منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت منذ بداية العام ما لا يقل عن 30132 مسيرة أوكرانية
اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت، منذ بداية العام، ما لا يقل عن 30132 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، منها 2002 مسيرة في الأسبوع الماضي
2026-04-20T01:16+0000
23:30 GMT 19.04.2026 (تم التحديث: 01:16 GMT 20.04.2026)
وذكرت وكالة وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات من وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تسجيل أكبر عدد من الطائرات المسيّرة، التي أُسقطت منذ بداية العام في الأسابيع من 9 إلى 15 مارس/ آذار، ومن 16 إلى 22 مارس، ومن 23 إلى 29 مارس، حيث أُسقطت 2970 و2637 و2818 طائرة مسيّرة على التوالي. واستهدفت الغالبية العظمى من الهجمات
الجزء الأوروبي من روسيا.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية
، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.