوات الروسية تسقط 186 مسيرة أوكرانية خلال الليل – وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 186 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. 28.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-28T05:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار روسيا اليوم

روسيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104238/64/1042386432_0:96:1383:874_1920x0_80_0_0_8fc815b79f002164991418cc3de8085e.jpg

وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 10:00 مساء يوم 27 نيسان/أبريل وحتى الساعة 7:00 صباحا يوم 28 نيسان/أبريل، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 186 طائرة مسيرة".وأردفت الوزارة أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت المسيرت الأوكرانية "فوق أراضي أستراخان، وفولغوغراد، وروستوف، وكورسك، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف".واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت ما لا يقل عن 2745 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الأسبوع الماضي، وذلك وفق حسابات وكالة "سبوتنيك" أمس الاثنين، المستندة إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية.واستهدفت الغالبية العظمى من الهجمات الجزء الأوروبي من روسيا.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك ومقاطعة سومي- وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260419/منظومات-الدفاع-الجوي-الروسية-أسقطت-منذ-بداية-العام-ما-لا-يقل-عن-30132-مسيرة-أوكرانية-1112700093.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

